再配達の実態と課題、40代100人の声を徹底調査～頻度・不満・改善ポイントを年代別比較～（物流倉庫マッチングサイト″一括.jp″調べ）
物流倉庫マッチングサイト『一括.jp』が40代の再配達事情を徹底調査！
ネットショッピングが日常化し、物流・配送サービスは私たちの生活にとって欠かせない存在になっています。しかし、年代や生活スタイルによって、受け取り方法の選び方や利便性の感じ方、さらには求める改善ポイントも大きく異なるのではないでしょうか。
そこで、物流倉庫・発送代行業者マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-center-guide-all/ ）』は、40代の男女100名を対象にアンケート調査を実施。「再配達利用状況」「再配達依頼に対する負担感」「改善要望」などについてリアルな意見を収集しました。
本記事では調査で得られた傾向と課題を整理し、企業がより選ばれる配送サービスを実現するための視点を明らかにしていきます。物流業界やEC事業に携わる方々にとって、今後の事業戦略やサービス改善の検討材料としていただければ幸いです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：受け取りやすさを追求！再配達サービスのこれから
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
最も多かったのは「0回」と回答した人で、全体の61.0％（61人）を占め、過去3か月間に一度も再配達を依頼していないことが分かりました。宅配ボックスや置き配、日時指定などの利用が定着し、受け取りがスムーズに行われている層が多いと考えられます。
次いで「2～3回」が18.0％（18人）、「1回」が17.0％（17人）と、少数回の再配達依頼が全体の約35％を占めています。これらは突発的な不在や必要時のみの利用であり、基本的には再配達を避ける意識が高い層と推測されます。
一方で、「4～5回」が2.0％（2人）、「6～9回」と「10回以上」がそれぞれ1.0％（1人）と、頻繁に再配達を依頼する人はごくわずかでした。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
最も多かったのは「やや手間に感じる」と回答した人で、全体の44.0％（44人）を占めました。日常的には対応できるものの、多少の負担や煩わしさを感じている層が多いことが分かります。
次いで「どちらともいえない」が23.0％（23人）、「あまり手間ではない」が16.0％（16人）と続き、再配達依頼に対して中立的または負担感の少ない層が全体の約4割を占めています。これらの層は、再配達依頼が発生しても比較的スムーズに対応できている可能性があります。
一方で、「全く手間ではない」が10.0％（10人）、「非常に手間に感じる」が7.0％（7人）と、評価が二極化する傾向も見られます。特に「非常に手間に感じる」層は少数ですが、再配達の方法や利便性改善が求められる対象といえます。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
