【NFT漫画プロジェクト 第5弾 が決定!!】漫画家・大原ななこ の連載作品、心温まるショートコミック『ひとり＋いっぴき』が続編となって再始動!!

当社の子会社で審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、月刊電子漫画誌『漫画ゴラクスペシャル』（日本文芸社）にて連載された、大原ななこ先生のショートコミック『ひとり＋いっぴき』の続編制作を応援するNFT漫画プロジェクト第５弾の開催を決定しました。

● 作品紹介

『ひとり＋いっぴき』

育児放棄された孤独な女の子と、仲間から見放された一匹の野良猫。

社会の片隅で出会った「ひとり」と「いっぴき」が、互いに寄り添い、心を通わせていく優しい物語。

1話5ページで描かれる、心温まるショートコミック。

惜しまれつつも連載終了となった本作の続編が、NFT漫画プロジェクトを通じて再び動き出します。

社会の中で居場所を失った者同士が築いていく、小さな絆の物語をぜひご期待ください。

● 漫画家紹介

漫画家 大原ななこ

学生時代に『まんがタイム』（芳文社）で新人賞を受賞。以降、『まんがタイム』系列誌をはじめ各種漫画雑誌で連載を重ねる実力派。

温かく繊細なタッチで描かれる心情表現に定評があり、読者に癒しを届ける作風が魅力。

● 大原ななこ先生からのメッセージ

これまでの連載作品の中で本作は初めて自分が心底描きたい内容を描かせていただいた、とても大切な作品です。

このプロジェクトが成功したら「この作品の続きを描きたい」という願いが叶います。精一杯がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。

● 今後の展開について

『ひとり＋いっぴき』のNFT発売時期や今後のスケジュール、各種企画などの詳細は、今後の公式アナウンスにて順次公開していきます。続報をお楽しみに！

社会の片隅に生きる小さな命の交流を通じ、大原ななこ先生が温かな筆致で描き出す『ひとり＋いっぴき』。NFTを通じて生まれ変わる本作に、ぜひご注目ください！

NFT漫画プロジェクト第５弾、応援をよろしくお願いいたします。

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。 目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議や専用コミュニティを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFTの保有者に還元されます。 専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

Zaif INOとは

Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。

Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。

さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

