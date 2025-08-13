あの名作ドラマの人気シーンをゴルフ中に再現!?『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season2　＃16　8月16日（土） 9:00～放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason2（♯16）を、8月16日（土）9:00より放送します。

北海道で芸人たちがゴルフ対決！

タカアンドトシと大西ライオンが芸人仲間を連れてゴルフの真剣勝負をする『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』。これまで特番で2回放送されていたタカトシたちのゴルフ番組が、待望のレギュラー化に。2025年の新年度からSeason2がスタートとなりました！

「#16」は、前回に引き続き「『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』タカトシ・ライオンカップin北海道」を開催。ゲストは、タカトシと同郷のとにかく明るい安村、キャディは、昼メシくんと北海道で活躍する束田（コロネケン）＆浦谷くじら（電人バンド）が務め、タカトシチームVS大西・安村チームで勝負を行います。

ビギナーが魅せる！まさかのナイスショット

本番組の特徴は、各ホールに特別ルールが設けられていること。後半戦は「タカトシVS大西＆キャディ対決」から幕を開けます。こちらは、プロ級の腕前を持つ大西が、初心者キャディ3名の中から相方（パートナー）を1名指名し、タカトシと対決するというもの。柔道経験者の束田は“握り”が得意だとアピールするも、大西が指名したのは野球経験者の浦谷。これには、束田も分かりやすく落胆の色を見せます。

大西が浦谷に丁寧に教えるところを見て触発されたのか、タカもトシにアドバイスする一幕が。厳しく指導するタカに、笑いが巻き起こります。そんななか、浦谷にナイスショットが飛び出します。体型的に「パワータイプ」かと思いきや「テクニックタイプ」であることが発覚し、カート内でも大盛り上がりに！

安村の持ち込み企画「北の国からホール」も実施されます。こちらは、ドラマ『北の国から』の名シーンを取り入れたもので、相手のプレイ中、強制的に初心者キャディと交代できるというルール。さらに、止められたプレイヤーは「まだ打ってる途中でしょうが！」と田中邦衛さんのモノマネで返さなければなりません。そんななか、大西のプレイ中にストップが！ モノマネがまったく似ていない大西に対し「全然できていない」、「もう一回！」とヤジが飛び、まさかのやり直しに。厳しくジャッジしていた安村がお手本を見せるも、こちらもまったく似ておらず「お前もヘタなんだよ！」とツッコミが入ります。

この他にも、確実に決めなければならない場面で、タカが大西に「これを決めなければ、レギュラーを降りてください」とプレッシャーをかけたり、安村に対しては「スイングがいい。すごく綺麗……」とボソボソつぶやき、「言い方が変態！」とツッコミが入ったりと笑いが絶えません。こうして笑いを交えつつも、真剣勝負を繰り広げる一同の対決をお見逃しなく！

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもとアーカイブページにて見逃し配信、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でもアップされています。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season2

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 8月16日(土) 9:00-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃16 ゲスト：とにかく明るい安村

視聴放送：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805