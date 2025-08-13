【特許取得】次世代型パーキングシステム製品発表会のご案内

株式会社CYBER SEVEN

このたび当社では、有料駐車場・駐輪場において精算機を設置せず、スマートフォン決済で出庫できる新たなパーキングシステムを開発いたしました。現在、国内で普及している機械式駐車場・駐輪場には、現金で支払う精算機が導入されています。しかし、精算機の価格は高額であるため、まとまった車室数が確保できる土地でなければ投資回収が見込めず、機械の維持費、集金コスト、盗難リスクといった課題もありました。一方でカメラ監視による「フラップレス駐車場」は、不正出庫や未払いが多発するというリスクがあります。利用者に快適にご利用いただくためには、不正を起こさせない仕組みが重要です。

このような課題を解決するため当社では、精算機不要で有料駐車場駐輪場を運営できるパーキングシステム『PARK WING』 『CYCLE WING』（特許取得済み）の開発に成功いたしました。本サービスは、1台から開設ができ、狭小地、未活用地を余すところなく駐車場・駐輪場として運営することができます。また、大規模な設置工事が不要で、気軽に駐車場・駐輪場経営を始められるのが特徴です。更には独自の技術により、光を駆使した場内誘導なども搭載し、利用者及び町の人々に感動を与えるような仕組みとして、綺麗なまちづくりに貢献いたします。

ご多忙中恐縮ですが、ご出席いただける場合は、令和7年8月21（木）までに、以下「出席申込フォーム」よりお申し込みください。

■記者会見概要■

○日 時：令和7年８月25日（月）17時00分～18時30分

※16時50分までにお集まりください。

※途中、会場を移動しデモンストレーションを行います。

○場 所：武蔵野ニッセイプラザ ３階

〒180-0006 東京都武蔵野市中町１丁目１１－４ 武蔵野ニッセイプラザ

※会議室にて会見後、近隣の駐車場にてデモンストレーションを実施いたします。

（三鷹駅前DAICHI 駐車場 住所: 東京都武蔵野市中町１丁目１６ DAICHI PARK No.177三鷹駅前北口駐車場）

○発表案件：

株式会社CYBER SEVENによる次世代型パーキングシステム『PARK WING』『 CYCLE WING』の発表

〇先行予約販売会のお知らせ

8 月26日～29日（13時30分～16時30分）三鷹駅前 DAICHI 駐車場にて、 製品紹介および特別受注会を開催いたします。

【株式会社CYBER SEVEN経営者】

代表取締役社長 野田 修治

＜経歴＞ アマノ株式会社 元専務取締役

【会場アクセス】

住 所：東京都武蔵野市中町１丁目１１－４ニッセイプラザ

【本件に関する問い合わせ】

株式会社CYBER SEVEN

経営企画室 山下

広報直通：042-328-2202(ダイチ内)

本社所在地：東京都新宿区

本部所在地：〒185-0012東京都国分寺市本町2-12-2大樹生命国分寺ビル