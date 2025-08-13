Leina¡¢¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー·èÄê¡£9·î17Æü(¿å)¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーEP¡ÖBlue age¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤òÈ¯É½¡¢ÍèÇ¯3·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£
20ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦Leina¤¬¡¢¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーEP¡ÖBlue age¡×¤ò9·î17Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆKT Zepp Yokohama¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÂ¨¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëLeina¡£4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ömedicine¡×¤ÏTikTok¤Ë¤ÆÌó2²¯²óºÆÀ¸¡¢6·î¤Ë¤Ï¥«¥í¥êー¥á¥¤¥È¤ÎWeb CM¥½¥ó¥°¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë¡£
9·î17Æü(¿å)ÇÛ¿®¤Î¡ÖBlue age¡×¤Ï¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡ÖOne Week¡×¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤Î¼ýÏ¿Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯3·î¤«¤é¤ÏÅìÌ¾ºåÊ¡¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖLeina Live Tour 2026 ¡ÈJellyfish¡É¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£FCÀè¹Ô¤¬ËÜÆü18»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Leina¤Î¿·¶Ê¡ÖOne Week¡×¤ÏËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£¡Ö7Æü´Ö¤Î´¶¾ð¤òÃå¤Þ¤ï¤·¤¿¥³ー¥Ç¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤È´ê¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§Leina ¡ÖOne Week¡×¢§
Streaming / Download : https://Leina.lnk.to/OneWeek
¢§Leina Live Tour 2026 ¡ÈJellyfish¡É¢§
2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ) Ê¡²¬ DRUM LOGOS
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ NAGOYA CLUB QUATTRO
2026Ç¯4·î16Æü(ÌÚ) Åìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)
2026Ç¯4·î19Æü(Æü) Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch
8·î13Æü(¿å) 18:00¤«¤é ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È
https://fanicon.net/ticket/6513
¢§Leina Profile¢§
¿Í¤Î¼å¤µ¤ä½¹¤µ¡¢Èþ¤·¤µÑ³¤µ¤òÉÁ¼Ì¤·¡¢Ä°¤¯¿ÍÁ´°÷¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¡¢20ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¦¤¿¤¿¤Í¡×¤¬¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤¬³ÈÂç¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¤Î»ºÀ¼¡¢°¥¤ÎÌÄ¤À¼¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ´Ú¹ñ´Þ¤àÁ´11¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥Ä¥¢ー¡ÖLeina Live Tour 2024-2025 ¡È°¦¤Î»ºÀ¼¡¢°¥¤ÎÌÄ¤À¼¡É¡×¤Ç¤ÏKT Zepp Yokohama¤Ë¤ÆºÇ½ª¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¡ÖWONDERLIVET 2024¡×¤Ë¤ÆÌó5,000¿Í¤òÆ°°÷¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÂ¨¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ÎËþ°÷¸ø±é¤Ë¡£4·î30Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ömedicine¡×¤ÏTikTok¤ÇÌó2²¯²óºÆÀ¸¤ÈÆÍÇË¡¢6·î¤Ë¤Ï¥«¥í¥êー¥á¥¤¥È Web CM¤È¤·¤Æ¡ÖMoment¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º³èÌöÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@doumo_leinadesu
Instagram¡§https://www.instagram.com/doumo_leinadesu/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@doumo_leinadesu
X¡§https://x.com/doumo_leinadesu