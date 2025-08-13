EVバッテリー断開ユニット（BDU）市場調査レポート：成長要因と投資機会分析2025
EVバッテリー断開ユニット（BDU：Battery Disconnect Unit）とは、電気自動車に搭載される高電圧バッテリーと車載電気システムを電気的に接続・遮断するための安全制御ユニットである。主にリレー、ヒューズ、電流センサー、電圧監視モジュール、コントロール基板などで構成されており、車両の運転状況や異常検知に応じて高電圧回路を即座に遮断する機能を担う。特に短絡、過電流、衝突時の危険回避、保守作業時の絶縁確保など、安全性と信頼性が最も重視される領域である。BDUは車載バッテリーパックの中枢的保護モジュールとして、電動車両の安全設計における不可欠なコンポーネントとなっている。
EVの普及とともに、バッテリー容量と電圧の高出力化が進み、それに伴ってBDUに求められる安全機能や制御精度も飛躍的に高度化している。特に100Vを超える高電圧システムでは、事故や故障が重大な安全リスクとなるため、遮断速度・絶縁性能・異常時動作の信頼性が厳格に要求される。また、各国で安全基準・認証制度の整備が進んでおり、BDUの設計・実装においても国際的な法規への適合が不可欠となっている。さらに、車両の軽量化・モジュール化の要求から、BDU自体の小型・高集積化も求められており、従来の単純な電気遮断機構から、制御・通信・診断機能を一体化させた「インテリジェントBDU」への進化が顕著である。
BDUの製造・供給には、車載電子部品、電源管理、リレー・スイッチ、センサー技術、制御ソフトウェアなど、複数の専門技術が統合される必要がある。そのため、部品メーカーからシステムインテグレーターまで多層的なサプライチェーンが形成されており、各社の技術融合力と協業戦略が競争力に直結している。特に近年は、BMS（バッテリーマネジメントシステム）やDC/DCコンバーターとの一体化設計が進みつつあり、BDUは単独部品ではなく、バッテリーパック全体の高度制御モジュールの一部として再定義されつつある。これにより、サプライヤー側には高い設計統合力と信頼性評価能力が求められ、参入障壁が相対的に高くなっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルEVバッテリー断開ユニット（BDU）市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.1%で、2031年までにグローバルEVバッテリー断開ユニット（BDU）市場規模は62億米ドルに達すると予測されている。
図. EVバッテリー断開ユニット（BDU）世界総市場規模
https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327279&id=bodyimage1
https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327279&id=bodyimage2
図. 世界のEVバッテリー断開ユニット（BDU）市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、EVバッテリー断開ユニット（BDU）の世界的な主要製造業者には、Panasonic、BYD、Lear Corporation、WuHan Jason Automotive Technology、Aptiv、Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group、EFI Automotive、Chilye Green Technology、Ningbo Fengmei、Shenzhen BSB Technology Developmentなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約55.0%の市場シェアを持っていた。
