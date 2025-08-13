¡Ú¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¡Û¸©Ì±Å®°¦¤Î100ºý¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¤Î½©¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤è¤ó¤Êー BOOKdays¡×³«ºÅ
²Æì¤Ç²á¤´¤¹ÆÉ½ñ¤Î½©¤Ï¡¢³¤¤«¤é¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë
°µÅÝÅª¤ÊÀä·Ê¤È¥¹¥±ー¥ë¤ò¸Ø¤ë³¤¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§ by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡× ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¤«¤é11·î9Æü¤Ë¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¤Î½©¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤è¤ó¤Êー BOOKdays¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¤è¤ê¤âÃø¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¡ö¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢½ÐÈÇ³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢²ÆìÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤äÎ°µå¤ÎÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë½ñÀÒ¤Ë¡¢Ì±ÏÃ¤Î³¨ËÜ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³³¤Î¾å¤«¤éÉÍÊÕ¤Ø¤È¹¤¬¤ë¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÆÉ½ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢½µËö¤Ë¤Ï¡¢»ºÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ¡£¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï²Æì¤ÎÊý¸À¡Ö¤·¤Þ¤¯¤È¤¥¤Ð¡×¤Ç¸ì¤ëÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë²ÆìÊý¸À¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤½©É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤êÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤à¡£¡á¤è¤ó¤ÊーÆÉ½ñ¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö²Æì¸©¤Ï°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î½ñÀÒ¡¦»¨»ï¹ØÆþ³Û¤¬Á´¹ñºÇ²¼°Ì¡Ê½ÐÈÇÊªÈÎÇä³Û¤Î¼ÂÂÖ2011¡Ë¤À¤¬¡¢18Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¸©Æâ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ï18¼Ò¡£¿Í¸ýÈæ¤Ç¤ÏÅìµþ¤äµþÅÔ¤Ê¤É¤ËÂ³¤¯µ¬ÌÏ¡Ê½ÐÈÇÇ¯´Õ2018¡Ë¡¡»²¹Í¡§²Æì½ÐÈÇ¶¨²ñ¡¡Âè 21 ²óÅì¥¢¥¸¥¢½ÐÈÇ¿Í²ñµÄ¡Ê2016Ç¯¡Ë(https://okipa.jp/presentation/eapc-manuscript-21-2/)
»ºÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1ºý
²Æì¸©¤Ï¡¢Îò»Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÝÇ½¡¢»º¶È¡¢¸À¸ì¤Ê¤É¡¢ËÜ¤Ë¤Ê¤ëÂêºà¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é½ÐÈÇ³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Î½ñÅ¹¤Ë¤Ï¶¿ÅÚËÜ¥³ー¥Êー¤¬Âç¤¤¯Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¢Á÷¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ËÜÅÚ¤Î½ñÅ¹¤Ë¤ÏÊÂ¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢»ºÃÏ¤À¤«¤é½Ð²ñ¤¨¤ë½ñÀÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÆìÆÃÍ¤Î½ÐÈÇÊ¸²½¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢½ñÀÒ¤òÄÌ¤·¤Æ²Æì¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÀß¤ÎËÜÃª¤Ë¤Ï²Æì¤æ¤«¤ê¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÂ¾¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê½ñÅ¹¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Æì¤ÎÊ¸²½¤ä³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë
²Æì¸¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡Ö¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Á¤å¤ÎËÜÈ¢¡×
³¤ÊÕ¤Î¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ò³è¤«¤·¡¢³¤¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬ÅÏ¤ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¤ä¹âÂæ¤Î¡ÖÂç²°º¬¥Ç¥Ã¥¡×¤Ê¤É¡¢ÉßÃÏ¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¾®¤µ¤ÊËÜÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈ¢¤Î¥ªー¥Êー¤Ï¡¢²Æìºß½»¡Ê¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Á¤å¡Ë¤Î¸¿Í¤¿¤Á¡£¤ä¤Á¤à¤óºî²È¡¢³¤¿Í¡¢¶õ¼ê²È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÊý¡¹¤¬¤¹¤¹¤á¤ëËÜ¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢¸©Æâ¤Î½ñÅ¹°÷¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡Ö²Æì¡×¡Ö³¤¡×¡Ö¿©¡×¡ÖÎ¹¡×¤Ê¤É¤Î½ñÀÒÌó100ºý¤¬Â·¤¤¡¢¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ËÜÈ¢¤Ï²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î·úºà¡Ö²Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬¥â¥Áー¥Õ
²Æì¤ÎÊ¸²½¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤È²ÆìÊý¸À¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ
´ü´ÖÃæ¤Î½µËö¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¸Å½ñÅ¹¤äÃª¼ç·¿¤Î½ñÅ¹¤Ê¤É¤¬¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹°÷¤È³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¡Ö¤·¤Þ¤¯¤È¤¥¤Ð¡ö¡×¤òÃÎ¤ë³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Æì¤ÎÊ¸²½¤äÊý¸À¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µÍ»Ö¤Ë¤è¤ëÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ
¡ö¡Ö¤¦¤Á¤Êー¤°¤Á¡×¡Ö¤·¤Þ¤¯¤È¤¥¤Ð¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë²ÆìÊý¸À¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡ÉAtlas of the World¡Çs Languages in Danger¡É¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡»²¹Í¡¡Ê¸²½Ä£¡¦¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¸À¸ì¡¦Êý¸À(https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/index.html)
¡Ú¤¦¤Á¤Êー¸ÅËÜ»Ô¤ÈÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡Û³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î12¡¦19¡¦26Æü
ÆÉ½ñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¡È¿©Íß¤Î½©¡É¡£ËÜ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î¿Í¡¹¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤Á¤ó¤Ô¤ó¡×¡Ê²ÆìÈÇ¥¯¥ìー¥×¡Ë¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥ìー¥×¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤ò¥Úー¥¸¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤È¹õÅü¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥¯¥êー¥à¤ÈÀ¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥ìー¥×¡¡800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤è¤ó¤ÊーBookdays¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¤«¤é11·î9Æü
¤¦¤Á¤Êー¸ÅËÜ»Ô¤ÈÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡§2025Ç¯10·î12¡¦19¡¦26Æü³«ºÅ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡§¥Ö¥Ã¥¯¥ìー¥×¡¡800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥Ð¥ó¥¿¥«¥Õ¥§ by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³¤¥«¥Õ¥§
°µÅÝÅª¤ÊÀä·Ê¤È¥¹¥±ー¥ë¤ò¸Ø¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³¤¥«¥Õ¥§¡£³¤¤ò¸«ÅÏ¤¹³³¤Î¾å¤«¤éÉÍÊÕ¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢²Æì¤é¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õー¥É¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©904-0327 ²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼µ·´Ö560
ÅÅÏÃ¡§098-921-6810
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～Æü¤ÎÆþ¤ê¸å1»þ´Ö¡ÊÆü¤ÎÆþ¤ê¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï8:00～
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÆáÇÆ¶õ¹Á¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó60Ê¬¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤ÇÌó90Ê¬
URL¡§https://banta-cafe.com/