2025年・夏の北海道土産・最新版

株式会社 大丸松坂屋百貨店

北海道外へ、北海道内へ、ご家族揃って帰省される際に、欠かせないのが手土産。そこで、夏の帰省土産におすすめのアイテムを大丸札幌店スタッフが厳選！プレミアム感のあるものや個包装で配布しやすいものなど、それぞれにおすすめコメント付きでご紹介します。贈る人も、贈られる人もうれしい、大丸札幌店2025年夏・手土産の決定版です！

おすすめ手土産7選をご紹介！

8月1日（金）日本初登場！〈HOKKAIDO BROWN CHEESE〉

北海道で生まれる未利用食の“ホエイ”。これまで廃棄されることが多かったホエイを煮詰めて“ブラウンチーズ”にすることで、新たなスイーツを開発しました。まだ、知られていない北海道土産はこれで決まりです。

〈HOKKAIDO BROWN CHEEESE〉SNOW DOME（スノードーム）プレーン・チョコ（1種・4個入）税込1,296円、（1種・8個入）税込2,484円

「さくっ、しゅわっ、とろ～っ」の新食感プレミアムスイーツ。3つのとろける食感がたのしい、おいしい。

〈HOKKAIDO BROWN CHEEESE〉

SNOW DOME（スノードーム）プレーン・チョコ

（1種・4個入）税込1,296円、（1種・8個入）税込2,484円

〈佐藤堂〉

〈佐藤堂〉北海道熊もなか（ピスタチオ餡とクランベリー餡）（1個）税込490円見た目もかわいい札幌・佐藤堂の人気お菓子！

白餡に甘酸っぱいクランベリーを混ぜ込み、ピスタチオ餡と合わせました。

〈佐藤堂〉

北海道熊もなか

（ピスタチオ餡とクランベリー餡）

（1個）税込490円

〈きのとや〉

〈きのとや〉アイスバターサンド（5個入）税込1,600円大丸札幌店限定!3つの美味しい食べ方をお選びください。

ひんやり濃厚、とろけるご褒美。バターが主役のアイスのようなクッキーサンドが7月9日（水）新登場。

〈きのとや〉

アイスバターサンド

（5個入）税込1,600円

〈ニセコメイプルバター〉

〈ニセコメイプルバター〉ゴールデンメイプル（4個入）税込885円、（6個入）税込1,166円全国初登場!世界に一つだけのフィナンシェ！

世界で大丸札幌店にしかない〈ニセコメイプルバター〉から、7月18日（金）に登場したばかりの商品。バターを12％配合した贅沢なフィナンシェ。

〈ニセコメイプルバター〉

ゴールデンメイプル

（4個入）税込885円、

（6個入）税込1,166円

〈北海道バターのいとこ〉

〈北海道バターのいとこ〉北海道バターのいとこ プレミアムミルク（3枚入）税込1,080円北海道限定で登場！

〈バターのいとこ〉が〈北海道バターのいとこ〉として7月18日（金）リニューアル。美瑛放牧酪農場のスキムミルクや竹内養鶏場の白い卵「米艶」など北海道の原料をふんだんに使用しています。

〈北海道バターのいとこ〉

北海道バターのいとこ プレミアムミルク

（3枚入）税込1,080円

〈創作まめ・かりんとうiKEDA〉

〈創作まめ・かりんとうiKEDA〉小分け 豆菓子とナッツ（11種類33袋入）税込3,240円小分けの食べきりタイプ。大人数にピッタリ！

札幌女子が大好きないろんなおいしさを詰め合わせた、食べきりサイズの個包装セット。

〈創作まめ・かりんとうiKEDA〉

小分け 豆菓子とナッツ

（11種類33袋入）税込3,240円

〈ショコラティエ マサール〉

〈ショコラティエ マサール〉コロンA（2個入）税込3,618円本各ショコラティエが放つおいしさ!

マサール1番人気のショコラブラウニーセットです。マサールのオリジナルブラックチョコレート「マサール57%」とオリジナルミルクチョコレート「マサールラクテ38%」が各1本ずつ入った、2種類の味が一度に楽しめるセットです。

〈ショコラティエ マサール〉

コロンA

（2個入）税込3,618円