2025年・夏の北海道土産・最新版

株式会社　大丸松坂屋百貨店

北海道外へ、北海道内へ、ご家族揃って帰省される際に、欠かせないのが手土産。そこで、夏の帰省土産におすすめのアイテムを大丸札幌店スタッフが厳選！プレミアム感のあるものや個包装で配布しやすいものなど、それぞれにおすすめコメント付きでご紹介します。贈る人も、贈られる人もうれしい、大丸札幌店2025年夏・手土産の決定版です！



おすすめ手土産7選をご紹介！



8月1日（金）日本初登場！〈HOKKAIDO BROWN CHEESE〉

北海道で生まれる未利用食の“ホエイ”。これまで廃棄されることが多かったホエイを煮詰めて“ブラウンチーズ”にすることで、新たなスイーツを開発しました。まだ、知られていない北海道土産はこれで決まりです。



〈HOKKAIDO BROWN CHEEESE〉SNOW DOME（スノードーム）プレーン・チョコ（1種・4個入）税込1,296円、（1種・8個入）税込2,484円

「さくっ、しゅわっ、とろ～っ」の新食感プレミアムスイーツ。3つのとろける食感がたのしい、おいしい。



〈佐藤堂〉


〈佐藤堂〉北海道熊もなか（ピスタチオ餡とクランベリー餡）（1個）税込490円
見た目もかわいい札幌・佐藤堂の人気お菓子！

白餡に甘酸っぱいクランベリーを混ぜ込み、ピスタチオ餡と合わせました。



〈きのとや〉


〈きのとや〉アイスバターサンド（5個入）税込1,600円
大丸札幌店限定!3つの美味しい食べ方をお選びください。

ひんやり濃厚、とろけるご褒美。バターが主役のアイスのようなクッキーサンドが7月9日（水）新登場。



〈ニセコメイプルバター〉


〈ニセコメイプルバター〉ゴールデンメイプル（4個入）税込885円、（6個入）税込1,166円
全国初登場!世界に一つだけのフィナンシェ！

世界で大丸札幌店にしかない〈ニセコメイプルバター〉から、7月18日（金）に登場したばかりの商品。バターを12％配合した贅沢なフィナンシェ。



〈北海道バターのいとこ〉


〈北海道バターのいとこ〉北海道バターのいとこ プレミアムミルク（3枚入）税込1,080円
北海道限定で登場！

〈バターのいとこ〉が〈北海道バターのいとこ〉として7月18日（金）リニューアル。美瑛放牧酪農場のスキムミルクや竹内養鶏場の白い卵「米艶」など北海道の原料をふんだんに使用しています。



〈創作まめ・かりんとうiKEDA〉


〈創作まめ・かりんとうiKEDA〉小分け 豆菓子とナッツ（11種類33袋入）税込3,240円
小分けの食べきりタイプ。大人数にピッタリ！

札幌女子が大好きないろんなおいしさを詰め合わせた、食べきりサイズの個包装セット。



〈ショコラティエ マサール〉


〈ショコラティエ マサール〉コロンA（2個入）税込3,618円
本各ショコラティエが放つおいしさ!

マサール1番人気のショコラブラウニーセットです。マサールのオリジナルブラックチョコレート「マサール57%」とオリジナルミルクチョコレート「マサールラクテ38%」が各1本ずつ入った、2種類の味が一度に楽しめるセットです。



