¥µ¥¦¥¹¥í¥ó¥É¥óÈ¯¡¢Mom Tudie ¡ß Len Blake¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖBackseat¡×¤¬8·î13Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹
¥µ¥¦¥¹¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Mom Tudie¡Ê¥Þ¥à¡¦¥È¥¥ー¥Ç¥£ー¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBackseat¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
²»³Ú²È¤ÎÉã¤ò»ý¤ÄMom Tudie ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤òÆÈ¼«¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÈDIY ¥¸¥ã¥ºR&B¡É ¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¡¢BBC Radio 1¡¢1Xtra¡¢6Music¡¢NTS ¤Ê¤É¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤ä¡¢Complex¡¢Clash ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBackseat¡×¤Ï¡¢º£Ç¯½©¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î¥µー¥É¥·¥ó¥°¥ë¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëLen Blake ¤È¤Î¶¦ºî¤Ç¡¢Mom Tudie ¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤È¥Ñー¥«¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Óー¥È¤Ë¡¢Len Blake ¤Î³ê¤é¤«¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ò´¶¾ð¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à²º¤ä¤«¤ÊË×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤Î·ä´Ö¤ËË¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£¸ß¤¤¤ÎÄ¹½ê¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£¸å¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
[ºîÉÊ¾ðÊó]
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Mom Tudie, Len Blake
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Backseat
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§R&B/Soul | Alt-R&B | Neo-Soul
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶ØÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ðÊó²ò¶ØÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
È¯Çä¸µ¡¦¥ìー¥Ù¥ë¡§SWEET SOUL RECORDS
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/Mom_Tudie_Backseat