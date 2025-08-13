ライバー事務所DAGグループ（DAG、DAGV）「カラオケ歌っちゃ王」とカラオケ音源の利用に関する包括的許諾契約を締結
歌っちゃ王とライバー事務所DAG＆Vライバー事務所DAGVが包括契約
ライバー事務所DAGグループ（以下、DAG）は、2025年8月12日付で株式会社友ミュージック（以下、友ミュージック）との著作物利用に関する包括的許諾契約（以下、本契約）を締結いたしました。
これにより、DAG所属ライバーは「歌っちゃ王」のカラオケ音源を使用したライブ配信や、YouTubeで演奏配信や歌配信での音源利用で配信の幅がさらに広がります。またコンテンツ公開・収益化が可能となります。
■ 「歌っちゃ王」カラオケ音源の利用について
友ミュージックは、自社サイトにて「音源利用について」
（https://tomomusic.co.jp/utachaoh/aboutuse.html）の二次利用ルールを公表しています。
今回、本契約の締結により、DAG所属ライバーは個別の申請や手続きを行うことなく、「カラオケ歌っちゃ王」の音源を利用したライブ配信や、YouTubeへのコンテンツ公開・収益化が可能となります。
〈ライバー事務所「DAG」グループ概要〉
DAGグループは、2018年に設立されたライバー事務所です。
国内最大級のライブ配信アプリ「Pococha」「TikTok」「IRIAM」「17LIVE」において、多数のトップライバーを輩出し、トップクラスの実績を誇ります。
所属者には、ミュージシャン、タレント、モデルなど、幅広いジャンルで活動するメンバーが在籍しています。
・ライバー事務所 DAG
https://daglive.com/
・Vライバー事務所 DAGV
https://daglive.com/dagv/
・VTuber事務所 MUSUBIME
https://musubime.me/
【動画】DAGライバー紹介動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jXqwerNhjCU ]
〈メディア掲載・出演実績〉
- プロ野球始球式出演
- 地上波テレビCM出演
- クックパッドライブ出演
- 有名YouTuber動画出演
- YouTube動画出演
- BAYFM等ラジオパーソナリティ出演
- 人気ファッション＆ビューティー雑誌掲載
〈事務所概要〉
事務所名：ライバー事務所DAG
所在地：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階
URL：https://daglive.com/
Twitter：https://twitter.com/daglive111
