株式会社ペンギントレード、初の海外進出。9月に中国・上海でブランドオークションを開催

株式会社ペンギントレード

株式会社ペンギントレード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤佑一）が運営するBtoBブランドオークション「ペンギンオークション」は、当社中国支社および現地パートナー企業との提携のもと、2025年9月12日（金）10:00より、上海市内にて「ペンギンオークション上海」を実施いたします。

本開催は、日本国内で展開しているオンラインオークションとは異なり、現地の法人バイヤーが実際に会場で参加する"平場形式のオークション"として実施されます。

上海開催に向けた業務提携に際して、現地パートナー企業と撮影した記念写真（場所：ペンギントレード渋谷本社）

近年、中国をはじめとするアジア各国では、循環型経済の推進や環境意識の高まりを背景に、「中古＝サステナブルで合理的な選択肢」としての認知が急速に広がりつつあります。中でも上海は、購買力の高い富裕層や感度の高い若年層が多く、海外ブランドへの関心が強いことに加え、膨大な人口と消費が集まる巨大都市です。

こうした市場環境を踏まえ、当社は上海をアジア展開の起点と位置づけ、オークションを実施する運びとなりました。

今回の開催にあたっては、検品・物流・決済・会員管理など、国内で運用してきた仕組みをベースに、複数回にわたる現地視察を通じて商習慣や環境に合わせて最適化を図りました。これにより、上海でも信頼性と透明性を備えた日本品質のオークションを実現し、現地の法人バイヤーに安心してご参加いただける場を提供します。

今後は定期開催に向けた体制強化を進めるとともに、香港や東南アジア諸国への展開も視野に入れ、「アジア全体をつなぐブランド流通のハブ」としてのポジション確立を目指してまいります。

左：上海花ト丸貿易有限公司CEO - 張 翼飛（チョウ ヨクヒ） 右：株式会社ペンギントレード中国支社CEO - 張 意斐（チョウ イヒ）上海開催を記念して誕生した上海限定ロゴ。桜をモチーフに、日本品質へのこだわりと、女性社長ならではのやわらかな感性を表現しました。

本開催に合わせて、ビジネス視察と観光を組み合わせた「上海視察ツアー」も企画しております。

中国のブランド流通現場を肌で感じ、リユース市場の可能性を体感いただける貴重な機会となっております。

【上海視察ツアー概要】

本ツアーでは、「ペンギンオークション上海」への参加をはじめ、現地のオークション視察や展示会見学、交流会、観光などを通じて、中国におけるブランドリユースの“今”を五感で体験いただけます。

《主なツアー内容（予定）》

- 9/12（金）開催「ペンギンオークション上海」への現地参加- 他、中国国内オークションの見学- 中国最大級のブランド品展示会への来場- 日中企業間の親睦交流会- 上海市内主要観光地の巡回

《日程（予定）》

- Aプラン：9月9日（月）～ 9月13日（金）《4泊5日》- Bプラン：9月10日（火）～ 9月16日（月）《6泊7日》※参加日数により、一部イベントにご参加いただけない場合がございます。

《ツアーの詳細・お申し込みはこちら》

LINE公式アカウント：https://lin.ee/FeaI1Ff

本ツアーは、株式会社IACEトラベル（観光庁長官登録旅行業第126号）による旅行企画・実施のもと催行されます。

すべての手配業務（航空券、宿泊、現地交通など）は同社が担い、旅行業法に基づいた正式なパッケージツアーとして安心してご参加いただけます。

【ペンギンオークションとは】

ペンギンオークションは、中古ブランド品を取り扱う全国の小売店や卸業者が、商品の仕入れおよび卸売りを目的として参加する業者専用オンラインオークションサービスです。主に2次流通の中でも状態の良い高ランク帯のブランドバッグが出品され、毎月第1・第3木曜日に開催されています。

「商品力の高さ」と「落札金額の12.2％を出品者に還元するキャッシュバック制度」を強みに、2024年6月のサービス開始から約1年で累計41億円・約41,000点の商品取扱実績を達成しました。現在では参加企業が900社を超え、ブランドリユース業界における新たな流通インフラとしてご利用いただいております。

URL：https://penguin-auction.jp

【会社概要】

会社名：株式会社ペンギントレード

所在地：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 5F

代表者：佐藤佑一

設立：2018年1月

事業内容：ブランド品のリユース事業、オークション事業の運営

URL：https://penguintrade.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ペンギントレード

E-mail：info@penguintrade.co.jp

TEL：03-5878-1340