ぶいすぽっ！初のオリジナルアルバム『ぶいすぽっ！Songs Collection ″DIAMOND in the ROUGH″』を2025年11月15日に発売！早期予約受付開始

株式会社Brave group

次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は、2025年11月15日(土)に初のオリジナルアルバム『ぶいすぽっ！Songs Collection "DIAMOND in the ROUGH"』をバンダイナムコミュージックライブが運営する音楽レーベル「ランティス」より発売することをお知らせいたします。

■『ぶいすぽっ！Songs Collection "DIAMOND in the ROUGH"』概要

特設サイト :https://event.vspo.jp/SongsCollection-DiR/

本アルバムは「ダイヤモンドの原石」をテーマに、「粗削りでも、まっすぐにそれぞれの輝きを放っていく」という想いを込めて制作しました。楽曲制作には、涼木シンジや本多友紀、菊池博人など、人気コンテンツの楽曲を数多く手がけてきたクリエイター陣が参加。ぶいすぽっ！メンバー23名による全体曲『DIAMOND in the ROUGH』をはじめ、各メンバーのソロ曲を含む、全24曲を収録しました。

また、本アルバムの収録楽曲は、2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月祝)にLaLa arena TOKYO-BAYで開催する『ぶいすぽっ！フェス 2025』内のライブイベント「DIAMOND in the ROUGH」で初披露予定です。

ぶいすぽっ！Songs Collection "DIAMOND in the ROUGH"

発売：2025年11月15日(土)

価格：4,950円（税込）

品番：LACZ-10315～6

形態：数量限定盤［カスタムジャケットカード（24種）付属 ＋クリアスリーブ仕様］

発売元：バンダイナムコミュージックライブ

販売元：バンダイナムコフィルムワークス

＜参加メンバー＞

花芽 すみれ / 花芽 なずな / 小雀 とと / 一ノ瀬 うるは / 胡桃 のあ / 兎咲 ミミ / 空澄 セナ / 橘 ひなの / 英 リサ / 如月 れん / 神成 きゅぴ / 八雲 べに / 藍沢 エマ / 紫宮 るな / 猫汰 つな / 白波 らむね / 小森 めと / 夢野 あかり / 夜乃 くろむ / 紡木 こかげ / 千燈 ゆうひ / 蝶屋 はなび / 甘結 もか

＜収録内容＞

＜販売形態・特典＞

本アルバムは、「ぶいすぽっ！OFFICIAL ONLINE STORE」・「全国のアニメイト（アニメイト通販含む）」・「ぶいすぽっ！フェス2025（イベント会場）」にて数量限定盤のみを発売します。

CDに加え、カスタムジャケットカード（全24種）とクリアスリーブが付属します。カスタムジャケットカードは、お気に入りのジャケットをアルバムの表紙にできるだけでなく、すべて並べると大きなダイヤモンドの形になるデザインに仕上げました。

● 早期予約特典

2025年8月17日(日)23:59までに「ぶいすぽっ！OFFICIAL ONLINE STORE」・「全国のアニメイト（アニメイト通販含む）」でご予約された方には、カスタムジャケットカードの絵柄を使用した「ステッカーシート（A4サイズ）」をプレゼントします。

● アニメイトオリジナル特典

「全国のアニメイト（アニメイト通販含む）」でご予約・ご購入された方には、「告知ポスター（A3サイズ）」をプレゼントします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。一部取り扱いのない店舗もありますので、事前に各店舗へご確認ください。

▼ 予約ページ

・ぶいすぽっ！OFFICIAL ONLINE STORE：https://store.vspo.jp/products/songscollection-dir

・全国のアニメイト（アニメイト通販含む）：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3163861/

■『ぶいすぽっ！フェス 2025』概要

ファンの皆様への感謝を込めて開催する本フェスは、「ぶいすぽっ！」メンバーに加え、英語圏向けプロジェクト「VSPO! EN」、中華圏向けプロジェクト「卟啵电竞project（VSPO! CN）」のメンバーも参加します。

ゲーム、esportsという共通言語を通じてグローバルに広がるプロジェクトのメンバーが一堂に会し、特別な時間をお届けします。

タイトル：ぶいすぽっ！フェス 2025

会場：LaLa arena TOKYO-BAY（https://lalaarenatokyo-bay.com/）

日程：2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月祝)

時間：開場 10:00 / 開演 11:00 / 終演 21:00 ※初日のみ18:00終了

出演：ぶいすぽっ！、VSPO! EN、卟啵电竞project（VSPO! CN）

■「ぶいすぽっ！」とは

特設サイト :https://event.vspo.jp/vspo-festival-2025/

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

＜公式リンク＞

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

■会社概要

株式会社バーチャルエンターテイメント

・設立：2018年3月

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：山本 瑶司、山崎 優

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Production（VTuber事業）

・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company