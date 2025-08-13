“孤独なExcel作業”や“キャリア不安”からの脱却へ。非IT職のための技術コミュニティが「ベースキャンプ」をテーマに祭典を開催

株式会社プランノーツ

ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会（主宰：高橋 宣成）と株式会社プランノーツは、非IT職でありながら業務でITを活用し、現場の課題解決に挑む全ての人々（ノンプログラマー）を対象としたカンファレンス『ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025』を、2025年9月6日（土）にサイボウズ株式会社（東京都中央区）にて開催することをお知らせします。

■企画背景：「孤独な情熱」を抱える、すべてのノンプログラマーが主人公

生成AIの急速な普及により、全てのビジネスパーソンにスキル変革が迫られる一方、企業のリスキリング支援は追い付いていないのが現状です。特に、IT部門に属さない『ノンプログラマー』は、体系的な学習機会がないまま、現場でAI導入やDX推進の重圧を担うケースが増えています。

そのような中、多くのノンプログラマーたちは、この新たな潮流の中で、異なる種類の壁に直面し、孤独な奮闘を強いられています。

例えば、「このままでは、将来も仕事ができているか不安」「AIに仕事を奪われるかもしれない」とキャリアについて悩みを持ち迷う人々、実務の課題を解決するために、デジタル技術を使いこなそうと学び始めるものの「自分だけで勉強していて辛い」「エラーの壁に挫折しそう…」などと孤独と戦いながらの学習者、「上司からAI導入を丸投げされたが相談相手がいない」という改革推進者、この不安定な世の中でチームや組織が勝ち抜きたいが「人も金もまったく足りない」と苦悩するリーダーなどが、主な参加者として想定されます。

本イベントは、こうした多様な壁に直面する、すべてのノンプログラマーが主人公です。それぞれの「孤独な情熱」に火を灯し、次の一歩を踏み出すための『ベースキャンプ』となることを目指します。

■イベントコンセプト：「ベースキャンプ」で明日への一歩を

キャラクター化した各ターゲット像

今年のテーマは「明日への一歩につながる、ここが僕らのベースキャンプ」。本イベントは、単に情報を得たり、事例を知ったりするだけの場ではありません。同じ志を持つ仲間と出会い、悩みを分かち合い、ノウハウや知見を共有し、明日からの冒険の準備を整えるための「前線基地」となることを目指します。

参加者は、具体的なスキルや知識だけでなく、共に壁を乗り越える仲間と勇気を手にし、それぞれの一歩を踏み出すこと、つまり具体的な行動を起こすことができるようになります。

株式会社プランノーツ 代表取締役 高橋 宣成（ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会 主宰）のコメント

「テクノロジーで未来を切り拓こうとするノンプログラマーは、日本のあちこちにいます。その情熱は、それぞれの働くの価値を高め、社会によいインパクトを与えるための、貴重な「火種」です。しかし、その火種は、仲間のいない孤独や、壁の多い環境によって、消えてしまうことも少なくありません。それは、とてももったいないことです。

このイベントが、そんな彼ら・彼女らの情熱の火をさらに広げ、仲間と共に大きな炎に変える、そしてそれぞれが明日から活力に満ちた一歩を踏み出す「ベースキャンプ」となることを、心から願っています。」

- 株式会社プランノーツ代表取締役／一般社団法人ノンプログラマー協会代表理事- 「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」主宰- 東京工芸大学大学院非常勤講師

モバイルコンテンツ業界でプロデューサー、マーケターなどを経験。日本のビジネスマンの働き方、生産性、IT活用などに課題を感じ、2015年6月に独立、起業。福岡県糸島市に在住。『ChatGPTで身につけるGoogle Apps Script』『ChatGPTで身につけるExcel VBA』『デジタルリスキリング入門』『パーフェクトExcelVBA』『Pythonプログラミング完全入門』ほか多数の著書がある。

【運営メディア】いつも隣にITのお仕事

https://tonari-it.com/(https://tonari-it.com/)

Voicy「『働く』の価値を上げるスキルアップラジオ」パーソナリティ。

https://voicy.jp/channel/2986(https://voicy.jp/channel/2986)

■開催概要

■主催者について

- イベント名： ノンプログラマーズ・テックキャンプ2025- 日時： 2025年9月6日（土） 10:00～18:00- 会場：サイボウズ株式会社 東京オフィス- 住所：〒103-6027 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階- 対象： 職種を問わず、ITを活用して業務改善やキャリアアップを目指すすべての方（ノンプログラマー）- 定員： 150名- 参加費： 無料- お申し込み： https://nonpro-camp-2025.peatix.com/view(https://nonpro-camp-2025.peatix.com/view)- 公式サイト： https://www.nonproken.com/nonpro-camp/2025/(https://www.nonproken.com/nonpro-camp/2025/)- 公式X（旧Twitter）： https://x.com/nonprokun(https://x.com/nonprokun)ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会

学習コミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」（ノンプロ研）とは、ノンプログラマーがプログラミングやITなどのスキルを身につけるための学び合う、約160名が所属する有料月額制の学習コミュニティです。

非ITの職場には詳しい仲間がいない、十分な環境や文化が整っていないなどの理由から、その学習や実践などは挫折しやすいという課題がありました。

ノンプロ研は、そんな課題を解決するために、学習意欲が高く、心理的安全性が高い環境で、学び合いながらスキルを磨ける環境を提供するものです。

参考URL: https://plannauts.co.jp/nonproken/(https://plannauts.co.jp/nonproken/)

株式会社プランノーツ

ITで日本の『働く』の価値を上げるーーITを活用することで、さまざまなつまらない仕事をコンピュータにまかせて、より創造性の高い仕事にリソースを充てることができます。

プランノーツはコミュニティ運営、書籍の執筆・出版、メディアの運営、研修・講演の提供などを通して、ノンプログラマー向けにIT・デジタル・AIを学習する機会を提供しています。

- 会社名: 株式会社プランノーツ- 代表取締役: 高橋宣成- 本社: 〒819-1121 福岡県糸島市荻浦2-2-7- 設立日: 2015年6月16日- URL: https://plannauts.co.jp/(https://plannauts.co.jp/)