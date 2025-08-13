こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
涙腺崩壊「熱闘甲子園」ドラマ 配信1週間で800万回再生！南野陽子 田中美久 ティモンディ高岸 出演決定！
高校野球にまつわる夏の主役たちの実話を基に描く、熱闘甲子園ドラマ「あの夏に、夢中。」
全国から集まった数々のエピソードの中から、「新聞紙弁当」「白線越しの夏」「君がくれた歌」「縁の下の女神」の4つの物語をお送りします。それぞれの“あの夏”の物語にぜひ、ご注目ください。
800万再生突破！「新聞紙弁当」
1つ目のエピソード「新聞紙弁当」は開始１週間でTikTok再生回数800万回を突破！
祖父は、孫のためにお弁当を一生懸命作っているのだが…その気持ちは孫には届かず。
家に帰るたびに「ホームラン打ったか？」と聞かれ、毎日変な弁当を渡す祖父にうんざりする孫。
「明日からお弁当はいらない、お金だけ置いておいて」そっけない態度をとる孫に、あの日の感謝できない自分を重ね涙腺崩壊する人が続出。
南野陽子がショードラ初挑戦で田中美久と母娘役
今週8月13日(水)からスタートする「君がくれた歌」は、野球部マネージャー・夏海が血液のガンと診断されながらも、野球部や母親に支えられながら生きていくストーリー。歌手になる夢を抱いていた夏海は、闘病中に野球部のみんなへ応援メッセージを詩として残していた。
夏海役は、田中美久！野球部マネージャーを熱演！
母親役には、「熱闘甲子園」の大ファン、南野陽子がショートドラマ初挑戦！
■今後の配信予定
“あの夏”の4エピソードを紹介！
「新聞紙弁当」 配信中
出演：絃瀬聡一 小泉遥香（超ときめき♡宣伝部） ほか
高校３年生の絃瀬聡一は、強豪校で野球をするために祖父の家で暮らしている。
祖父は一生懸命弁当を作ってくれるのだが、新聞紙に包まれている特殊なお弁当。
友人にからかわれ、「明日からお弁当はいらない」と突き放す。そんな聡一を見守る遥香は、感謝を伝えるように背中を押すのだが・・・。
「白線越しの夏」 ８月１２日(火)配信スタート
出演：鈴木瞳美(≠ME) 渡邉大器 ほか
地方大会の全校応援に来た瞳美。「あつい、帰りたい」と愚痴をこぼしていると、スタンドの野球部の一人が“ダイナミック琉球“の応援歌をアカペラで歌いだす。静まり返る応援席に、響き渡る声。その姿を見て感動した瞳美は、自分も野球部を応援したいと、大器に相談し、生徒会に入会希望を出す。そして、翌年、野球部の大会で・・・。
「君がくれた歌」８月１８日（月）配信スタート
出演：田中美久 南野陽子 ほか
野球部のマネージャーをしていた夏海（田中美久）。最近、スカートが入らないことで悩んでいた。病院へ行くと血液のガンが発覚し、すぐに抗がん剤治療をすることに。落ち込むママ（南野陽子）に、明るく過ごそうと約束をする。闘病中も、野球部のことをずっと気にかけていた夏海。生前、書き留めていたノートを開くと、そこには野球部への応援歌が綴られていた。
「縁の下の女神」８月２２日（金）配信スタート
出演：大川泰雅 ティモンディ高岸 ほか
高岸監督に「野球部のマネージャーになりたい」と言っている女子生徒を職員室で見かけた泰雅。正直、すぐに辞めるだろうと心の中では思っていたが、仮マネージャーとなった彼女は、毎日掃除をし、テキパキと仕事をこなしている。もともと応援団だった彼女が、なぜマネージャーになったのか？ 彼女は“仮”から正式なマネージャーになれるのか？
熱闘甲子園ドラマ「あの夏に、夢中。」SNSアカウント
【X】 ＠nettohdrama0801
【Instagram】 ＠nettohdrama_0801
【TikTok】 ＠anonatsuni_muchu
■地上波放送スケジュール
•8月11日(月・祝) 深夜０:54～ 白線越しの夏#1
•8月12日(火) 深夜3:07～ 白線越しの夏#2 （※放送時間変更の可能性あり）
•8月13日(水) 深夜０:54～ 君がくれた歌#1
•8月14日(木) 深夜０:54～ 君がくれた歌#2
•8月18日(月) 深夜０:24～ 君がくれた歌#3
•8月19日(火) 深夜０:54～ 縁の下の女神#1
•8月20日(水) 深夜０:24～ 縁の下の女神#2
※TVerにて8/31(日)まで全話無料配信
■「熱闘甲子園」番組情報
番組情報は公式サイト＆公式SNSで随時発信していきます！
【HP】 https://www.asahi.co.jp/netto/
【X】 ＠nettoh_koshien
【Instagram】 ＠nettoh_koshien
【TikTok】 ＠nettoh_koshien
