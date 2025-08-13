組織力の増減を数値化する「組織の健康診断トライアル」無料キャンペーン開始

CHROFY株式会社

人事・財務データを用いて企業価値の向上を支援するクラウドサービス「CHROFY（クロフィー）」を提供する、ＣＨＲＯＦＹ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝本訓夫、以下、CHROFY Inc.）は、当社独自の戦力増減インデックス「GROWSCAPE（グロウスケープ）(R)」を活用し、組織力の増減を数値化する「組織の健康診断トライアル」の無料キャンペーンを開始します。

「組織の健康診断トライアル」特設サイト :https://www.chrofy.co.jp/2025trial01戦力増減インデックス「GROWSCAPE(R)」※とは

人的資本経営の重要性が高まる中、組織の健康状態を定量的に把握し、経営判断に活かすニーズが増えています。 「GROWSCAPE(R)」は、企業の組織力（人的資本）の経年変化を可視化し、戦略立案やリソース配分の精度を高めるために開発された、当社独自の指標です。

※特許に基づく指標であり、CHROFYが独占的に使用する権利を有し、商標登録済みの名称です。

本キャンペーン限定特典として、他社や業界平均との比較ができるベンチマーク情報（平均年収など）もレポートに追加します。

「GROWSCAPE(R)」イメージ

■「組織の健康診断トライアル」の活用メリット

「組織の健康診断トライアル」をご利用いただくと、以下のようなメリットがあります。

- 組織力のアップダウンを数字で把握- 人事戦略や予算方針で重視すべきポイントを特定- 優先的に確認・検証すべき課題の洗い出し- KPI選定の背景・根拠の明確化- オープンデータとベンチマークが可能

＜レポートイメージ＞

- インプット・データ- GROWSCAPEの仕様に関する解説- GROWSCAPE測定結果- タイプ診断の結果と解説- 貴社の重点課題と推奨アクション- ベンチマーク（平均年収など）- フォローアップ・プランのご説明

これにより、経営陣が人材投資の配分や重点課題を判断する際に、客観的かつ説得力のある根拠を示すことができます。社内外のデータを組み合わせた分析により、戦略立案やリソース配分の精度向上が期待されます。

本施策を通じ、CHROFYは企業の人的資本情報の活用をより身近にし、経営の意思決定を支える“データドリブン経営”の普及を加速させます。組織の健康状態を継続的にモニタリングできる仕組みとして、幅広い業種の企業への提供を目指します。

■「組織の健康診断トライアル」キャンペーン概要

社数限定のため、満枠になり次第受付終了させていただきます。

- 対象：・ 直前年度末の従業員数が300名程度～10,000名程度・ 業種不問・ 一企業単体での利用（グループ利用不可）- 申込方法：「組織の健康診断トライアル」特設サイト(https://www.chrofy.co.jp/2025trial01)より詳細をご確認の上、お申し込みください。- 特設サイト：https://www.chrofy.co.jp/2025trial01詳細を見る :https://www.chrofy.co.jp/2025trial01

■「CHROFY」のサービス概要：

「CHROFY」は、企業内に散逸する勤怠/給与/人事評価など複数の人事関連データや財務データをもとにして統合データベースを構築し、それを可視化するサービスです。

お客様の社内に散在しているデータをそのままクラウド・サービスにアップロードしていただくだけで、戦力の配置、生産性指標、人事諸制度の運用実態、採用とオンボーディング、ダイバーシティ、健康経営、そしてISO 30414指標などのレポートを生成することができます。

また、「CHROFY」のアウトプットは、独自の指標である「GROWSCAPE（グロウスケープ）」※も含めて100以上のダッシュボードで構成されています。「CHROFY」の多種多様なアウトプットにより自社の人的資本を測定し、経営戦略KGIおよび人的資本ＫＰＩを継続的にモニタリングすることが可能になります。

※特許第6868172号。商標登録済み。

■ＣＨＲＯＦＹ株式会社（CHROFY Inc.）について

企業が持続的に成長すること、そして従業員一人ひとりの組織に対する愛着心を育むこと、その両面を支えることが CHROFY Inc. のパーパスです。

従来は社内のあちらこちらに分散し、その活かし方が確立していなかったデータを活かすべく、情報技術を利用してそれらのデータから経営に役立つ価値を最大限引き出すことで、パーパスを実現してまいります。

- 会社名：ＣＨＲＯＦＹ株式会社 （CHROFY Inc.）- 所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階- 代表者：代表取締役社長 滝本 訓夫- 事業内容：データ収集・整理、データベース構築、クラウド・サービス等- URL：https://www.chrofy.co.jp/ （サービスサイト）https://corp.chrofy.co.jp/ （コーポレートサイト）- パートナー企業：株式会社ユー・エス・イー https://www.use-ebisu.co.jp/株式会社OAGコンサルティンググループ https://www.oag-group.co.jp/