【静岡県立浜松西高等学校】×【聖隷福祉事業団】病院経営イベント開催

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

静岡県立浜松西高等学校(静岡県浜松市 / 校長：中村泰子）と社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市 / 理事長：⻘木善治）は産学共同の取り組みのなかで、高校生にフィールドスタディの場を提供することで学生の育成や、将来の就職先のイメージを持っていただくことを目的とした活動をしております。

今回は、浜松西高校の生徒7名が聖隷福祉事業団と共同で「経営とは何か？」を考え、高校生が考えたイベントを実施する運びとなりました。



フィールドスタディの実施にあたり、高校生には病院経営を学んでいただき、経営要素の一つである「人」にフォーカスをあて、将来の人材確保を目指したイベントを企画いたしました。

浜松市リハビリテーション病院を会場に、小学生を対象としてリハビリテーションを知ってもらうイベントとなっております。

小学生でも楽しめるように体験も含めたイベントとなるよう、

高校生が主体となり昨年12月より打ち合わせを重ね準備を進めています。

ご多用なところ大変恐縮ではございますが、ぜひご取材及び記事掲載をお願いいたします。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77508/table/186_1_0c51d17d4f5f2694290f5cf58be555f7.jpg?v=202508130327 ]

プログラム・内容

12:30 ～ 13:00 受付

13:00 ～ 13:10 オリエンテーション

13:10 ～ 13:30 病院探検

13:30 ～ 13:45 防災について学ぼう

13:45 ～ 14:45 ボッチャ体験会

14:45 ～ 15:00 休憩

15:00 ～ 15:20 体の使い方講座

15:20 ～ 15:50 リハビリ体験

15:50 ～ 16:00 休憩

16:00 ～ 16:30 みんなで作る手形アート

16:30 ～ 16:40 写真撮影等

16:40 ～ 17:00 クロージング

【問合せ先】053-413-3290 (平日9：00～17：30) 担当：安間、丸山

【社会福祉法人聖隷福祉事業団 概要】

基本理念： キリスト教精神に基づく「隣人愛」

所在地 ： 静岡県浜松市中央区元城町218番地26

設立 ：昭和5年（1930年）

理事長： 青木善治

事業内容 ：

1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、奈良県、兵庫県、愛媛県、鹿児島県)で208施設524事業(2025年8月時点)を展開。

1.医療事業（病院・診療所・ホスピスなど）

2.保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境測定など）

3.福祉事業（特別養護老人ホーム・障害者支援施設・救護施設・無料または低額診療・保育事業・有料

老人ホーム事業など）

4.介護事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステーション・在宅訪問事業など）

URL： https://www.seirei.or.jp/hq/