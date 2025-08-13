LNGISOタンクコンテナ市場規模、シェア、成長要因、機会に関する分析2025
LNG ISOタンクコンテナとは、液化天然ガス（LNG）の国際・国内輸送に用いられる、国際標準化機構（ISO）の規格に適合したタンク型コンテナである。本製品は、極低温（-162℃程度）で気体を液化したLNGを高い安全性と効率性を持って輸送・貯蔵することを目的に設計されており、断熱構造を備えた二重殻構造を基本とする。外装はISOコンテナフレームに準拠しており、船舶、鉄道、トラックといった複数の輸送手段に柔軟に対応する。従来のパイプラインやLNGキャリア船と比較して、小規模・分散型の供給やラストワンマイル配送に適しており、特にインフラ未整備地域や需要が限定的なエリアへの供給手段として注目を集めている。加えて、再充填やリユースが可能な特性を持ち、経済性と環境性能の両面で利点を有する。
LNG ISOタンクコンテナ業界の発展における最大の特徴は、エネルギー供給の「分散化」と「柔軟性」に対応した製品である点にある。従来、LNGは大規模施設間をつなぐパイプラインやLNGタンカーによって長距離大量輸送されるのが主流であった。しかし、地域間での小規模・分散型の需要が増加する中で、ISOタンクコンテナの持つ機動性とコスト効率が大きな利点として浮上してきた。特に中小規模の工場、発電施設、工業団地、離島や内陸部などのオフグリッド地域では、柔軟に対応できるISOタンクコンテナが物流とエネルギー供給の両面で戦略的な存在となっている。また、液化・再ガス化装置の小型化と標準化が進んだことにより、より多様な地域・用途での活用が現実のものとなっている。
近年、世界的なカーボンニュートラル化の流れとエネルギー転換の動きが加速する中で、LNGは「過渡的エネルギー」として再評価されている。石炭や重油と比べて排出ガス中のCO?やSOxが少ないことから、特にアジア諸国を中心に燃料転換が進んでおり、それに伴ってLNGの柔軟な輸送手段であるISOタンクコンテナへの関心も高まっている。また、近年ではLNGを船舶燃料（LNGバンカリング）や移動式電源として利用する動きが拡大しており、特定地域や短期的需要に対して柔軟に対応できる物流形態としての価値が評価されている。さらに、脱炭素とエネルギー安全保障の両立を目指す政策の下で、国際間の中小規模輸送ルートの開拓が進んでおり、その中核に位置づけられるのがこのLNG ISOタンクコンテナである。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルLNGISOタンクコンテナ市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2031年までにグローバルLNGISOタンクコンテナ市場規模は2.2億米ドルに達すると予測されている。
図. LNGISOタンクコンテナ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327281&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327281&id=bodyimage2】
図. 世界のLNGISOタンクコンテナ市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、LNGISOタンクコンテナの世界的な主要製造業者には、CIMC、BTCE、Furui CIT、Chart Industries、Bewellcn Shanghai、Rootselaar Group、Corban Energy Group、Air Water Engineering、M1 Engineering、INOXCVAなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
