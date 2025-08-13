¹¬Ê¡¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ²ß¡§¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾ÃÈñ¼Ô¤Î10¿Í¤Ë8¿Í¤¬¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÊÑ³×Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¼ã¤¤À¤Âå¡Ê¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê89%¡Ë¤ÈZÀ¤Âå¡Ê86%¡Ë¡Ë¤¬¡¢ÊÑ³×·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³·¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î²óÅú¼Ô¤Î60%¤¬¡¢¼«¸Ê½¼¼Â´¶¤è¤ê¤â²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥ê¥ïー¥É¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¤³¦¤È¸ÜµÒ¤Î´êË¾¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¡¢ÊÑ³×Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¹¬Ê¡¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2025Ç¯8·î13Æü /PRNewswire/ -- ¶õ¹ÁÂÎ¸³¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¡¢¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊAPAC¡ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¡Ø2025Ç¯ ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾ÃÈñ¼Ô¹¬Ê¡ÅÙÊó¹ð½ñ¡§ÊÑ³×·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃøÌ¾¤Ê¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥Ú¥ëÇî»Î¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î8»Ô¾ì¤Ç4,000¿Í°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤ÎÄÉµá¤¬·èÄêÅª¤ÊÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£Æü¤ÎÊÑ³×·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌò³ä¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÊÑ³×Åª¤ÊÂÎ¸³¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¡¦¥ê¥ïー¥É¤äÆÃÅµ¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹¬Ê¡¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÊÑ³×·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¾ÃÈñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤àÀ¤³¦¤È¼«Ê¬¤Î´êË¾¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤ÄÂÎ¸³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥íー¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ê¥ê¥ïー¥É¤äÃ±½ã¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÄ¶±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¡¢¿¿¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë½Ö´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢²óÅú¼Ô¤Î81%¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥ïー¥É¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê89%¡Ë¤ÈZÀ¤Âå¡Ê86%¡Ë¤¬¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÀ¤Âå¤âÂÎ¸³Åª¤Ê³èÆ°¤òÌÀ³Î¤Ë¹¥¤à¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢APAC¤Î²óÅú¼Ô¤Î66%¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¥ê¥ïー¥É¤äÆÃÅµ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬Ê¡ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡Ê72%¡Ë¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¡Ê67%¡Ë¡¢XÀ¤Âå¡Ê65%¡Ë¡¢¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê56%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ëÌÀ³Î¤Êµ¡²ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤´¶¾ðÅª¤Êå«¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤È±ÊÂ³Åª¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹¬Ê¡¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë
¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï°Õ¿ÞÅª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ë¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£APAC¤Î²óÅú¼Ô¤¬¼è¤ë¹ÔÆ°¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ê46%¡Ë¡¢´û¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·À½ÉÊ¤ò»î¤¹¡Ê43%¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¾¤Î¿Í¤ËÁ¦¤á¤ë¡Ê42%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¼çÆ³¤Î¹¬Ê¡´¶¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¤Î¸½¤ìÊý¤ÏÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¾å¤Î²óÅú¼Ô¡¢ÆÃ¤ËXÀ¤Âå¡Ê49%¡Ë¤È¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¡Ê47%¡Ë¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤¿¹ØÇã³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¹ØÆþ°Ê¾å¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î37%¤È¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î40%¤¬¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢XÀ¤Âå¤Ç¤Ï31%¡¢¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¤Ç¤Ï22%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¡Ê22%¡Ë¤ÏÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¸î¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¼«¸Ê½¼¼Â´¶¤Ï¹¬Ê¡¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ë
ÃøÌ¾¤Ê¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¹ÔÆ°¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥Ú¥ëÇî»Î¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¡ØThe Social Paradox¡Ê¼Ò²ñÅª¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤ò°úÍÑ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Èå«¤ò·ë¤Ó¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÀ¸Íè¤Î¥Ëー¥º¤Ç¤¹¡£¼«Î§¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¡¢¼«¸Ê½¼¼Â´¶¤È¼«¸Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º¬ËÜÅª¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº¬ËÜÅª¤ËÁêÈ¿¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥Ëー¥º¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Ä´ºº²óÅú¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¼«¸Ê½¼¼Â´¶¤ò¹â¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥ïー¥É¤¬¡¢²óÅú¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£APAC¤Î²óÅú¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥ê¥ïー¥É¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ø¤ÎÆÃÅµ¤Î³ÈÂç¡Ê20%¡Ë¡¢·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÆÃÅµ¡Ê18%¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¨¥êー¥È¡¦¥¹¥Æー¥¿¥¹¡Ê15%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²óÅú¼Ô¤Ï¼«Î§¤è¤ê¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥ïー¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¹¥¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢60%¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê½¼¼Â´¶¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥ïー¥É¤è¤ê¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤ë¥ê¥ïー¥É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥Ù¥Óー¥Öー¥ÞーÀ¤Âå¤Î69%¤Ï¡¢¼«¸Ê½¼¼Â´¶¤è¤ê¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥ïー¥É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î56%¤«¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥Ú¥ëÇî»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Î°ã¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤¸Ä¿Í¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë½ÅÅÀ¤ò°Ü¤¹Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤Ç¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ä¸ÉÆÈ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÊÑ³×Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÅª¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー
ÊÑ³×·ÐºÑ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡¢Í°ÕµÁ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê½¼¼Â´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¥³¥¢¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤è¤ê¿¼¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È±ÊÂ³Åª¤Ê¹¬Ê¡¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÑ³×·ÐºÑ¤Ç¿¿¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤Î¿¨ÇÞ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥íー¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ーÀïÎ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤È»Ô¾ì¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹¹Ô¤ÎÀª¤¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢²áµî12¥«·î´Ö¡Ê2024Ç¯5·î¤«¤é2025Ç¯5·î¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò16%³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë750¶á¤¯¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï1,700°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø2025Ç¯ ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾ÃÈñ¼Ô¹¬Ê¡ÅÙÊó¹ð½ñ¡§ÊÑ³×·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Ù¤ÎÁ´Ê¸¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´ºº¼êË¡
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢Milieu Insight¤¬2025Ç¯4·î23Æü¤«¤é5·î13Æü¤Þ¤Ç¡¢4,000¿Í°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²óÅú¼Ô¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î8¤Ä¤Î»Ô¾ì¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËµÚ¤Ó¡¢³Æ»Ô¾ì¤ÇÌó500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ÈÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¥ó¥×¥ë¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¿Í¸ýÅý·×³ØÅª¤ÊÂåÉ½À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ò²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£ À¤³¦¤Î1,400¤òÄ¶¤¨¤ë¶ä¹Ô¡¢90¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢20¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î·èºÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºÇ½ª¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¶õ¹ÁÂÎ¸³¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ー¤È¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÊÝ¸±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ê¥ó¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤«¤Ä¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶õ¹ÁÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ï145¥«¹ñ725¤Î¶õ¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1,700¤òÄ¶¤¨¤ë¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ª¤è¤ÓÎ¹¹ÔÂÎ¸³¡Ê°û¿©¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢²¾Ì²¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¡Ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤¬Î¹¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
