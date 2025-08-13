¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿2025¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ
¡Ö¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿2025¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï°Ü¿¢°åÎÅÉáµÚ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¡×¤ò´§¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢ Â¡´ï°Ü¿¢·Ð¸³¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º³§¤¬¶¦¤Ë»²²Ã¤·¡¢Áö¤ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ÆÃç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ¡´ïÄó¶¡¤Î°Õ»×É½¼¨¤ä·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ïÌÜ¤ÏÃç´Ö¤È¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°42.195km¥ê¥ìー¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Î¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¦10km¡¦5km¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤ê¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¡Ê2.5km¡Ë¤Î5ÉôÌç¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤òÁª¤ó¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
42.195km¥ê¥ìー¡Ê2024Âç²ñ¤è¤ê¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¡Ê2024Âç²ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡Âç²ñ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸µÎ¦¾å¶¥µ»800mÁª¼ê¤ÎËÌÂ¼Ì´¤µ¤ó¤È¡¢¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿¤ÎÉ´¼þÇ¯µÇ°¥½¥ó¥°¡ÖTHE MUTUAL SONG¡×¤ò²Î¤¦¾¾»³Í¥ÂÀ¤µ¤ó¤âÍè¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ï¡©¡Û
¡¡¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀ¤³¦Åª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ü¿¢°åÎÅÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¤ÏÀ®Ä¹¤È¿·¤·¤¤¤¤¤Î¤Á¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ï¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ê¤¤¤Î¤Á¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿¥É¥Êー¡ÒÂ¡´ïÄó¶¡¼Ô¡Ó¤È¥ì¥·¥Ô¥¨¥ó¥È¡ÒÂ¡´ï°Ü¿¢¼Ô¡Ó¤Î¡È¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó :
https://www.green-ribbon.jp/
¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤äÂÎ¸³ÃÌ¤Î¾Ò²ð¡¢¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¸¡Äê¤Ç¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ëー¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ê2024Âç²ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Êー¤È¥É¥Êー¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÇÉ÷Á¥¤ò¶õ¤ËÊü¤Ä¥Ð¥ëー¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨±«Å·Ãæ»ß¡¡¢¨¤Ê¤ª¡¢É÷Á¥¤Ï´Ä¶¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¥¨¥³É÷Á¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¤«¤±¤Ã¤³¶µ¼¼¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¤â³«ºÅ¡ª
¡¡Åìµþ¿·Ê¹¤Î»Ò°é¤Æ¥µ¥¤¥È¡ÖÅìµþ¤¹¤¯¤¹¤¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤Î¤«¤±¤Ã¤³¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤ÏÂç²ñ¥²¥¹¥È¤Ç¸µÎ¦¾å¶¥µ»800mÁª¼ê¤ÎËÌÂ¼Ì´¤µ¤ó¤È¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ°¤¤«¤é±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Óー¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¹Í°Æ¼Ô¤ÎÅïÊýÂóÌé¤µ¤ó¡£
¿ä¾©³ØÇ¯ÊÌ¤Ë·×3²ó¡Ê10»þ～¡¢11»þ40Ê¬～¡¢13»þ30Ê¬～¡Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤±¤Ã¤³¶µ¼¼¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/message/102338/
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï9·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡£±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡£
