33.8Ëü¿Í¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿»ö¼Â¡Ú Âç¼ê´ë¶È¤Î¡ÖÀ©ÅÙ±Û¶·¿¥êー¥Àー¡×¤Ï¡¢¿äÄê¤ï¤º¤«0.1¡óÌ¤Ëþ ¡ÛÁÈ¿¥¹ÔÆ°²Ê³Ø(R)
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹ÃÈªÃÒ¹¯¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë±ä¤Ù33Ëü8,000¿Í¡¦980¼Ò°Ê¾å¤Î¸½¾ì¥Çー¥¿¤È¹ñºÝÄ´ºº¡¦¸øÅªÅý·×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¿Íºà¤Î´õ¾¯À¤È°éÀ®¹½Â¤¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¡ÖÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー³«È¯¥â¥Ç¥ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ÖÀ©ÅÙ±Û¶·¿¥êー¥Àー¡×¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁ´¼Ò°÷¤Î¿äÄê0.05～0.1¡óÄøÅÙ¡¢1¼Ò¤¢¤¿¤ê¿ôÌ¾¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÀ©ÅÙ±Û¶·¿¥êー¥Àー¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷1,000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤È¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤Ê»Ô¾ìÊÑ²½¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸À©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤ÅªÊÐ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- À©ÅÙ°ÍÂ¸·¿¡Ê¿äÄê50¡ó¡Ë¡§À©ÅÙÆâ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¬ÊÑ²½¤Ë¼å¤¤
- ÆüÏÂ¸«·¿¡Ê¿äÄê25～30¡ó¡Ë¡§Êý¿Ë¤ò¼«¤éÀßÄê¤»¤º³°Éô¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë
- Ìò³äÌ¤Äê·¿¡Ê¿äÄê17～20¡ó¡Ë¡§È½ÃÇ´ð½à¤¬Û£Ëæ¤ÇÀ®²Ì¤¬ÉÔ°ÂÄê
À©ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹´õ¾¯²½¤·¡¢ÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Î¥êー¥Àー¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÊ»¤»»ý¤ÄÂ¸ºß¡£
- À©ÅÙ¤Î²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¼é¤ë¤Ù¤ÉôÊ¬¤ò³è¤«¤¹ÎÏ
- À©ÅÙ¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ
À©ÅÙ±Û¶¤ÏÎã³°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥êー¥Àー¤ÎËÜ¼ÁÅªÌò³ä¡£À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤¬¡¢²áµî¤Î²ÝÂê¤äµ¡²ñ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»ËÅª»ºÊª¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ±Û¶¤Ë¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ÈÎò»Ë¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æâ³°¤ÎºÆÀÜÂ³¤ÈºÆÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤òÆ³¤¯¡£
ÇØ·Ê
ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷1,000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤È¸úÎ¨²½¤¬Å°Äì¤µ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·Ð¸³¡×¢ª¡Ö»ö¼ÂÃê½Ð¡×¢ª¡ÖÇØ·Ê¹½Â¤¤ÎÍý²ò¡×¢ª¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¾õ¶·¤Î¥¤¥áー¥¸¡×¤È¤¤¤¦¥êー¥Àー¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»×¹Í¡¦¹ÔÆ°¥×¥í¥»¥¹¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¹½À®¤ÎÊÐ¤ê¤¬¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- À©ÅÙ±Û¶·¿¡Ê¿äÄê 0.05～0.1¡ó¡Ë¡Ä À©ÅÙ¤ÎÏÈ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤ÄÄ¶¤¨¤Æ¿·²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë
