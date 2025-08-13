あの“青”が、4Kの鮮明さで甦る──映画『グラン・ブルー 完全版 4K』×PADI タイアップキャンペーン開催
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、映画『グラン・ブルー 完全版 4K』の2025年8月29日劇場公開を記念し、公式X（旧Twitter）にてタイアップキャンペーンを2025年8月13日（水）～8月20日（水）の期間限定で実施いたします。
抽選で10名様に、伝説の海洋映画を大スクリーンで体感いただける鑑賞チケット（前売オンライン券）をプレゼントします。
【キャンペーン概要】
● 期間：2025年8月13日（水）～8月20日（水）14:00
● 賞品：映画『グラン・ブルー 完全版 4K』鑑賞チケット（前売オンライン券）を抽選で10名様
● 参加方法：
（1） PADIジャパン公式X（@padi_jp）をフォロー
（2） Xにて、キャンペーンポストをリポスト
https://x.com/padi_jp/status/1955464336958427196
● 注意事項：
- 非公開アカウントは対象外
- 抽選時点でフォローが解除されている場合は対象外
- 同じ投稿を複数回リポストされた場合でも、1アカウントにつき1応募としてカウントします
- 当選者にはDMでご連絡します
詳しくはこちらをご確認ください：
https://blog.padi.com/jp/le-grand-bleu-padi-campaign/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327269&id=bodyimage1】
【映画『グラン・ブルー』について】
1988年公開のリュック・ベッソン監督作『グラン・ブルー』は、フランス全土で1000万人以上を動員し、“Grand Bleu Generation”と呼ばれる社会現象を巻き起こしました。
実在の伝説的フリーダイバー、ジャック・マイヨールをモデルに、孤高のジャックと情熱のエンゾ──2人の男が“人間と海の境界線”に挑む姿を描いた本作は、多くの人々を海へと駆り立て、今なおダイバーや海を愛する人々の“原点”として語り継がれています。なかには、この作品をきっかけにダイバーとなった人も少なくありません。
PADIは世界中でフリーダイビングやスキューバダイビングの普及に取り組み、映画をきっかけに「潜ってみたい」という想いを現実にできる環境を提供しています。本キャンペーンを通じて、スクリーンで出会った“あの青”を、現実の海でも感じていただければ幸いです。
【世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADIは本部をアメリカ・カリフォルニアに置き、日本をはじめ世界に7ヶ所のエリアオフィスを配し、ダイバーへのCカード（Certification Card＝認定証）発行、教材・商品の開発や店舗運営のビジネスサポートを行っています。世界186ヶ国で12万8千人以上のインストラクターを含むプロフェッショナルメンバーと6,600以上のダイブセンター/ダイブリゾートからなる世界的規模で運営をする組織で、世界最大のスクーバダイビング教育機関です。
1966年設立以来、3,000万枚以上のCカードを発行しており、全世界で年間約100万人以上のダイバーが、PADIの教育カリキュラムによる認定を受けています。つまりおよそ30秒ごとに世界中のどこかで誰かがPADIの認定を受け、その割合は世界中のダイバーの約60％以上にも及んでいます。
【会社概要】
社名：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
本社所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 40F
URL：https://www.padi.co.jp/
資本金：4,600万円
事業内容：スクーバダイビングの普及、ダイバーの育成を目的とするスクーバダイビング教育機関
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
