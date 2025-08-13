大西ライオンがプロデュースするシミュレーションゴルフ店『大西ライオンゴルフ Party Lounge』9月1日(月)池袋にグランドオープン！

吉本興業株式会社

ゴルフ芸人として定評のある大西ライオンが手掛ける完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店『大西ライオンゴルフ Party Lounge』が2025年9月1日(月)、東京・池袋にグランドオープンします。

本店舗は、ゴルフの楽しさを追求したラグジュアリーなシミュレーションゴルフ施設です。今までにないゴルフ体験として、プロデューサーである大西ライオンをはじめ、ゴルフ愛好家として知られる天竺鼠・瀬下豊など、豪華な芸人たちによるティーチングオプションをご用意。笑いとゴルフを融合させた、ユニークなレッスンを楽しめます。また、誰にも邪魔されない完全個室で、周りを気にせずゴルフに集中できます。最大8名様まで利用できるため、仲間と集まってワイワイ盛り上がるのに最適です。

会員プランは、月額定額で何度でも利用できるプレミアムプラン(月額49,800円)とVIPプラン(月額99,800円)の2種類よりお選びいただけます。さらに飲食の持ち込みも自由なため、ゴルフ好きの仲間はもちろん、初心者も一緒に楽しく食べながら飲みながら、みんなで気軽にゴルフを楽しめます。

グランドオープンに先立ち、本日8月13日(水)10:00～8月26日(火)23:59まで、第1期会員募集のための事前抽選受付を開始いたします。

大西ライオン コメント

大西ライオンが、ようやくシミュレーションゴルフを始めます！その名も、『大西ライオンゴルフ Party Lounge』になります。皆さんが、ゴルフとパーティーを楽しめるような場所にしております！そして、大西ライオンがレッスンもします！大西ライオンとゴルフ&パーティーすれば、心配ないさ～♪

天竺鼠・瀬下豊 コメント

どうも気合いと根性天竺鼠・瀬下です。うぉーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ！！

大西ライオンゴルフチャーーーンス！！

VIP会員第1号 平成ノブシコブシ・吉村崇 コメント

同期のライオンにいい意味でも悪い意味でも巻き込まれました！

楽しい空間を一所懸命創るみたいなので、よろしくお願い致します！

『大西ライオンゴルフ Party Lounge』詳細

【店舗名】大西ライオンゴルフ Party Lounge

【場所】東京都豊島区西池袋1-20-6 広瀬ビルB1

【OPEN】2025年9月1日(月)AM0:00グランドオープン

【営業時間】年中無休 24時間営業

◆プレミアムプラン：月額49,800円(税込)

利用回数 無制限/月

利用時間 2時間/日

最大利用人数 8人/回

顔認証枠 1枠

※大西ライオン主催 ゴルフコンペ参加権(月1回)

◆V.I.Pプラン：月額99,800円(税込)

利用回数 無制限/月

利用時間 2時間/日

最大利用人数 8人/回

顔認証枠 5枠

※大西ライオン主催 ゴルフコンペ参加権(月1回)

※V.I.P限定：大西ライオン主催コンペ内の1対1

プレーマッチ企画 参加抽選権(YouTube出演有)