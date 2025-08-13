鮮やかな香りと酸味のいちごスイーツで暑い夏を癒す。toroa夏のいちごフェア

株式会社フードクリエイティブファクトリー

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京、代表取締役社長：五十嵐豪、以下FCF）が運営する極上スイーツブランド「toroa（トロア）」は、公式オンラインストア（https://www.kutsurogi-ya.com/）にてtoroa夏のいちごフェアを2025年8月14日（木）から開始します。

鮮やかな香りと酸味で夏のおやつにぴったりないちごスイーツや紅茶をお楽しみいただけるいちごフェア

toroa夏のいちごフェア

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/blog/column/p12224/

鮮やかな香りと酸味で夏のおやつにぴったりないちごスイーツや紅茶をお楽しみいただける、toroa夏のいちごフェアを2025年8月14日（木）よりtoroa公式オンラインショップにて開催します。

8/14（木）～8/16（土）の3日間は、いちごフェア対象商品が10%OFFでご購入いただけます。

大人気商品「極濃いちごとろ生チーズケーキ」、「極濃いちごとろ生ガトーショコラ」の食べきりサイズが初登場

極濃いちごとろ生チーズケーキ、極濃いちごとろ生ガトーショコラの食べきりサイズ

toroaの大人気商品「極濃いちごとろ生チーズケーキ」、「極濃いちごとろ生ガトーショコラ」の食べきりサイズが初登場。一人で食べ切るのにちょうどいいサイズです。

極濃いちごとろ生チーズケーキ、極濃いちごとろ生ガトーショコラは発売後即完売したtoroaの人気商品です。濃厚生地に丁寧に炊いたいちごをごろっと入れたジューシーなケーキです。

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/b00299

チーズまで北海道産100%の濃厚生地に苺が華やかに香るチーズケーキです。丁寧に炊き上げた苺をごろっと入れてジューシーです。

商品名：極濃いちごとろ生ミニチーズケーキ

価 格：780円（税込）

販 売：2025年8月14日～8月31日（予定）

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/b00299(https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/b00300)

4種のチョコレートと発酵バターをふんだんに使用したリッチな生ガトーショコラです。いちごの繊細な酸味と香りを活かすため、生クリームのようなコクのチョコレート比率を高めて苦味を抑えることで、”いちごの鮮烈な香り”を感じられるようにしています。

商品名：極濃いちごとろ生ガトーショコラ

価 格：780円（税込）

販 売：2025年8月14日～8月31日（予定）

背徳のレーズンバターサンドトロバタやtoroaオリジナルの極上ブレンドティーtoroaTeaもいちごフェアに登場

トロバタ レーズン&ストロベリー味（1箱6個入り）

トロバタ レーズン&ストロベリー味

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/c/strawberry/a00025

トロバタ レーズン&ストロベリー味は、国産発酵バターたっぷりのクッキーで限界ギリギリまで手絞りしたクリームを挟んだレーズンバターサンドです。

カカオバター、練乳を配合したミルクリッチな味わいのクリームにいちごの華やかで鮮やかな香りと酸味を加え、香ばしいビターキャラメルが隠し味。クッキーには発酵バターをたっぷり使用し風味よくリッチでコク深い味わいに。皮あり・なしの2種のアーモンドプードルを配合し香ばしく焼き上げています。

商品名：トロバタ レーズン&ストロベリー味（1箱6個入り）

価 格：1,980円（税込）

販 売：通年

toroaTeaショコラベリー

toroaTeaショコラベリー

URL：https://www.kutsurogi-ya.com/blog/column/p12224/

toroaTeaショコラベリーは、深みとコクのある茶葉に華やかなベリーの香り、チョコレートやバニラの甘い香りを重ねています。ずっしり重厚感のある味わいでミルクティーにしても美味しくお召し上がりいただけます。

商品名：紅茶toroaTeaショコラベリー10袋入缶（ダージリン アッサム）

価 格：1,512円（税込）

販 売：通年



toroa公式オンラインショップで販売

toroa夏のいちごフェアの対象商品は、toroa公式オンラインショップにて販売いたします。

催事でもtoroa夏のいちごフェアを開催中

現在出店中の催事にてtoroa夏のいちごフェアを開催しています。催事では極濃いちごとろ生チーズケーキ、極濃いちごとろ生ガトーショコラ、トロバタ レーズン&ストロベリー味を販売しております。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

■名鉄百貨店名古屋

場所 本館地下１階和洋菓子催事場

期間 8/13～8/19

時間 10時～20時

■静岡伊勢丹

場所 地階 プロモーションスペース

期間 8/13～8/20

時間 10時～19時

※最終日は18時まで

toroa公式オンラインショップ

https://www.kutsurogi-ya.com/c/cookie/a03000



【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/



【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/



