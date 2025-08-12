【帯広開催】現地集合・現地解散の観戦ツアーを発売開始！
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、トップパートナーである新宝島ホールディングスのグループ会社である株式会社メキシコ観光と、Ｔリーグ・オフィシャルツアーイベント「TPlusツアー」を、2025-2026シーズンを通じて企画します。今回、9月20,21日によつ葉アリーナ十勝（帯広市）にて行われる2試合に関して、現地集合・現地解散の新プランを発売開始しました。
飛行機やホテルはすでに予約済み、観光はしたいけれど時間がつくれない、北海道に住んでいるので試合と交流会だけのプランを作ってほしい・・・など、たくさんのご意見にお応えし実現した新プラン。
各日とも、会場となる「よつばアリーナ十勝」にご集合。先行入場しバックヤードの見学。試合観戦はアリーナサイド自由席にて。
応援の後は、世界で唯一の「ばんえい競馬」ナイトレースが開催される帯広競馬場へ移動し交流会です。
試合を終えたベンチ入りメンバーの参加などスペシャルゲストを迎え、バーベキューをお召し上がりいただきながらお過ごしいただけます。
交流会後は、専用車にて「よつばアリーナ十勝」を経由し 帯広駅までお送りいたします。
会場の熱気、選手の気迫ーーーその瞬間を一緒に味わいましょう。
★ 9/20男子観戦ツアーはこちら
https://tplus-tour.com/tour/3454/
★9/21女子観戦ツアーはこちら
https://tplus-tour.com/tour/3450/
★ TPlusツアー ホームページ
https://tplus-tour.com/
★帯広開催に関する情報はこちら
https://tleague.jp/ticket/2025-26_obihiro/
