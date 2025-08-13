FeNO呼気分析装置産業分析2025：市場規模、成長率、トレンド分析
FeNO呼気分析装置とは、ヒトの呼気中に含まれる一酸化窒素（NO：Nitric Oxide）の濃度を測定する医療用機器であり、主に気道炎症の評価や喘息の診断・治療効果のモニタリングに用いられる。FeNO（Fractional exhaled Nitric Oxide）は、気道上皮細胞が炎症刺激によって産生するNOの一種であり、その濃度は気道炎症の存在や程度と相関があるとされる。特に好酸球性炎症を伴う喘息患者において、FeNO測定は非侵襲的かつ迅速なバイオマーカーとして注目されており、スパイロメトリーや血液検査などと並ぶ呼吸器疾患管理の補助的手法である。装置自体は携帯型から据置型まで存在し、診療所、病院、研究施設、さらには遠隔医療の現場でも活用されている。
FeNO呼気分析装置業界の成長の背景には、現代医療における「予防・早期発見」と「個別化治療」の潮流が存在する。喘息やCOPDなどの慢性呼吸器疾患は、早期段階では症状が不明瞭である一方で、進行すれば重篤な合併症を引き起こす可能性がある。そのため、非侵襲的かつ繰り返し測定が可能なFeNO装置は、早期診断および炎症レベルの継続的モニタリングにおいて高い有用性を持つ。また、炎症の程度に応じた吸入ステロイドの調整など、治療の個別最適化にも貢献できる点が、従来の画一的治療法と一線を画す特長である。これにより、医療現場における意思決定の精度が向上し、過剰投薬や副作用リスクの軽減にもつながっている。
FeNO呼気分析装置の普及を後押ししているのは、その操作の簡便性と結果取得の即時性である。測定には特別な準備や薬剤投与を必要とせず、数十秒の呼気でリアルタイムに炎症指標を把握できる点が、医師だけでなく患者側からも評価されている。また、他の診断手法（肺機能検査、画像診断、アレルギー検査）との組み合わせにより、より多面的かつ精度の高い診断体系を構築することが可能となっている。さらに、学校健診や職場健診、スポーツ医学の領域でも利用が模索されており、呼吸器専門以外の分野との連携拡大が今後の重要な成長ドライバーとなる。こうした「臨床から予防、そして生活領域へ」の展開は、装置の小型化・低価格化・通信機能強化など、周辺技術の進化とも密接に関係している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルFeNO呼気分析装置市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが13.3%で、2031年までにグローバルFeNO呼気分析装置市場規模は2.4億米ドルに達すると予測されている。
図. FeNO呼気分析装置世界総市場規模
図. 世界のFeNO呼気分析装置市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、FeNO呼気分析装置の世界的な主要製造業者には、NIOX Group （Circassia AB）、CAIRE （NGK）、Bosch Healthcare Solutionsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約83.0%の市場シェアを持っていた。
FeNO呼気分析装置の市場成長を支える主な要因は、慢性呼吸器疾患の有病率上昇と、それに伴う在宅医療・遠隔モニタリング需要の増大である。特に高齢化社会においては、喘息やCOPDなどの管理対象が急増しており、患者のQOL（生活の質）を維持しつつ、医療費の抑制を両立させる手段として、簡便な自己管理機器の導入が推進されている。その中でFeNO測定は、医師と患者の間の“炎症の見える化”を実現し、適切な介入のタイミングを提供するインフラとなりうる。加えて、新興国・アジア圏では環境汚染や生活習慣の変化に伴い呼吸器疾患の罹患率が上昇しており、こうした地域における未開拓市場の潜在力も大きい。今後は、AI連携による予測診断、クラウドプラットフォームとの統合、パーソナルヘルスレコード（PHR）への組み込みなど、医療DXとの融合が業界の中長期的成長を支える鍵となるであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Desktop
Handheld
用途別セグメント：
Children
Adults
