³ô¼°²ñ¼Òyuppa ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Îº×Åµ¡ÖICC¥µ¥ß¥Ã¥È KYOTO 2025¡×¥Õー¥É & ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¢¥ïー¥É¤Ë½ÐÅ¸
µþÀ¸ÅòÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Öyuppa¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òyuppa¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è(2025½©OPENÍ½Äê)¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´¿Ò»×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖIndustry Co-Creation (ICC) ¥µ¥ß¥Ã¥È KYOTO 2025¡×¥Õー¥É & ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¢¥ïー¥É¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ICC¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë»º¶È¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËËè²ó500Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÃÅ¡¢ÁíÀª1,200Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Á´4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¥¢¥ïー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õー¥É & ¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¢¥ïー¥É
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿18¼Ò¤¬»²²Ã¡£¿³ºº°÷¤È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î³§ÍÍ¤Ë»î¿©ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ïー¥É¤¬·èÄê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É
¢¨ÅöÆü¤ÏORIGINAL MAZESOBA¤Î¤ßÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Healthy Fast Food ¡Öyuppa¡×
¡Ö·ò¹¯¤Ë¤¢¤½¤Ó¥´¥³¥í¤ò¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤È¤·¤¿¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼ê·Ú¤Ë¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¥Ø¥ë¥·ー¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥Éyuppa¡£
¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÊµþÀ¸ÅòÍÕ¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¶ñºà¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤È¿´¿È¤ÎËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥×¥í¥À¥¯¥È
¢¨ÅöÆü¤Ï»î¶¡ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ORIGINAL MAZESOBA yuppa
¡ÖÀ¸ÅòÍÕ¤È¤ï¤µ¤Ó¾ßÌý¡×¤Î²¦Æ»¤ÎÅòÍÕ¤ÎµÊ¿©ÊýË¡¤ò¡ÖÀ¸ÅòÍÕ¤ÈÃã¤½¤Ð¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÂª¤¨Êý¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¡£
¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯/Äã»é¼Á¤Ê±ÉÍÜÀß·×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡£
¢£½ÐÅ¸¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÏî´¿Ò»×¤Î¥³¥á¥ó¥È
µ¯¶ÈÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëICC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ICC¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÁÏ¶È¤Þ¤â¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö»º¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëICC¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢FUKUOKA¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢KYOTO¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅòÍÕ¤Ï¡¢1200Ç¯Á°¤ËµþÅÔ¤ÎÈæ±Ã»³¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢µþÅÔ¤ÎÏÂ¿©Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿»º¶È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µþÅÔ¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÅòÍÕ»º¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³°Éô´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡¢ÃÙ¤ì¤ë¹©¶È²½¤Ê¤ÉÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅòÍÕ¤È¤¤¤¦¿©ºà¤Î²ÁÃÍ¤ò½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÜÀþ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¡¢À¤³¦¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¤äÈîËþ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ø¥ë¥·ー¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÅòÍÕ»º¶È¤Î¥êー¥Àー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òyuppa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òyuppa¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ë¤¢¤½¤Ó¥´¥³¥í¤ò¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥·ー¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Öyuppa¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£yuppa¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤«¤Ä¿©»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ICC¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Industry Co-Creation (R) (ICC) ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë»º¶È¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤¿¤á¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
Ëè²ó500Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÁíÀª1,200Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ICC KYOTO 2025 ³«ºÅ¾ðÊó ¡Ê¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡ÛICC¥µ¥ß¥Ã¥È KYOTO 2025¤è¤ê ¡Ë
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§ Industry Co-Creation (ICC) ¥µ¥ß¥Ã¥È KYOTO 2025
Î¬¾Î¡§ ICC KYOTO 2025
¼çºÅ¡§ ICC¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
À½ºîÁí»Ø´ø: ¾®ÎÓ ²í (ICC¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò)
³«ºÅÆüÄø¡§ 2025Ç¯9·î1Æü～9·î4Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§ ¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ(¥á¥¤¥ó²ñ¾ì) ¤Ê¤É
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó: https://industry-co-creation.com/events/icc-kyoto-2025
¼¡²ó³«ºÅÆüÄø¡§ 2026Ç¯3·î2Æü～3·î5Æü¡ÊICC FUKUOKA 2026¡Ë
<ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>
Ã´Åö¡§ÅÏî´¿Ò»×
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§jinshi.watanabe@yuppa.co.jp