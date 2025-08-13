Í¥Àè½Ð»ñ¾Ú·ô¤ÎÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤Ï¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÈÌ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò·§ËÜ¸©°¤ÁÉ¤ÎÉúÎ®¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿£²¼ï¤ÎÌ£Á¹¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¼è°úÀè¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥«¥¿¥í¥°Ëè¤ËÌó60ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¡2025Ç¯£¹·î30Æü¸½ºß¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿£±¸ý°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ëÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô
£²¡¥Í¥ÂÔÆâÍÆ¡¡ÊÝÍ¸ý¿ô Í¥ÂÔÉÊ
£±¸ý°Ê¾å
£³¸ýÌ¤Ëþ
Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê1,000±ßÁêÅö¡Ë
¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÌ£Á¹£²¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤» ·×£±kg
·§ËÜ¸©°¤ÁÉ¤ÎÉúÎ®¿å¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÌµÅº²Ã¤ÎÌ£Á¹¥»¥Ã¥È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÊÆÇþ¹ç¤ï¤»Ì£Á¹¡×¤È¡ÖÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤ÎÇþÌ£Á¹¡×¤ÎÆó¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡£
£³¸ý°Ê¾å
10¸ýÌ¤Ëþ
¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¡Ê3,000±ßÁêÅö¡Ë
Ìó 60¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
10¸ý°Ê¾å
¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°¡Ê6,000±ßÁêÅö¡Ë
Ìó 60¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(Ãí)¾åµ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÂÔÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Â£Äè»þ´ü
(1)¡¡Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¡¡¡ 12·î½é½Ü¤ÎÈ¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(2)¡¡¥°¥ë¥á¥«¥¿¥í¥°
¡¡¡¡ 12·î½é½Ü¤ÎÈ¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æ±¥«¥¿¥í¥°¤ÎÀìÍÑ¥Ï¥¬¥¤Þ¤¿¤ÏÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢¤´´õË¾¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£