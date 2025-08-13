鮮やかな香りと酸味のいちごスイーツで暑い夏を癒す。toroa夏のいちごフェア
株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京、代表取締役社長：五十嵐豪、以下FCF）が運営する極上スイーツブランド「toroa（トロア）」は、公式オンラインストア（https://www.kutsurogi-ya.com/）にてtoroa夏のいちごフェアを2025年8月14日（木）から開始します。
鮮やかな香りと酸味で夏のおやつにぴったりないちごスイーツや紅茶をお楽しみいただけるいちごフェア
toroa夏のいちごフェア
URL：https://www.kutsurogi-ya.com/blog/column/p12224/
鮮やかな香りと酸味で夏のおやつにぴったりないちごスイーツや紅茶をお楽しみいただける、toroa夏のいちごフェアを2025年8月14日（木）よりtoroa公式オンラインショップにて開催します。
8/14（木）～8/16（土）の3日間は、いちごフェア対象商品が10%OFFでご購入いただけます。
大人気商品「極濃いちごとろ生チーズケーキ」、「極濃いちごとろ生ガトーショコラ」の食べきりサイズが初登場
極濃いちごとろ生チーズケーキ、極濃いちごとろ生ガトーショコラの食べきりサイズ
toroaの大人気商品「極濃いちごとろ生チーズケーキ」、「極濃いちごとろ生ガトーショコラ」の食べきりサイズが初登場。一人で食べ切るのにちょうどいいサイズです。
極濃いちごとろ生チーズケーキ、極濃いちごとろ生ガトーショコラは発売後即完売したtoroaの人気商品です。濃厚生地に丁寧に炊いたいちごをごろっと入れたジューシーなケーキです。
極濃いちごとろ生ミニチーズケーキ
極濃いちごとろ生ミニチーズケーキ
URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/b00299
チーズまで北海道産100%の濃厚生地に苺が華やかに香るチーズケーキです。丁寧に炊き上げた苺をごろっと入れてジューシーです。
商品名：極濃いちごとろ生ミニチーズケーキ
価 格：780円（税込）
販 売：2025年8月14日～8月31日（予定）
極濃いちごとろ生ミニガトーショコラ
極濃いちごとろ生ミニガトーショコラ
URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/b00299(https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/b00300)
4種のチョコレートと発酵バターをふんだんに使用したリッチな生ガトーショコラです。いちごの繊細な酸味と香りを活かすため、生クリームのようなコクのチョコレート比率を高めて苦味を抑えることで、”いちごの鮮烈な香り”を感じられるようにしています。
商品名：極濃いちごとろ生ガトーショコラ
価 格：780円（税込）
販 売：2025年8月14日～8月31日（予定）
背徳のレーズンバターサンドトロバタやtoroaオリジナルの極上ブレンドティーtoroaTeaもいちごフェアに登場
トロバタ レーズン&ストロベリー味（1箱6個入り）
トロバタ レーズン&ストロベリー味
URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/a00025
トロバタ レーズン&ストロベリー味は、国産発酵バターたっぷりのクッキーで限界ギリギリまで手絞りしたクリームを挟んだレーズンバターサンドです。
カカオバター、練乳を配合したミルクリッチな味わいのクリームにいちごの華やかで鮮やかな香りと酸味を加え、香ばしいビターキャラメルが隠し味。クッキーには発酵バターをたっぷり使用し風味よくリッチでコク深い味わいに。皮あり・なしの2種のアーモンドプードルを配合し香ばしく焼き上げています。
商品名：トロバタ レーズン&ストロベリー味（1箱6個入り）
価 格：1,980円（税込）
販 売：通年
toroaTeaショコラベリー
toroaTeaショコラベリー
URL：https://www.kutsurogi-ya.com/blog/column/p12224/
toroaTeaショコラベリーは、深みとコクのある茶葉に華やかなベリーの香り、チョコレートやバニラの甘い香りを重ねています。ずっしり重厚感のある味わいでミルクティーにしても美味しくお召し上がりいただけます。
商品名：紅茶toroaTeaショコラベリー10袋入缶（ダージリン アッサム）
価 格：1,512円（税込）
販 売：通年
toroa公式オンラインショップで販売
toroa夏のいちごフェアの対象商品は、toroa公式オンラインショップにて販売いたします。
催事でもtoroa夏のいちごフェアを開催中
現在出店中の催事にてtoroa夏のいちごフェアを開催しています。催事では極濃いちごとろ生チーズケーキ、極濃いちごとろ生ガトーショコラ、トロバタ レーズン&ストロベリー味を販売しております。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
■名鉄百貨店名古屋
場所 本館地下１階和洋菓子催事場
期間 8/13～8/19
時間 10時～20時
■静岡伊勢丹
場所 地階 プロモーションスペース
期間 8/13～8/20
時間 10時～19時
※最終日は18時まで
toroa公式オンラインショップ
https://www.kutsurogi-ya.com/c/cookie/a03000
【株式会社フードクリエイティブファクトリー】
「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。
https://foodcreativefactory.com/
【toroa】
誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。
https://www.kutsurogi-ya.com/
オンラインストア：https://www.kutsurogi-ya.com/
LINE：https://page.line.me/932wzhfi?oat__id=533044&openQrModal=true(https://www.kutsurogi-ya.com/)
X：https://twitter.com/home
Instagram：https://www.instagram.com/toroa_kutsurogiya/