Xspear Consulting、シンプレクスと共同でステーブルコイン事業開発支援を開始
ステーブルコインの発行業・取引業のサポートのみならず、仲介等の新しいライセンスを活用した事業や、より幅広いweb3を活用した金融サービスの事業開発をカバー
シンプレクスグループの総合コンサルティングファームであるXspear Consulting株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：早田 政孝、以下クロスピア）は、ステーブルコインを活用した事業の企画・開発の支援を開始しました。
ブロックチェーンの登場以降、web3を活用した金融サービスは、これまでの金融の常識を一変する新たな金融の登場とも呼ばれてきました。中でもステーブルコインは円やドルといった法定通貨と連動した安定性を兼ね備えたデジタル通貨であることから、デジタル経済圏の基盤通貨としてのみならず、日常の決済や商取引への活用など、近年世界各国でその本格的な利活用に期待が高まっています。
シンプレクスグループではシンプレクス株式会社（以下シンプレクス）が2018年1月に仮想通貨取引プラットフォーム 「SimplexCryptoCurrency」（現 暗号資産取引ソリューション「Simplex Crypto Assets」*1）を提供開始*2、2024年5月にはセキュアなウォレットを中心としたweb3統合プラットフォーム「Simplex Fourth」*3、2025年6月にはステーブルコインの発行・償還システムである「Simplex Stablecoin」を発表*4するなど、黎明期より培ってきたブロックチェーン技術を活用し、ステーブルコインのビジネスをサポートする仕組みも業界に先駆けて構築しています。
クロスピアはこのたび、シンプレクスと共同でステーブルコインの事業開発支援を開始しました。シンプレクスによるITコンサルティング、技術支援、システム構築・運用に加え、クロスピアがより上流の事業企画・開発や継続的な事業のエンハンスまでをカバーするもので、企業の従来の事業の発展に寄与するステーブルコインの活用や、それに必要な人材育成、体制構築など、シンプレクスグループ全体でステーブルコイン事業開発を包括的にサポートすることが可能です。
クロスピアは顧客と共に変化の荒波を越えていくビジネスパートナーとして、最新の技術や社会の情勢を迅速かつ柔軟に取り込み、常にアップデートされた最適な支援を行っています。一時的なブームとしての施策ではなく、事業や施策を企業に定着・発展させ、真のトランスフォーメーションを実現します。
*1 Simplex Crypto Assets
https://www.simplex.inc/solution/cryptoassets/
*2仮想通貨取引プラットフォーム 「SimplexCryptoCurrency」を提供開始
https://www.simplex.inc/news/2018/366/
*3 web3統合プラットフォームソリューション「Simplex Fourth」を発表
https://www.simplex.inc/news/2024/2630/
*4 ステーブルコインの発行・償還システム「Simplex Stablecoin」を発表
https://www.simplex.inc/news/2025/3205/
■Xspear Consulting株式会社について https://www.xspear.co.jp/
Xspear Consulting（クロスピア コンサルティング）は、大手コンサルティングファームや有名テックベンチャー出身者、テクノロジーに造詣が深いシンプレクスのエンジニアによって、2021年に創設された総合コンサルティングファームです。
20年以上にわたって金融業界を中心に最先端テクノロジーを提供してきたシンプレクスのノウハウを活かし、DXに取り組むあらゆる業種・業界を対象として、戦略策定、組織改革、人材育成、業務改善、実行支援などのコンサルティングサービスを提供しています。
本件に関するお問合わせ先
≪サービスに関するお問い合わせ≫
Xspear Consulting株式会社
執行役員 梶田
TEL：03-3539-7381 お問い合わせフォーム：https://www.xspear.co.jp/contact/input/
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