- À©ÅÙÇË²õ·¿¡Ê¿äÄê 2～3¡ó¡Ë¡Ä À©ÅÙ¤ò²õ¤·¤Æ¤Ç¤â³×¿·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤¬¸ÉÎ©¤¹¤ë
- À©ÅÙ°ÍÂ¸·¿¡Ê¿äÄê 50¡ó¡Ë¡Ä À©ÅÙÆâ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¬ÊÑ²½¤Ë¼å¤¤
- ÆüÏÂ¸«·¿¡¡¡Ê¿äÄê 25～30¡ó¡Ë¡Ä ´Ä¶°ÍÂ¸¤Ç¼«¤éÊý¿Ë¤òÄê¤á¤Ê¤¤
- Ìò³äÌ¤Äê·¿¡Ê¿äÄê 17～20¡ó¡Ë¡Ä È½ÃÇ´ð½à¤¬Û£Ëæ¤ÇÀ®²Ì¤¬ÉÔ°ÂÄê
¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤ÅªÊÐ¤ê¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ò±Û¤¨¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò¤µ¤é¤Ë´õ¾¯²½¤µ¤»¡¢´ë¶È¤ÎÊÑ²½Å¬±þÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/68315/table/141_1_0bad28d83171770eb72147257eccf03e.jpg?v=202508130456 ]
¿äÄêº¬µò
ËÜ¿ä·×¤Ï°Ê²¼¤ÎÊ£¹ç¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
- ¹ñÆâÂç¼êÀ½Â¤¶È¡¦¶âÍ»¶È¡¦IT´ë¶È¤ÎÌò³äÅùµé¥Çー¥¿¡Ê2015～2024Ç¯¡Ë
- ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯´ðËÜÄ´ºº¡×
- ¹ñºÝÄ´ºº¡ÊRogers, Diffusion of Innovations / Gallup State of the Global Workplace 2024 / McKinsey The Inconvenient Truth about Change Management¡Ë
- ÁÈ¿¥¹ÔÆ°²Ê³Ø(R) ¼ÂÁ©¥Çー¥¿¡Ê±ä¤Ù33.8Ëü¿Í¡¦980¼Ò¡¢～2025Ç¯¡Ë
Âç¼ê´ë¶È¤Ï¡¢°ÅÌÛÃÎ¤â´Þ¤áÀ©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ä¸úÎ¨²½¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶¯¤ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·Ð¸³¡×¢ª¡Ö»ö¼ÂÃê½Ð¡×¢ª¡ÖÇØ·Ê¹½Â¤¤ÎÍý²ò¡×¢ª¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¾õ¶·¤Î¥¤¥áー¥¸¡×¤È¤¤¤¦¥êー¥Àー¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢À©ÅÙ°ÍÂ¸·¿¤äÆüÏÂ¸«·¿¤Î¿ÍºàÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À©ÅÙ¤ò±Û¤¨¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯²½¤¹¤ë¡£¿äÄê¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©ÅÙ±Û¶·¿¥êー¥Àー¤ÏÁ´¼Ò°÷¤Î0.05～0.1¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢1¼Ò¤¢¤¿¤ê¿ôÌ¾¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¿äÄê¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤ò³è¤«¤·¡¢À©ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¥êー¥Àー³«È¯¤ÎÉ¬Í×À
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ±Û¶·¿¥êー¥Àー¤¬È÷¤¨¤ë¤Ù¤4¤Ä¤ÎÇ½ÎÏÎÎ°è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »ö¼Â¤ò¸«¤ëÎÏ¡ÊµÒ´Ñ¡Ü¼ç´Ñ¤ÎÅý¹ç¡Ë
- ÇØ·Ê¡á¹½Â¤¤òÉÁ¤¯ÎÏ¡ÊÀ©ÅÙ·ÁÀ®¤ÎÎò»Ë¤ò´Þ¤à¡Ë
- Ì¤ÃÎ¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ëÎÏ¡Ê²¾Àâ·ÁÀ®¡¦²Ä»ë²½¡Ë
- ±Û¶¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦´Ø·¸¹½ÃÛÎÏ¡Ê¿®Íê¡¦Ä´À°¡Ë
¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¿Ê²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤ò²õ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥êー¥Àー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ç¤¹¡£ËÜ³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª»×¹Í¡¦¹ÔÆ°¹½Â¤¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