¥°¥êー¥ó¥ê¥Ü¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ·»È¡Ö¥Ïー¥Æ¥£¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡°Ü¿¢°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñÅöÆü¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿§¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ëー¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¤Î2¿§¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï150～LL¡¢WM¡¢WL¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢¥é¥ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー»þ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁÇºà¡§300-ACT 4.4 ¥É¥é¥¤T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡Ë¿§¡§¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ëー¡¢¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー
¥µ¥¤¥º¡§ 150～LL¡¢WM¡¢WL
³«ºÅ³µÍ×
Æü »þ¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ì¡¡Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤ª¤è¤Ó¥¸¥ç¥®¥ó¥°¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¡¢¨¶¥µ»¾ì¤òÄÌ¤ë¥³ー¥¹¤Ç¡¢1¼þÌó2.5km
¼çºÅ¡§NPO Ë¡¿ÍÆüËÜ°Ü¿¢¼Ô¶¨µÄ²ñ¡¢(¸øºâ)ÅìµþÅÔ¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½»ö¶ÈÃÄ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¸øºâ)ÅìµþÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¿·Ê¹¡ÊÃæÆü¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¡Ë
¶¦ ¡¡¡¡ ºÅ¡§(¸ø¼Ò)ÆüËÜÂ¡´ï°Ü¿¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¼ç ¡¡¡¡ ´É¡§(¸øºâ)ÅìµþÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ
¸å ¡¡¡¡ ±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÅìµþÅÔ¡¢À¤ÅÄÃ«¶è
¶¨ ¡¡¡¡ ÎÏ¡§(¸øºâ)ÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ¡¢(¸øºâ)ÆüËÜºâÃÄ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñ»Î´ÜÂç³ØËÉºÒ¡¦µßµÞµß½õÁí¹ç¸¦µæ½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(°ì¼Ò)¥¹¥¥ó¥Ð¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÄêNPO Ë¡¿ÍÁ´¹ñ¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯¿ä¿ÊÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ
ÆÃ ÊÌ ¶¨ »¿¡§¥Õ¥³¥¯À¸Ì¿
¶¨ ¡¡¡¡ »¿¡§¾ëÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢ÂçÄÍ¾¦²ñ¡¢¶¦±É²ÐºÒ
Âç²ñ¸ø¼°HP :
https://www.tokyo-np.co.jp/greenribbonrun
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
8:00 ～ ¡¡¡¡¡¡ »²²Ã¼Ô¼õÉÕ³«»Ï¡Ê¼õÉÕÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï³Æ¼ïÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È15Ê¬Á°¡Ë
9:00 ～ 9:10 ¥Ð¥ëー¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー£±.
9:15～ 10:35 10km¡ÊÀ©¸Â»þ´Ö1»þ´Ö20Ê¬¡Ë
9:20 ～ 10:10 5km¡ÊÀ©¸Â»þ´Ö50Ê¬¡Ë
10:35～11:05 ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¡ÊÀ©¸Â»þ´Ö30Ê¬¡Ë
11:10～11:35 ¥Ð¥ëー¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー£².
11:40～16:40 42.195km¥ê¥ìー¡ÊÀ©¸Â»þ´Ö5»þ´Ö¡Ë
11:45～14:45 ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊÀ©¸Â»þ´Ö£³»þ´Ö¡Ë
¡Ê¢¨¾åµÍ½Äê¡Ë
¼ïÌÜ¡¦Äê°÷¡¦»²²ÃÈñ
£±. ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê9¼þ²ó¡Ë¹â¹»À¸°Ê¾å200¿Í¡¿5,500±ß
£². 10km¡Ê4¼þ²ó¡Ü¶¥µ»¾ì¼þ²ó¡Ë¹â¹»À¸°Ê¾å300¿Í¡¿4,500 ±ß
£³. 5km¡Ê2¼þ²ó¡Ü¶¥µ»¾ìÈ¾¼þ²ó¡Ë¹â¹»À¸°Ê¾å200¿Í¡¿2,500±ß
£´. 42.195km¥ê¥ìー¡Ê18¼þ²ó¡Ë¡Ú1¥Áー¥à£²～10¿ÍÊÔÀ®¡Û¾®³ØÀ¸°Ê¾å
250¥Áー¥à¡¿1¿Í¤Ë¤Ä¤¾®³ØÀ¸3,500±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å4,000±ß
£µ. ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¡Ê1¼þ²ó¡Ë¡Ú1 ÁÈ2～5¿Í¡Û¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡Ê»Ò¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡Ë
100ÁÈ¡¿1¿Í¤Ë¤Ä¤¾®³ØÀ¸1,000±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å1,500±ß
¡ÚÉ½ ¾´¡Û ³Æ¼ïÌÜ¾å°Ì3°Ì¡Ê¥Áー¥à¡Ë¤òÉ½¾´
¥¨¥ó¥È¥êー
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ê¥é¥ó¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ç¼õÉÕÃæ
¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=377040&div=1
¥é¥ó¥Í¥Ã¥È