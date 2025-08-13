³ô¼°²ñ¼ÒGIG¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î¿ÊÄ½
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢UX/UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒGIG¡Ê°Ê²¼¡ÖGIG¼Ò¡×¡Ë¤È¤Î¶¨¶ÈÄó°ÆÂÎÀ©¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¸ÜµÒ¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¡¢Îß·×¼õÃí³Û¤¬3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢GIG¼Ò¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î¿ÊÄ½¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚGIG¼Ò¤È¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯3·î¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤È»ñ¶âÄ´Ã£¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖHybrid Technologies Capital¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ»Ù±çÀè¤È¤·¤Æ¡¢GIG¼Ò¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö½é¤è¤ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äUX/UI¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿GIG¼Ò¤È¡¢³«È¯¡¢¼ÂÁõ¹©Äø¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¤«¤é¼ÂÁõ¡¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Î¿ÊÄ½¡Û
¡¡GIG¼Ò¤Ï¡¢»Ù±çÅö½é¤è¤êÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¡¢¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ä»ö¶È¤Î¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¡¢¼Â¸½¸å¤Î½¸µÒ¤ä¥°¥íー¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»Ù±çÅù¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾Á°¤è¤ê¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥½ー¥¹¤ä¡¢¾å¾ì¸å¤Ë¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¤·¤¿¿·µ¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢³«È¯¤Î¾åÎ®¹©Äø¤«¤é¼ÂÁõ¹©Äø¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¶È¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¸ÜµÒ¤ËÈ¼Áö¤¹¤ëGIG¼Ò¤¬¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¸ÜµÒ¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¡¢Åö¼Ò¤¬¤½¤ì¤òÅª³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î»ö¶È¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Î¼ÂÀÓ¡Û
¡¡Î¾¼Ò¤ÎÆÀ°ÕÎÎ°è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³Äó·È¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³«È¯¤ò¤´°ÍÍêÄº¤¡¢3Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅö¼ÒµÚ¤ÓGIG¼Ò¤ò¤´³èÍÑÄº¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ëÅù¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¸ÜµÒ¤Î³«Âó¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ò¤¬Ã±ÆÈ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤°Æ·ï¤â¡¢¶¦Æ±¤Ç¤ÎÄó°ÆÂÎÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤À¼Á¤Î°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¸ú²ÌÅª¤ÊÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¹ç¤¤¤Î·ï¿ô¤ä¡¢¼õÃíÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGIG¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGIG¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´ä¾å µ®ÍÎ»á
¡¡»ä¤¿¤ÁGIG¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢²ÁÃÍ¤ò¤È¤É¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢UX/UIÀß·×µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢GIG¤Î¾åÎ®Àß·×¡¦ÀïÎ¬Î©°ÆÎÏ¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥ºÍÍ¤Î¹âÅÙ¤Ê³«È¯ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë²è¤«¤é¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³³«È¯¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡Åö¼ÒµÚ¤ÓGIG¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¾å½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ò¤¬³Æ¡¹¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¡¦¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤¿¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤âÈôÌöÅª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¡¢¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤È¡¢Î¾¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Hybrid Technologies Capital¤¬ÌÜ»Ø¤¹À®Ä¹¤È³ÈÂç¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒGIG¡¡³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/74_1_465ef1afd1c9d49edd39d684b49c73e1.jpg?v=202508130357 ]
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¡³µÍ×¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/74_2_a1ee8dec47e29cca0c61919e1a682bb2.jpg?v=202508130357 ]