大西ライオンがプロデュースするシミュレーションゴルフ店『大西ライオンゴルフ Party Lounge』9月1日(月)池袋にグランドオープン！

　ゴルフ芸人として定評のある大西ライオンが手掛ける完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店『大西ライオンゴルフ Party Lounge』が2025年9月1日(月)、東京・池袋にグランドオープンします。



　本店舗は、ゴルフの楽しさを追求したラグジュアリーなシミュレーションゴルフ施設です。今までにないゴルフ体験として、プロデューサーである大西ライオンをはじめ、ゴルフ愛好家として知られる天竺鼠・瀬下豊など、豪華な芸人たちによるティーチングオプションをご用意。笑いとゴルフを融合させた、ユニークなレッスンを楽しめます。また、誰にも邪魔されない完全個室で、周りを気にせずゴルフに集中できます。最大8名様まで利用できるため、仲間と集まってワイワイ盛り上がるのに最適です。



　会員プランは、月額定額で何度でも利用できるプレミアムプラン(月額49,800円)とVIPプラン(月額99,800円)の2種類よりお選びいただけます。さらに飲食の持ち込みも自由なため、ゴルフ好きの仲間はもちろん、初心者も一緒に楽しく食べながら飲みながら、みんなで気軽にゴルフを楽しめます。



　グランドオープンに先立ち、本日8月13日(水)10:00～8月26日(火)23:59まで、第1期会員募集のための事前抽選受付を開始いたします。


大西ライオン　コメント




大西ライオンが、ようやくシミュレーションゴルフを始めます！その名も、『大西ライオンゴルフ　Party Lounge』になります。皆さんが、ゴルフとパーティーを楽しめるような場所にしております！そして、大西ライオンがレッスンもします！大西ライオンとゴルフ&パーティーすれば、心配ないさ～♪


天竺鼠・瀬下豊　コメント




どうも気合いと根性天竺鼠・瀬下です。うぉーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ！！


大西ライオンゴルフチャーーーンス！！


VIP会員第1号　平成ノブシコブシ・吉村崇　コメント




同期のライオンにいい意味でも悪い意味でも巻き込まれました！


楽しい空間を一所懸命創るみたいなので、よろしくお願い致します！


『大西ライオンゴルフ Party Lounge』詳細




【店舗名】大西ライオンゴルフ Party Lounge


【場所】東京都豊島区西池袋1-20-6 広瀬ビルB1


【OPEN】2025年9月1日(月)AM0:00グランドオープン


【営業時間】年中無休　24時間営業



◆プレミアムプラン：月額49,800円(税込)


利用回数　無制限/月


利用時間　2時間/日


最大利用人数　8人/回


顔認証枠　1枠


※大西ライオン主催 ゴルフコンペ参加権(月1回)



◆V.I.Pプラン：月額99,800円(税込)


利用回数　無制限/月


利用時間　2時間/日


最大利用人数　8人/回


顔認証枠　5枠


※大西ライオン主催 ゴルフコンペ参加権(月1回)


※V.I.P限定：大西ライオン主催コンペ内の1対1


プレーマッチ企画 参加抽選権(YouTube出演有)