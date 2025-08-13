¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎºÇÅ¬¤ÊÆ¬Èé¥±¥¢¤È¤Ï¡© ¥êー¥Ö21ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ú8/20¡Ê¿å¡Ë12:00～³«ºÅ¡ú
È¯ÌÓÀìÌç¥êー¥Ö 21 ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Â¼¾¡Àµ¡Ë¤Ï¡¢
2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë²¼µÆâÍÆ¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327270&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327270&id=bodyimage2¡Û
ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¡ÖÆ¬Èé¤Î²þÁ±¤¹¤Ù¤µ¨Àá¤Ï¡©¤Þ¤µ¤Ëº£?!¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯8·î20Æü ¡Ê¿å¡Ë12:00～¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
Zoom¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
ÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
È±¤äÆ¬Èé¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡Ê´é½Ð¤·¡¦À¼½Ð¤·ÉÔÍ×¡Ë
²Æ¤«¤é½©¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ï¡¢Æ¬Èé¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤»ç³°Àþ¡¢´À¤äÈé»é¤ÎÁý²Ã¡¢ÎäË¼¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¤Ç¡¢
Æ¬Èé´Ä¶¤¬°²½¤·¡¢È´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥Ö21¤¬ÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
¤³¤Îµ¨Àá¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü µ¨Àá¤Ë¤è¤ëÆ¬Èé´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È±Æ¶Á
¡ü ²Æ¤Î»ç³°Àþ¡¦Èé»é¥À¥áー¥¸ÂÐºö
¡ü ½©¤Ë¸þ¤±¤¿È´¤±ÌÓÍ½ËÉ¤È°éÌÓ¥±¥¢
¡ü ¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±Æ¬Èé¥±¥¢ÊýË¡
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.reve21.co.jp/seminar¡Ê¾åµQR¥³ー¥É¤«¤é¤â¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÌÓÈ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¥êー¥Ö21
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬Â¼¾¡Àµ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.reve21.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«2-1-61
¥Ä¥¤¥ó21MID¥¿¥ïー22F
ÀßÎ©¡§1993Ç¯11·î¡¢»ñËÜ¶â¡§40,000,000±ß
¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡§Æ¬È±¤ÎÈ¯ÌÓ»Ü½Ñ¥µー¥Ó¥¹µÚ¤Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
°åÎÅµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÓÈ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥êー¥Ö21
