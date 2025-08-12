asmi¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¡Ö·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×CD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡ª ¡Ö¥â¥Ê¥«¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤ÈFM802¡ÖEVENING TAP¡×¤Ç½é²ò¶Ø¤â·èÄê¡ª
asmi¤¬9·î24Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¿·¶Ê¡Ö·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×CD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ·Ìî¥¨¥ê¥«¤¬¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥â¥Ê¥«¡×¡ÖHeroine¡×¤ÎÁ´3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âasmi¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡Ö¥â¥Ê¥«¡×¤Ï¡Ö·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×8·î20Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¡¢Apple Music Pre-Add /Spotify Pre-Save¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
¹¹¤Ë¡¢8·î13Æü(¿å)18:00～21:00¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëFM802¡ØEVENING TAP¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥â¥Ê¥«¡×¤Î²»¸»¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù¤ÏÀÖ¤óË·¤Î¤³¤í¤Ë¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾²È¸øÇ§¤Îµö²Ç¤Ç¤¢¤ë³¤ÌîÆä¤ÈÅ·Ìî¥¨¥ê¥«¤¬¡¢Æ±µïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¤òÉÁ¤¯¡¢¿ÍÀ¸¸òºø¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¡£
µö²Ç¡¢ÁÛ¤¤¿Í¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤Ëå¤Ë¡¢½éÎø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£¡Ö¼è¤ê°ã¤¨»Ò¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¸Þ³Ñ´Ø·¸¡É ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£
¢£¡Ö·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É ¡§https://asmi.lnk.to/AllYouGaveMeWN
¢£¡Ö¥â¥Ê¥«¡×
Apple Music Pre-Add /Spotify Pre-Save¡§https://asmi.lnk.to/Monaca_PAPS
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù¥á¥¤¥óPV
https://www.youtube.com/watch?v=HuZ-xK-P-aw
¡ÚCD³µÍ×¡Û
2025Ç¯9·î24Æü(¿å)È¯Çä
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13411～13412
²Á³Ê¡§\2,700(ÀÇ¹þ)
¢¨´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
¡¦CD
1. ·¯¤¬¤¯¤ì¤¿¤â¤Î
ºî»ìºî¶Ê¡§asmi
ÊÔ¶Ê¡§Taro Ishida
2. ¥â¥Ê¥«
ºî»ìºî¶Ê¡§asmi
ÊÔ¶Ê¡§Taro Ishida
3. Heroine
ºî»ìºî¶Ê¡§asmi
ÊÔ¶Ê¡§Wataru Omori (FIVE NEW OLD)
¡¦BD
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡Ù ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¢£asmi±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä asmi¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä asmi¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢£Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢£Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë ¡Ä ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä asmi¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢£Sony Music Shop ¡Ä LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢£TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä asmi¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«ー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£asmiÁ´¶ÊÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¡ÖDo you know me? : asmi Complete¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡§https://asmi.lnk.to/CompleteWN
¢£asmi¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Í¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/ThatIsTheWayItGoesWN
Music Video: https://youtu.be/2ceu5H42bjU?si=2U8ge9CYgesDSFZN
¢£asmi¡Ö¼ê»æ¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/LetterWN
¢£asmi¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/Under_The_Big_OnionWN
Music Video¡§https://www.youtube.com/watch?v=pK5oVNFovfI
¢£asmi¡Ö¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/KotchimuitehoiWN
Music Video¡§https://www.youtube.com/watch?v=JYgWfE10Pt0
¢£asmi¡Ö¤¢¤Ã¤¯¤ó¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/akkunWN
¢£asmi¡Ö¥é¥ô¥£¥¦¥¹ feat. ⌘¥Ï¥¤¥Î¥ß¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/LobiusWN
Music Video¡§https://www.youtube.com/watch?v=iP4-HDtIvNQ
¢£asmi¡ÖÎø¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/koiWN
¢£asmi feat. Rin²», ¥¯¥Ü¥¿¥«¥¤, A²ÆÌÜ, ICARUS, ¥¥º¥Ê
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/UTAGEIn
Music Video¡§https://youtu.be/OUZcq8tqXNg
¢£asmi¡Ö³«ÀÄ¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/qRHjtMWN
Music Video¡§https://youtu.be/o48IdFi3yzU
¢£asmi feat. Chinozo¡Ö¥É¥¥á¥¥À¥¤¥¢¥êー¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/O5PHh0WN
Music Video¡§https://youtu.be/cL_M2MSzYQM
¢£asmi¡ÖPAKU¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/TgvOzeWN
Music Video¡§https://youtu.be/aSvp9Fj9OL8
¢£asmi¡ÖBLACK COFFEE¡×
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://asmi.lnk.to/lexyiJWN
Music Video¡§https://youtu.be/yajdJYrTlkg
¢£asmi Profile
µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î¡£24ºÐ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡Èasmi¡Ê¥¢¥¹¥ß¡Ë¡É
Í£°ìÌµÆó¤Î°¦¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤äÆü¾ï¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤ò²Î¤¦¿·À¤Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¡£
¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡Ömemory¡×¤ä¡¢TikTokÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ2021¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÉôÌç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢MAISONdes¡Ö¥è¥ï¥Í¥Ï¥ feat. ÏÂ¤Ì¤«, asmi¡×¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖPAKU¡×¤Ç¤ÏTikTok2022¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÉôÌç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¡¢"SNS¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤ë²ÎÀ¼"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
2023Ç¯1·î¡¢ºÆ¤ÓMAISONdes¤Ë»²²Ã¤·¡Ö¥¢¥¤¥ï¥Ê¥à¥Á¥åー feat. asmi, ¤¹¤ê¤£¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¡¢4·î¤Ë¤Ïasmi feat. Chinozo¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï5·î¤Ë¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ê¥Ü¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÌ±²¦R¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò¡Ö¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Û¤¤¡×¤ÇÃ´Åö¤·¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ë¤â½Ð±é¡£
2025Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è½é½Ð±é¤â²Ì¤¿¤¹¡£
4·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÆü¡¹¤Ï²á¤®¤ì¤ÉÈÓ¤¦¤Þ¤·¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤·¡¢5·î¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¤ò´Þ¤àÁ´6²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¡Öasmi special live tour 2025¡È¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¸ø±é¤â¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤êÂçÀ¹¶·¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@asmiOfficialChannel
X¡§https://twitter.com/asmi__official
Instagram¡§https://www.instagram.com/asmi__official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@asmi__official
Goods¡§http://rooftoponlinestore.com/shopbrand/ct59/
Official HP : https://www.rooftop.tokyo/asmi