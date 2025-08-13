株式会社linkwinはAI時代の新常識「LLMO対策」を代行する新サービスを開始

株式会社linkwin

株式会社linkwin（所在地：熊本県熊本市、代表取締役：國武直樹）は、2025年8月日より、ChatGPTやGoogle AI Overviewなどの生成AIにおいて、自社・サービス・ブランドの情報が正しく引用されるための最適化を行う「LLMO（Large Language Model Optimization）対策代行サービス」を正式に開始しました。(URL：https://linkwin.jp/llmo）

サービス開始の背景

生成AIや大規模言語モデル（LLM）の普及により、ユーザーは検索エンジンだけでなくAIチャットやAI検索サービスを通して情報を得るケースが急増しています。しかし、多くの企業がAIに正確な情報を参照されず、誤情報や競合情報が優先されるケースが発生しています。



この課題に対し、当社はSEO分野で培った10年以上の経験と、自社メディア運営を通じたノウハウを活かし、SEOとLLMOを掛け合わせた最適化施策を提供します。

サービス概要

サービス名：LLMO対策代行サービス

料金：案件ごとにお見積もり（初回診断無料）

対応範囲：AI Overview（Google）、ChatGPT、Gemini、Claude ほか主要AI検索・生成AIサービス

URL：https://linkwin.jp/llmo

■本サービス関連の情報

LLMO対策とは？SEOやAEOとの違いや具体的な最適化・対策方法

https://linkwin.jp/column/?p=5375

linkwinについて

2023年、前身のWEBマーケティング会社をM＆Aで売却後に改めて独立した中小企業向けのWebマーケティング支援会社。すでに上場企業などを含めて全国にクライアントを持つ。

SEO対策、MEO対策、SNS対策、リスティング広告…世の中には多数のマーケティングが存在します。マーケティングはただ実施すればいいわけでなく、計画から実施、効果測定、フィードバックが重要です。linkwinは御社の要望や課題を解決するためのリソースを一気通貫でのサービス提供を展開しています。

▼会社概要

設立 ：株式会社linkwin

TEL ：0120-983-581

代表者 ： 代表取締役 國武直樹

事業内容： WEBマーケティング事業、コンサルティング事業、治療院支援事業、医療機関支援事業

Email ： staff@linkwin.jp

Web ： https://linkwin.jp/

▼サービス専門サイト一覧

・熊本SEO対策.con／https://kumamoto-seo.net/

・linkwin治療院サポート／https://clinic.linkwin.jp/

・linkwin歯科・クリニックサポート／https://dental.linkwin.jp/

・linkwin美容室・サロンサポート／https://beauty-salon.linkwin.jp/

・リスティング広告運用代行／https://listing.linkwin.jp/

・amazon運用代行／https://linkwin.jp/amazon

・熊本馬刺し市場／https://www.kumamoto-basashi.jp/

・ヒゴイチフーズ／https://basashi-oroshi.net/