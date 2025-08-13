小学生の救世主現る！夏休みの自由研究アイデア集『ベジフルブック』を紹介 今年は「野菜と果物」をテーマに農業のことについて調べてみよう！
たのしーい夏休みも残り後半戦！ところで…
みなさーん！夏休みの自由研究は進んでいますか？
（まだやっていない。進んでいない。）
って方に朗報です！
是非！ この自由研究のアイデア集『ベジフルブック』を活用してください。
自由研究のアイデア集『ベジフルブック』
この本には、「野菜や果物」をつかった自由研究のアイデアがたくさん詰まっています。
夏休みの期間を活用し、農作物が「生産者」から私たち「消費者」の手元に届くまでの”食の一連の流れ”を親子で改めて考えるきっかけにしてみてください。
取り組んでみたら、学校の友達に伝えてみてね。
ベジフルブックは、千代田区のこどもたちが、農作物への親しみをもつきっかけになるとともに、自分たちの消費行動が社会や環境に影響を与えていることを知ってもらうために作成しました。是非、楽しみながら日本の農業を考える題材としてご利用ください。
ベジフルブックのダウンロードはこちらから :
https://drive.google.com/file/d/1o3bgJ-wxmtdci9r821XNMjQyuU_ALf09/view?usp=drive_link
ベジフルブックのデジタル冊子はこちらからダウンロードできます。是非、ご覧ください。
自宅でリボベジ野菜を育ててみよう！を一例に活用法を紹介
目次を見ていただくと
・「お弁当の成分表」から生産地マップを作ろう！
・農作物の値段の違いの理由を考えよう！
・「玉ねぎの皮」で布を染めてみよう！
・自宅でリボベジ野菜を育ててみよう！
等、コラムを含めて「生産・収穫・流通・販売・消費」の分野で多くのアイデアがあります。
＜STEP1＞
気になったタイトルの課題に取り組んでみてください。
＜STEP２＞
お母さんやお父さんと一緒に発展問題にも挑戦してみてください。
完成したらハッシュタグ＃ベジフルブック活用をつけてInstagramに投稿し私たちに教えてね。
使ったみた方の感想
・何も考えずに買って食べていたけど、これからは産地など見てから買いたいと思いました。
・リボベジでちょっとしたところから農業を始められることを知りました。
・野菜の産地を学ぶきっかけになりました。
・食に興味を持ち、好き嫌い改善に少しでも繋がってきました。
・祖父母が農家なので、改めてその仕事の大切さに気づいたと思う。
・スーパーに並ぶものしか見ていないので、作られている認識がほぼないと思うので勉強になりました。
・簡単にできるので子供とはじめて一緒に料理が出来ました。
等々、多くの反響をいただいております。
感想を答えて不揃い野菜詰め合わせをGET！アンケートはこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7zJNtNRxxllApsUDzn_niWVXzo9-31OV2LItQKyTbqbJgvA/viewform?usp=dialog
今回の取り組みの検証データを集めております。
アンケートのご協力をお願いします。アンケート回答の方には抽選でプレゼントが当たります。
（期日8月31日まで）
お問合せ先
公益社団法人東京青年会議所 事務局
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-1 オームビル新館8階
TEL：03-6285-1515
東京青年会議所とは
1949 年、戦後の混沌とした時代背景の中、責任感と情熱を持った青年有志たちにより日本で初めての青年会議所として、東京青年商工会議所が設立されました。翌年（1950 年）に、商工会議所法制定にともない東京青年会議所と改名いたしました。
公益社団法人東京青年会議所は、明るい豊かな社会を実現するために、時代の担い手としての自覚と責任感を持った 20 歳から 40 歳までの青年経済人で構成され活動している団体です。