¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Û 9·î8Æü(·î) Renewal Open¤ò·Þ¤¨¤ë ¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¡Ö¥¨¥¹¥È¡×³«¶È40¼þÇ¯¡ß¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥³ー¥¹ ¡ÖUnivers(¥æ¥Ë¥ô¥§ー¥ë) ～¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤È¤â¤Ë～¡×
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡ÊËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-6-1 Áí»ÙÇÛ¿Í °ËÆ£ÌÐÉ×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤ËRenewal¤ò·Þ¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¡Ö¥¨¥¹¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹á¤ê¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä²÷³è¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¥á¥êー¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤È¡¢ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó2¼ï¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¤º¤Ä¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿ìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¤ò9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÄÌ¾ï2Ì¾¤Ç\65,000ÁêÅö¤Î¥×¥é¥ó¤ò¡¢µÇ°²Á³Ê¤È¤·¤Æ2Ì¾¤Ç\44,000¤Ë¤Æ¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤«¤éÁëÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ª½Ë¤¤¤äÀÜÂÔ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤È¤â¤ËìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¡Ö¥¨¥¹¥È¡×¤ò¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚUnivers¡Ê¥æ¥Ë¥ô¥§ー¥ë¡Ë～¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤È¤â¤Ë～¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2Ì¾ \44,000¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢£Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¡¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～ 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡
¡¡¡¡¢£Å¹¡¡¡¡ÊÞ¡¡¡§25³¬¡¡¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¡Ö¥¨¥¹¥È¡×
¡¡¡¡¢£»þ¡¡¡¡´Ö¡¡¡§¥é¥ó¥Á 11:30a.m.～3:00p.m.¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー2:30p.m.¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー6:00p.m.～10:00p.m.¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー9:00p.m.¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¢¨Ëè½µ²ÐÍËÆü¤ÏµÙ¶ÈÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£9·î9Æü¡¦23Æü¤Ï±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3980-5533¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¡10:00a.m.～8:00p.m.¡Ë
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/univers_est_.html
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¡¢¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¡¢òº¡¢²Ü°Ð¼¯¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤È½Ü¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊË¢Î©¤Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ý¥á¥êー ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤Ï¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÀÖ¤¤²Ì¼Â¤Î¹á¤ê¤ËÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥á¥êー ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È ¥í¥¼¡×¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¹á¤ê¤ÈÄ¹¤¤Í¾±¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ý¥á¥êー¥¢¥Ñ¥Êー¥¸¥å¡¡¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È1874¡×¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¤º¤ÄÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤Þ¤¹¡£Èþ¿©¤ÈÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡ã¥á¥Ë¥åー¡ä
¡¡¡¡¡¡¥¢¥ß¥åー¥º ËÜÆü¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡²¹Á°ºÚ ¡¡ ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Ö¥ê¥å¥ì¡¡¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½ー¥¹¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥¹¥¿ ¡¡ ¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¸¥í¥ëÂû¤È¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂûÆþ¤ê¼êÂÇ¤Á¥Ñ¥¹¥¿¡¡¥¿¥ê¥¨¥êー¥Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥Ý¥á¥êー¡¡¥¢¥Ñ¥Êー¥¸¥å¡¡¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È1874¡Û¡¡1ÇÕ
¡¡¡¡¡¡µûÎÁÍý ¡¡ òº¤Î¥½¥Æー¡¡·Ú¤¤¥Ð¥¿ー¥½ー¥¹¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¤ª¸ýÄ¾¤· ¡¡ ¥é¥¤¥Á¤È¥ß¥ó¥ÈÉ÷Ì£¤ÎµåÂÎ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÆùÎÁÍý ¡¡ ²Ü°Ð¼¯¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¡µðÊö¥½ー¥¹¡¡or¹ñ»ºµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¡¥Þ¥Ç¥é¥½ー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥Ý¥á¥êー¡¡¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¡¥í¥¼¡Û¡¡1ÇÕ
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¶ー¥È ³Þ´Ö·ª¤È¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥à¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¥ê¥Ã¥Á¥ß¥ë¥¯¤Î³ê¤é¤«¤Ê¥°¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡ã¥Õ¥êー¥Õ¥íー¡ä
¡¡¡¡¡¡Ì¾Ìç¥Ý¥á¥êー¤òÂåÉ½¤·¿©»ö¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿É¸ý¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Û
¡¡¡¡¡¡¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡¡¡
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡¦±Ä¶ÈÆâÍÆ¤¬µÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£25F ¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¡Ö¥¨¥¹¥È¡×¡¡£¹·î£¸Æü¡Ê·î¡ËRenewal Open
¡¡¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖArt¡õRich¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µÒÀÊ¤Ë¿·¤¿¤Ëµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ë¥Éー¥«¥éー¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¹â¤á¤¿Å¹Æâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþ¿©¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¡¢¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Î²ñ¿©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
1985Ç¯6·î2Æü¤ËÅìµþÃÓÂÞÀ¾¸ý¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×À¾¸ý(Æî)¤è¤êÅÌÊâ£³Ê¬¤ÈÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¤Î¾ëËÌÃÏ¶èÍ£°ì¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¸²½¤Î³¹ÃÓÂÞ¡×¤Ï´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢·Ý½Ñ¤È¡¡¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£µÒ¼¼¿ô805¼¼¡¢8¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー¡¢ 14¼¼¤Î±ã²ñ¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ËÊØÍø¤Ê¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤â¡¡È÷¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ²¤ì¡¦´²¤®¡¦¾Ð¤¤¡¦½¸¤¦¾ì½ê¡È¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ç¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£