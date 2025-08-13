¡Ò¥ì¥Ú¥Ã¥È¡Ó´äÅÄ²°Å¹ ¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ëRepetto¡Ê¥ì¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü(¿å)¡¢´äÅÄ²°ËÜÅ¹ ¿·´ÛB1³¬ ÉØ¿Í·¤¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Æ¡¢¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢8·î20Æü(¿å)¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥íー¥º¤ò°ìÎØ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§
¡¦MI¥¢¥×¥ê²ñ°÷²èÌÌ
¡¦¥ì¥Ú¥Ã¥È¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー²èÌÌ
¡Ê¤¤¤º¤ì¤«¤¬Ì¤ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅöÆü¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥À¥ó¥¹¥·¥åー¥º¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥ー¥ê¥ó¥°¡ÖMini Chausson Key ring¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤Î°¦ÍÑÉÊ¤ËÅº¤¨¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤òÆÃÊÌ¤ËºÌ¤ë¥ì¥Ú¥Ã¥È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞ:¥ì¥Ú¥Ã¥È´äÅÄ²°Å¹
½»½ê:Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ5ÈÖ35¹æ ´äÅÄ²°ËÜÅ¹ ¿·´ÛB1³¬
TEL:092-721-1111(ÂåÉ½)
¼è°·¤¤:¥·¥åー¥º¡¢¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥À¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥°
¡ÚAbout Repetto¡Û
1947Ç¯¡¢¿¶ÉÕ²È¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥íー¥é¥ó¡¦¥×¥Æ¥£¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤ê¥íー¥º¡¦¥ì¥Ú¥Ã¥È¤¬¥À¥ó¥¹¥·¥åー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤Î¸å¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥Éー¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¤ÎÀ®¸ù¤«¤é¥ì¥Ú¥Ã¥È¤Î¿ÀÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿·¤¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ú¥Ã¥ÈÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
Website: https://www.repetto.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/
Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/
LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true