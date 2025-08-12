BitfanとスペースシャワーTVによる共同企画『Nobody to Somebody』、初代グランプリは′00年代的オルタナティブロックバンド「CLW」！グランプリ作品『HSL』のMVを公開。

株式会社SKIYAKI

株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）が運営するオールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」と、株式会社スペースシャワーネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：名取達利）が運営する日本最大の音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」による共同ミュージッククリップ企画『Nobody to Somebody』。この度、多数の応募の中から選ばれたVol.1グランプリアーティスト、'00年代的オルタナティブロックバンド「CLW（シーエルダブリュー）」の楽曲『HSL』のミュージッククリップを公開しました。

■才能あるアーティストの活動をブーストする企画『Nobody to Somebody』

『Nobody to Somebody』は、これまで1,000組を超えるクリエイターとそのファンをつなぎ続けてきたSKIYAKIが提供する「Bitfan」と、日本の音楽カルチャーを様々な形で発信し続けてきた「スペースシャワーTV」がタッグを組み、これからの活躍が期待されるアーティストのミュージッククリップ制作を支援するプロジェクトです。記念すべき第一回目のグランプリには、都内を中心に活動する'00年代的オルタナティブロックバンド「CLW」が輝きました。

■グランプリ作品、CLW『HSL』ミュージッククリップを公開！

今回公開されたのは、CLWの楽曲『HSL』のミュージッククリップです。監督には、気鋭の映像ディレクター・留置太輔氏（木工団地）を迎え、楽曲の持つ世界観を鮮やかに描き出しています。 鋭利かつ繊細な歌声に乗せて、逡巡や諦念、そしてその先にある、ほんの少しの希望を歌うCLWの魅力が詰まった映像作品をぜひご覧ください。

【ミュージッククリップ】 CLW - 『HSL』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-IamjLOQ_qo ]

【作品・アーティスト情報】

■グランプリ作品

ARTIST : CLW

TITLE : 『HSL』

Director： 留置太輔 (木工団地)

■STREAMING & DOWNLOAD 各音楽配信サービスで『HSL』を配信中！

🎧 Link : https://big-up.style/dAmYTOhRPU

■ARTIST PROFILE

CLW (読み：シーエルダブリュー) '00年代的オルタナティブロックバンド。 鋭利かつ繊細な歌声に乗せて、逡巡・諦念・ちょっとだけ希望を描く。 主に都内で活動中。

Fanclub & Official Site (Bitfan) : https://signaless.bitfan.id/

X (旧Twitter) : https://x.com/clw_band

Instagram : https://www.instagram.com/clw_pic

TikTok : https://www.tiktok.com/@clw_vdo

YouTube : https://www.youtube.com/@clw_band

【プロジェクト概要】

Nobody to Somebody

BitfanとスペースシャワーTVがタッグを組み、インディーズアーティストのミュージッククリップ制作を支援するプロジェクト。アーティストの才能を、ファンと共に世に送り出すことを目指します。

Official Site : https://nobodytosomebody-audition.bitfan.id/

X (旧Twitter) : https://x.com/N_t_S_official

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【株式会社スペースシャワーネットワーク 会社概要】

社名：株式会社スペースシャワーネットワーク

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 名取 達利

資本金：1百万円

事業内容：イベント事業、ライブハウス事業、アーティスト・マネジメント事業、レーベル・エージェント事業、有料放送事業、オンデマンド事業

URL：https://www.spaceshower.net/

スペースシャワーネットワークは、音楽専門チャンネル スペースシャワーTVの運営をはじめ、音楽フェスやイベントの企画制作、アーティストマネジメント、音楽レーベル、ライブハウスの運営など様々なメディアやコンテンツを通じ、多角的に日本の音楽カルチャーを発信しています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/