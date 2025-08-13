QFNパッケージの市場規模、成長率、競争環境レポート2025
QFNパッケージ（Quad Flat No-Lead Package）とは、集積回路（IC）や各種半導体デバイスに用いられる小型・薄型の表面実装型パッケージの一種であり、端子（リード）を側面に持たないフラット構造を特徴とする。パッケージ底面に配置された露出パッド（エクスポーズドパッド）と周辺の端子を通じて基板との接続を行うことで、優れた熱伝導性および電気性能を実現する。QFNは、空間効率と放熱性の両立を可能とし、携帯機器、通信機器、車載電子機器などにおいて幅広く採用されている。さらに、ボンディングワイヤの長さが短く、高周波特性にも優れるため、高密度・高速信号処理が求められるアプリケーションにも適している。製造コストや実装性の観点からもバランスが良く、量産性に優れたパッケージ形態である。
電子機器の小型化・高機能化が進展する中で、QFNパッケージはその物理的利点を活かして需要を拡大している。従来のリードフレーム型パッケージに比べ、基板への占有面積が小さく、かつ厚みも抑えられるため、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、IoT端末など、省スペース設計を要する用途に最適である。また、高密度実装を可能にするパッドレイアウトや、熱対策を考慮した多層構造化など、用途に応じたバリエーション展開も進んでおり、同一パッケージ内で異なる回路構成を統合するような応用例も増加している。これにより、部品点数削減や高集積化を求める市場ニーズに柔軟に対応できる製品として、QFNは依然として高い競争力を保っている。
QFNは構造が比較的シンプルでありながら、実装精度と信頼性の面で優位性を持つパッケージである。特に、リードフレームを用いた構造と底面電極による熱拡散設計は、過酷な動作環境にも対応可能であり、車載用途や産業機器用途における採用が加速している。また、BGA（ボール・グリッド・アレイ）と比較してコストが抑えられる点も、量産用途における採用を後押しする重要要素である。さらに、はんだ付け後のX線検査容易性や熱サイクル試験での安定性といった品質管理面でも実績があり、実装工程の簡素化とトータルコストの削減が見込まれる。このように、機能性と製造性のバランスが取れていることが、QFNパッケージの長期的需要を支える要因となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルQFNパッケージ市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.9%で、2031年までにグローバルQFNパッケージ市場規模は18.9億米ドルに達すると予測されている。
図. QFNパッケージ世界総市場規模
図. 世界のQFNパッケージ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、QFNパッケージの世界的な主要製造業者には、ASE（SPIL）、Amkor Technology、JCET Group、Powertech Technology Inc.、Tongfu Microelectronics、Tianshui Huatian Technology、Forehope Electronic、UTAC、Orient Semiconductor、ChipMOSなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。
