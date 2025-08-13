ELEKS³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎeCAP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬HITRUST e1Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ ー µ¬À©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼«Æ°²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½
2025Ç¯8·î01Æü - ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ëELEKS¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖeCAP¡×¤¬¡¢HITRUST e1Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢eCAP¤¬°åÎÅ¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¬À©¤Î¸·¤·¤¤¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Çー¥¿ÊÝ¸î´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
eCAP¤Ï¡¢ISO 27001¡¢SOC 2¡¢GDPR¡¢HIPAA¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¿·¤¿¤ËHITRUST¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÅý¹ç¡¢¼êºî¶È¤Îºï¸º¡¢´ÆººÂÐ±þ¤Î½àÈ÷¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
HITRUST e1Ç§¾Ú¤Ï¡¢eCAP¤¬µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤°åÎÅ¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸·³Ê¤ÊÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ELEKS¤¬¸½Âå¤ÎÊ£»¨¤Êµ¬À©´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ELEKS¤ÎºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCIO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¦¥ê¡¦¥¬¥é¥·¥à»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¼«¼ÒÀ½¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëeCAP¤¬HITRUSTÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°åÎÅ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¬À©¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¿®Íê¡¦Æ©ÌÀÀ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
HITRUSTÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡§
- °åÎÅ¤ª¤è¤Óµ¬À©ÂÐ±þ¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
- Ç§¾Ú¼èÆÀ¤ª¤è¤Ó°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ëÏ«ÎÏ¤È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º
- µ¡Ì©¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´¤Ê¼è°·¤¤¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ý»ý¤Ø¤Î¼«¿®
- ¹âÅÙ¤Êµ¬À©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
HITRUST e1É¾²Á¤Ï¡¢HITRUST¶¦ÄÌ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÊCSF¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÊ³¬ÅªÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢ELEKS¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼«Æ°²½¤ª¤è¤ÓHITRUSTÇ§ÄêÉ¾²Á¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëThoropass¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ELEKS¤Î´ë¶È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥Ê¡¦¥¹¥ß¥Õ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHITRUSTÇ§¾Ú¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀïÎ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£eCAP¤¬¤³¤ÎÂî±ÛÀ¤Î¾Ú¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢ELEKS¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Ñー¥¯»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHITRUSTÇ§¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢eCAP¤Ï°åÎÅ¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç·øÏ´¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¡×
ECAP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ECAP¤Ï¡¢ISO 27001¡¢SOC 2¡¢GDPR¡¢HIPAA¤Ê¤É¤Î¶È³¦´ð½à¤äµ¬À©¤Ø¤Î½àµò¤ò¡¢´ë¶È¤¬¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¼«Æ°Åª¤ËÃ£À®¡¦°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢´ÆººÂÐ±þ¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¥ì¥¤¥äー¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¿ÍÅªºî¶È¤ÎºÇ¾®²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ISO 27001:2022¤ª¤è¤ÓISO 9001:2025¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëELEKS¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓÉÊ¼Á¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢eCAP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï https://ecap.co.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
eCAP¤Îµ¡Ç½- ¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿µ¬Äø¤ò Plug & Play ¤·¤Æ¡¢Ä¾¤°¤ËÍøÍÑ³«»Ï¡ª
eCAP¤Ï¡¢¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿µ¬Äø¤òPlug & Play¤Ç´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ëµ¬Äø¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤ÇÄê¤á¤¿µ¬Äø¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤â¡¢eCAP¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³Æþ¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç³Î¼Â¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤ä¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÉ³ÉÕ¤±¡¢¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¡ª
eCAP¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¡¢¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ê¥·ー¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î°ì´ÓÀ¤È¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£eCAP¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥»¥¹¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¡¦²þÁ±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡¦¾ÚÀ×´ÉÍý¡¦¾µÇ§¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½¡õ¼«Æ°ÄÌÃÎ
eCAP¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¾ÚÀ×´ÉÍý¡¢¾µÇ§¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¹¥¯¤Î¿ÊÄ½¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¾ÚÀ×¤òÀµ³Î¤ËÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾µÇ§¥Õ¥íー¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤äÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Ä¾´¶Åª¤Ç¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥Éµ¡Ç½
eCAP¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¹¥¯¤Î¿ÊÄ½¤ä½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤È¡¢Åª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ELEKS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ELEKS¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÂî±ÛÀ¡¢ÉÊ¼Á¡¢Æ©ÌÀÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿®Íê¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡¢Ãæ·ø´ë¶È¡¢¿·¶½µ»½Ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä2,000¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç²È¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï www.eleks.com(https://eleks.com/ja/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£