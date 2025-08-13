【最高のファイル修復ツール】UltraRepair V4.0.2発表！Windows&Macで様々なファイルを修復できる

Shenzhen iMyFone Technology Co., Ltd.（UltraRepair）

世界中で200＋の権威メディアが推奨されたソフトウェア開発会社iMyFoneは令和7年8月14日（木）より、ファイル修復ソフト「UltraRepair」の最新バージョンをリリースしました。写真や動画、音声、ドキュメント、音声、メールなどを修復できる以外に、最新のWindows 11＆macOS 15に対応するほか、UIも刷新しました。もっと便利に使えます。

UltraRepairの詳細情報：https://qrcd.org/946w(https://qrcd.org/946w)

UltraRepairの文字版ガイド：https://jp.imyfone.com/file-repair/guide/(https://jp.imyfone.com/file-repair/guide/)

UltraRepairの動画版ガイド：https://jp.imyfone.com/file-repair/video-tutorial/(https://jp.imyfone.com/file-repair/video-tutorial/)

▼ UltraRepairについて紹介

iMyFone UltraRepairは、壊れた・ぼやけた写真、動画、音声、文書、Outlookメールまで幅広く修復できる多機能ツールです。AIを活用し、古い・かすんだ画像や動画を高画質化し、白黒写真の着色やノイズ除去も可能です。さらにPDFをExcel、PPT、Word、画像などに変換し、各種画像・動画フォーマットの無料変換にも対応します。わずか3ステップで誰でも簡単に操作でき、Windows 11やmacOS 15にも完全対応しています。

▼ UltraRepair更新情報

詳細を見る :https://qrcd.org/946w★ 最新のWindows 11/macOS 15をサポート

最新バージョンでは、同一アカウントでWindowsとMacの両方において同じ機能を利用できます。更に、最新のWindows 11とmacOS 15に完全対応します。

UltraRepairの対応環境

- Windows 11/10/8/Vista/7- macOS 10.10以降★ UIを刷新

最新のバージョンでは、「AIエンハンサー」部分のUIを刷新しました。利用したい機能をもっと便利に使えるようになりました。

▼ UltraRepair機能一覧

（AIエンハンサーモード）無料体験 :https://qrcd.org/946w★ 壊れた・破損した画像、ビデオ、音声、ファイル、メールを修復

iMyFone UltraRepairは、画像・動画・文書・音声・Outlookメールなど幅広いファイル修復に対応する総合ツールです。

- 画像修復：ピクセル化、破損、ぼやけ、赤目などを高度に修正。スマホ・カメラ・ネット保存画像など全デバイス対応。複数画像のバッチ修復可能。- 動画修復：Canon、Nikon、Sony、GoPro、DJIなどで撮影した再生不能動画や低画質・低彩度動画を高品質化。4K・8K動画も3ステップで修復。バッチ処理対応。- 文書修復：破損したPDF、Word、Excel、PowerPointを元のレイアウトを保持したまま修復。テキスト、画像、表、リンク、透かしなども完全復旧。- 音声修復：ノイズ、歪み、ポップ音などを除去し音質向上。録音デバイスやネット取得音声にも対応。- Outlookメール修復：PSTファイル破損を修復し、メールデータを復元。複数メールの一括修復とセキュリティ保護を実現。

関連記事：

【まとめ】パソコンでJPG画像は開かない！原因と対処法を詳しく解説↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/unable-to-open-jpg-file/(https://jp.imyfone.com/repair-file/unable-to-open-jpg-file/)

【Windows 10/11】MP4ファイルが再生できない原因と対処法を解説！↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/mp4-file-not-playing/(https://jp.imyfone.com/repair-file/mp4-file-not-playing/)

xlsxファイルが急に開けない？その原因と対処法はなに？↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/fix-xlsx-files-wont-open/(https://jp.imyfone.com/repair-file/fix-xlsx-files-wont-open/)

UltraRepairを無料で試す＞＞ :https://qrcd.org/946w★ 古い、ぼやけた写・動画を高画質化

iMyFone UltraRepairなら、古くてぼやけた写真やピクセル化した動画も、まるで新品のように蘇ります！AI高画質化技術で、色彩・ディテールをくっきり再現できます。4K・8K映像もたった3ステップで鮮明化でき、思い出の一枚から大切な映像まで圧倒的クオリティで修復します。

（写真・動画を高画質化）

関連記事：

【6選】簡単に画像をロスレス拡大ソフト＆サイトオススメ！画質落とさず↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/how-to-enlarge-image-losslessly/(https://jp.imyfone.com/repair-file/how-to-enlarge-image-losslessly/)

【TOP5】AIで動画を高画質化にする無料サイトをお勧め！↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/video-quality-enhance-website-with-ai/(https://jp.imyfone.com/repair-file/video-quality-enhance-website-with-ai/)

UltraRepairを入手 :https://qrcd.org/946w★ ファイル形式を自由に変換 - 無料- PDFをExcel、PPT、Word、画像などの形式に変換- 動画フォーマットを自由に変換- 写真フォーマットを自由に変換（ファイルフォーマットを無料で変換）

関連記事：

PDFをJPEG画像に変換する方法を紹介！PDFとJPEGの特徴とメリットも解明↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/how-to-change-pdf-to-jpeg/(https://jp.imyfone.com/repair-file/how-to-change-pdf-to-jpeg/)

【最新】MacでMOVをMP4に変換する5つの簡単な方法をお勧め↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/how-to-convert-mov-to-mp4-on-mac/(https://jp.imyfone.com/repair-file/how-to-convert-mov-to-mp4-on-mac/)

HEICをPNGに簡単変換！おすすめツール6選を徹底紹介↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/recommended-tools-to-convert-heic-to-png/(https://jp.imyfone.com/repair-file/recommended-tools-to-convert-heic-to-png/)

無料でフォーマット変換 :https://qrcd.org/946w

★UltraRepairの動画ガイド

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QBLOW7BhVSA ]

【限定クーポン付き】iMyFone UltraRepairの機能・使い方・評価をまとめ↓↓

https://jp.imyfone.com/repair-file/introduction-of-ultrarepair/(https://jp.imyfone.com/repair-file/introduction-of-ultrarepair/)

UltraRepairを入手 :https://jp.imyfone.com/file-repair/purchase/

◇iMyFoneについて

現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。

◇お問い合わせ

アイマイフォンテクノロジー

お問い合わせ先：https://jp.imyfone.com/support/

ホームページ：https://jp.imyfone.com/

Twitter: https://twitter.com/iMyFone_JP

YouTube: https://www.youtube.com/@iMyFoneJapan