mPOSデバイスの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
mPOS（モバイルPOS）デバイスとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続して使用する小型の決済端末であり、従来のPOSシステムに比べて軽量・低コストかつ柔軟性に富む特長を持つ。通常はBluetoothやUSB経由でスマートデバイスと接続され、クレジットカード、デビットカード、QRコード、電子マネーなど多様な決済手段に対応する。クラウドベースのソフトウェアと組み合わせることで、売上管理、在庫管理、顧客分析、領収書発行なども可能となり、単なる決済機能を超えて商業運営全体を支援するツールへと進化している。主に中小規模の小売業者、飲食店、移動販売、サービス業などに広く導入されており、キャッシュレス化とデジタル化が進展する現代の商取引において、柔軟かつ機動的な決済インフラとして注目されている。
mPOSデバイス市場の発展を支える最大の要因は、キャッシュレス社会への移行とモバイルデバイスの普及である。従来、POS端末は高コストかつ固定型であり、小規模店舗や臨時出店者にとっては導入のハードルが高かった。一方、mPOSはスマートフォンやタブレットを基盤とすることで、導入コストを大幅に削減し、物理的な設置場所を選ばず運用できるという利点を持つ。これにより、零細事業者や個人商店、キッチンカー、フリーマーケットなど、従来デジタル化の波に乗れなかった層でも、迅速かつ簡便にキャッシュレス決済を実現することが可能となった。また、アプリのアップデートによって機能拡張や法改正への柔軟な対応が可能であるため、時代の変化に即応できる拡張性も、mPOSの大きな競争優位性となっている。
mPOSの拡大は、単なるテクノロジー導入という側面にとどまらず、「金融アクセスの平準化」という社会的意義も帯びている。とくに中小企業や個人事業主にとって、従来の金融インフラはコスト面・審査面で制約が多かったが、mPOSの登場によって、比較的容易にデジタル決済や売上分析機能にアクセスできるようになった。加えて、未銀行化・低銀行化の新興国市場においては、モバイル通信のインフラ整備と並行して、mPOSが“金融包摂”の入口として機能している。また、データ活用によるマーケティング施策の最適化や、キャッシュフローの可視化といった「経営支援」への展開も進んでおり、mPOSは単なるツールではなく、事業者の成長基盤を支える戦略的デバイスとして認識されつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルmPOSデバイス市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.2%で、2031年までにグローバルmPOSデバイス市場規模は67.2億米ドルに達すると予測されている。
図. mPOSデバイス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327282&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327282&id=bodyimage2】
図. 世界のmPOSデバイス市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、mPOSデバイスの世界的な主要製造業者には、PAX Technology、Verifone、Newland NPT、Ingenico （Worldline）、New POS Technology、BBPOS、Shenzhen Xinguodu Technology、NCR Voyix、Posiflex Technology、Wuhan Tianyu Informationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約41.0%の市場シェアを持っていた。
