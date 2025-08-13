ライバー事務所DAGグループ（DAG、DAGV）「カラオケ歌っちゃ王」とカラオケ音源の利用に関する包括的許諾契約を締結

株式会社DAG

歌っちゃ王とライバー事務所DAG＆Vライバー事務所DAGVが包括契約

ライバー事務所DAGグループ（以下、DAG）は、2025年8月12日付で株式会社友ミュージック（以下、友ミュージック）との著作物利用に関する包括的許諾契約（以下、本契約）を締結いたしました。

これにより、DAG所属ライバーは「歌っちゃ王」のカラオケ音源を使用したライブ配信や、YouTubeで演奏配信や歌配信での音源利用で配信の幅がさらに広がります。またコンテンツ公開・収益化が可能となります。

■ 「歌っちゃ王」カラオケ音源の利用について

友ミュージックは、自社サイトにて「音源利用について」

（https://tomomusic.co.jp/utachaoh/aboutuse.html）の二次利用ルールを公表しています。

今回、本契約の締結により、DAG所属ライバーは個別の申請や手続きを行うことなく、「カラオケ歌っちゃ王」の音源を利用したライブ配信や、YouTubeへのコンテンツ公開・収益化が可能となります。

〈ライバー事務所「DAG」グループ概要〉

DAGグループは、2018年に設立されたライバー事務所です。

国内最大級のライブ配信アプリ「Pococha」「TikTok」「IRIAM」「17LIVE」において、多数のトップライバーを輩出し、トップクラスの実績を誇ります。

所属者には、ミュージシャン、タレント、モデルなど、幅広いジャンルで活動するメンバーが在籍しています。

・ライバー事務所 DAG

https://daglive.com/

・Vライバー事務所 DAGV

https://daglive.com/dagv/

・VTuber事務所 MUSUBIME

https://musubime.me/

【動画】DAGライバー紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jXqwerNhjCU ]

〈メディア掲載・出演実績〉

- プロ野球始球式出演- 地上波テレビCM出演- クックパッドライブ出演- 有名YouTuber動画出演- YouTube動画出演- BAYFM等ラジオパーソナリティ出演- 人気ファッション＆ビューティー雑誌掲載

〈事務所概要〉

事務所名：ライバー事務所DAG

所在地：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

URL：https://daglive.com/

Twitter：https://twitter.com/daglive111

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社DAG 広報担当：田中、橋本

メールアドレス：info@daglive.com