暑い夏こそ、癒しと涼の“夏のアートアクアリウム”へ！お得な“アフター５チケット”を発売！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、2025年8月20日（水）～29日（金）の期間限定で、お得にご入場いただける「アフター５チケット」をご用意いたします。

休日に沢山遊んだ1日の締めくくりに！、涼しくなった夕方からのお出掛けに！、食事の前後のちょっとした癒しに！お得なチケットで、癒しと凉を感じるアートアクアリウム美術館をぜひお楽しみください。

■夏休み終了間近！お得なアフター５チケット

〈チケット概要〉

料金：WEB 2,300円（税込）※通常2,500円 / 当日券 2,500円（税込）※通常2,700円

入場時間：17時～18時（営業時間は19時まで）

チケット販売：アートアクアリウム公式チケットサイト（日時指定）もしくは、当日券売機にて

17:00~17:30/17:30~18:00の一般入場券をご購入ください。

〈チケットサイト〉https://ticket.artaquarium.jp/〈当日券売機〉銀座三越 新館9階

■夕方入場がおすすめ！アートアクアリウム美術館の楽しみ方

混雑を避けたい方には、夕方の入場が断然おすすめ。待ち時間も少なく、快適に過ごせます。

アートアクアリウムは映える写真撮影にもぴったりなので、館内での写真撮影もゆっくりお楽しみいただけます。

お好きな金魚を見つけたり、映える没入空間で動画や写真を撮ったり、ごゆっくりとアートアクアリウムの幻想世界をお楽しみください。

■暑い夏にアートアクアリウムで涼やかな幻想体験を。

現在開催中の特別企画「夏のアートアクアリウム2025」では、会期中様々な企画をご用意しています。

■フォトコンテスト

毎年多くのお客様にご参加いただくフォトコンテスト。今年も応募作品のなかから100作品の入選作品を選考し、景品をプレゼントいたします！アートアクアリウム美術館で撮影いただいた様々なお写真をぜひエントリーください。ぜひ皆様からのご参加をお待ちしております。

詳細はこちら：

https://artaquarium.jp/news/detail/202506275050/

■浴衣キャンペーン

夏の風物詩“金魚”で涼を感じる夏！今年も、浴衣でご来館いただいたお客様へオリジナル竹製うちわをプレゼントする「浴衣キャンペーン」を実施中。和の世界観が広がるアートアクアリウムは、浴衣との相性もバッチリ！浴衣を着て、金魚鑑賞で涼み、銀ぶらを楽しむ。とっておきの夏の思い出にぜひアートアクアリウム美術館へのご来館をお待ちしております。

■ 特別企画「夏のアートアクアリウム2025」9月29日まで！

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、6月27日（金）より特別企画「夏のアートアクアリウム2025」～銀座に新たな風を吹き込む、進化するアート～が開催中。

今年は３つの新エリアが登場！世界的建築家・隈研吾氏コラボの「セキテイリウム」も初お披露目！“水を感じる”をテーマに、建築美とアートアクアリウムのコラボレーションが誕生します。

夏の風物詩“金魚”で涼を感じる夏。金魚×光・音・香の没入型エンターテインメントアートの進化を、ぜひご体感ください。

特別企画「夏のアートアクアリウム2025」 会期：6月27日（金）～9月29日（月）

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 （公式サイト）WEBチケット 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越