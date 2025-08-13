《恐竜ユートピア》EA版が8月12日に正式リリース決定！巨獣を飼いならし、部族を築き、原始的な世界を攻略せよ！

CELESTIAL STUDIO LIMITED

多くのプレイヤーの熱い期待に応え、高い注目を集めていた《恐竜ユートピア》が、ついに8月12日にEAゲームプラットフォームで正式リリースされることが発表されました。 《恐竜ユートピア》は、サンドボックス、ローグライク、シミュレーションなど多彩な要素を融合させたゲームで、プレイヤーは原始世界の支配者となり、さまざまな恐竜と共に生活し、サプライズに満ちた冒険の旅を繰り広げます。

ファッションで個性を！6種類の戦闘服で自由に冒険

今回リリースされるEA版では、豊富なコンテンツが用意されています。外見のカスタマイズでは、6種類の個性的な衣装が登場し、植物や昆虫を素材にした鮮やかな色彩の原始部族風の衣装や、トーテム要素を取り入れた神秘的なマスク、光り輝く衣装がクールな印象を与えるものなどがあります。さらに、精巧にデザインされたアクセサリーも用意されており、キャラクターの外見をより豊かに彩ります。

過酷な原始時代を体験！4つの章と60体の巨獣が待ち受けている

ゲームプレイでは、EA版で4つの章が開放され、それぞれに3つの難易度が設定されています。プレイヤーは自分の経験に応じて挑戦できます。 原始の森から灼熱の溶岩地帯、危険な砂漠から、極寒の雪原まで、難易度は3段階に分かれており、初心者から上級者まで楽しめる設計です。

4つの章では、60体もの異なる形態やスキルを持つボスが登場します。巨大で力強いボスや、素早くトリッキーな攻撃を仕掛けるボスなど、戦闘のたびに戦略の変化が求められます。プレイヤーは相棒のダイナモンやスキルを駆使して戦いに挑まなければなりません。

恐竜の革命！ダイナモンの運命を変えろ

ペットシステムは《恐竜ユートピア》の大きな魅力の一つで、EA版では40体ものダイナモンが登場します。これらのダイナモンはそれぞれ異なる能力やスキルを持ち、戦闘型、資源収集型、サポート型など多岐にわたります。

プレイヤーは自分のスタイルやニーズに合わせて自由に恐竜チームを編成し、育成できます。属性強化やランクアップシステムを通じて、ダイナモンの特長を強化でき、例えば攻撃力の高いダイナモンを先頭の主力に育てることが可能です。

建設フィバー！42のオーバーテクノロジー建築が登場

ホームの建設もゲームの重要な要素。EA版では、42もの建築物が用意されており、基本的な生活を支える住宅や倉庫、資源を生産する資源生産工房や農地、さらには孵化器や技術台などの機能性建築が含まれます。

プレイヤーは創造力を発揮して、個性的なホームを築くことができます。また、ダイナモンも建築に参加できます、例えば建築天賦を持つダイナモンは重い資材を運んで迅速に建設を進め、耕作天賦を持つダイナモンは農地での作物の栽培や収穫をサポートできます。

仲間と共に！孵化と巨獣討伐のススメ

友達と一緒にプレイしたいプレイヤーのために、《恐竜ユートピア》EA版ではローカルおよびリモートのマルチプレイヤー機能がサポートされています。

プレイヤーは友達を招待して共に探索、戦闘、ホームの建設を楽しむことができ、マルチプレイヤーモードでは、プレイヤー同士が協力して役割を分担し、例えば一方が恐竜の育成や戦闘に専念し、もう一方がホームの建設や技術開発を担当することができます。さらに、「共同孵化」システムを通じて、協力して高レベルの恐竜を育成し、強力なボス--巨獣に挑むことができます。

ダンジョンを攻略せよ！トーテムと遺物で一発逆転

ダンジョンに入ると、プレイヤーは39種類のトーテムと70個の遺物を集めることができます。これらのトーテムと遺物は強力な力を秘めており、ダイナモンの属性を強化したり、攻撃方法を変えたりすることができます（例えば、恐竜の弾幕の軌道を複雑にしたり、竜巻や炎などの新たな攻撃属性を付与することができます）。プレイヤーは自分の好みやニーズに合わせてトーテムと遺物を組み合わせ、独自のスタイルを確立し、いつまでも新鮮なゲーム体験を楽しむことができます。

8月12日を待て！原始世界での大冒険が始まる

豊富な衣装、ギミック盛り沢山のステージボス、多彩なペット、充実したホーム建築、便利なマルチプレイヤー機能にダンジョンなど、無限の可能性を秘めた原始世界を楽しみましょう！8月12日《恐竜ユートピア》の世界で大活躍しましょう！

