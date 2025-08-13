【ロンハーマン】Topologie for Ron Hermanとして、特別なカラーで別注したサコッシュ4型とストラップを発売
創設者であるCarlos Granon（カルロス・グラノン）は熱狂的なロッククライミングのファンであり、彼の山や岩壁に対する探究心からTopologie（トポロジー）が誕生しました。自然と冒険を愛する都市生活者をイメージしたトポロジーは、"Exploring the city with the spirit of adventure - 冒険心を持って街を旅する" をコンセプトに、常に高みを目指し、日々新しい旅へと踏み出す都市生活者にぴったりの商品を提案しています。
このたび8月23日(土)より、ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマン各店ならびにオンラインストアにて、Topologie for Ron Hermanとして特別なアイテムを発売いたします。
8.0mm Rope Strap \4,950 / Phone Sacoche \7,150
8.0mm Rope Strap \4,950 / Bottle Sacoche \10,890
第三弾となるTopologieとのコラボレーションは、ブランドベストセラーのサコッシュ4型をロンハーマンオリジナルカラーのネイビーで製作しました。ストラップはサコッシュと相性の良い8mmを採用し、こちらもロンハーマンだけの特別なカラーとなるソリッドカラーのネイビー、ホワイトの2色展開。ストラップのネームには「TODAY IS BEAUTIFUL」の特別なメッセージが入っています。
軽量ながら優れた収納力とミニマルなデザインで、日常使いから旅先まで幅広いシーンにフィットします。
■Phone Sacoche
\7,150
■Phone Sacoche
\7,480
■Flat Sacoche Small
\8,250
■Bottle Sacoche
\10,890
■8.0mm Rope Strap
color : navy / white
\4,950
発売店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、京都店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店、オンラインストア
発売日：8月23日(土) ※オンラインストアは同日正午より発売
お客様お問い合わせ：0120-983-781
ロンハーマンカスタマーサポート 平日10:00～17:00（土日祝日、年末年始、大型連休を除く）
ロンハーマン公式HP(https://ronherman.jp/)
ロンハーマン公式Instagram(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)
ロンハーマンオンラインストア(https://ronherman.jp/item)