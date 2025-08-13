【最高のファイル修復ツール】UltraRepair V4.0.2発表！Windows&Macで様々なファイルを修復できる
（UltraRepair）
世界中で200＋の権威メディアが推奨されたソフトウェア開発会社iMyFoneは令和7年8月14日（木）より、ファイル修復ソフト「UltraRepair」の最新バージョンをリリースしました。写真や動画、音声、ドキュメント、音声、メールなどを修復できる以外に、最新のWindows 11＆macOS 15に対応するほか、UIも刷新しました。もっと便利に使えます。
UltraRepairの詳細情報：https://qrcd.org/946w
UltraRepairの文字版ガイド：https://jp.imyfone.com/file-repair/guide/(https://jp.imyfone.com/file-repair/guide/)
UltraRepairの動画版ガイド：https://jp.imyfone.com/file-repair/video-tutorial/(https://jp.imyfone.com/file-repair/video-tutorial/)
▼ UltraRepairについて紹介
iMyFone UltraRepairは、壊れた・ぼやけた写真、動画、音声、文書、Outlookメールまで幅広く修復できる多機能ツールです。AIを活用し、古い・かすんだ画像や動画を高画質化し、白黒写真の着色やノイズ除去も可能です。さらにPDFをExcel、PPT、Word、画像などに変換し、各種画像・動画フォーマットの無料変換にも対応します。わずか3ステップで誰でも簡単に操作でき、Windows 11やmacOS 15にも完全対応しています。
詳細を見る :
https://qrcd.org/946w
▼ UltraRepair更新情報★ 最新のWindows 11/macOS 15をサポート
最新バージョンでは、同一アカウントでWindowsとMacの両方において同じ機能を利用できます。更に、最新のWindows 11とmacOS 15に完全対応します。
UltraRepairの対応環境
- Windows 11/10/8/Vista/7
- macOS 10.10以降
★ UIを刷新
最新のバージョンでは、「AIエンハンサー」部分のUIを刷新しました。利用したい機能をもっと便利に使えるようになりました。
（AIエンハンサーモード）
無料体験 :
https://qrcd.org/946w
▼ UltraRepair機能一覧★ 壊れた・破損した画像、ビデオ、音声、ファイル、メールを修復
iMyFone UltraRepairは、画像・動画・文書・音声・Outlookメールなど幅広いファイル修復に対応する総合ツールです。
- 画像修復：ピクセル化、破損、ぼやけ、赤目などを高度に修正。スマホ・カメラ・ネット保存画像など全デバイス対応。複数画像のバッチ修復可能。
- 動画修復：Canon、Nikon、Sony、GoPro、DJIなどで撮影した再生不能動画や低画質・低彩度動画を高品質化。4K・8K動画も3ステップで修復。バッチ処理対応。
- 文書修復：破損したPDF、Word、Excel、PowerPointを元のレイアウトを保持したまま修復。テキスト、画像、表、リンク、透かしなども完全復旧。
- 音声修復：ノイズ、歪み、ポップ音などを除去し音質向上。録音デバイスやネット取得音声にも対応。
- Outlookメール修復：PSTファイル破損を修復し、メールデータを復元。複数メールの一括修復とセキュリティ保護を実現。
UltraRepairを無料で試す＞＞ :
https://qrcd.org/946w
★ 古い、ぼやけた写・動画を高画質化
iMyFone UltraRepairなら、古くてぼやけた写真やピクセル化した動画も、まるで新品のように蘇ります！AI高画質化技術で、色彩・ディテールをくっきり再現できます。4K・8K映像もたった3ステップで鮮明化でき、思い出の一枚から大切な映像まで圧倒的クオリティで修復します。
（写真・動画を高画質化）
UltraRepairを入手 :
https://qrcd.org/946w
★ ファイル形式を自由に変換 - 無料
- PDFをExcel、PPT、Word、画像などの形式に変換
- 動画フォーマットを自由に変換
- 写真フォーマットを自由に変換
（ファイルフォーマットを無料で変換）
無料でフォーマット変換 :
https://qrcd.org/946w
★UltraRepairの動画ガイド
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QBLOW7BhVSA ]
【限定クーポン付き】iMyFone UltraRepairの機能・使い方・評価をまとめ↓↓
https://jp.imyfone.com/repair-file/introduction-of-ultrarepair/(https://jp.imyfone.com/repair-file/introduction-of-ultrarepair/)
UltraRepairを入手 :
https://jp.imyfone.com/file-repair/purchase/
◇iMyFoneについて
現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。
