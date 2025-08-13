【大阪高島屋】初心者も通も酔いしれる！9つのBARで巡る日本酒の世界
高島屋大阪店では、9月3日（水）から8日（月）まで、過去最大級のスケールで「日本酒祭」を開催します。日本の「伝統的酒造り」が昨年（2024年）12月にユネスコ無形文化遺産に登録され、世界から注目を集める今、日本酒 は“飲み物”を超えた“文化”としての魅力が高まっています。本催事では、色や香りに着目した新感覚の日本酒や、蔵元発のリキュール、見た目も華やかな日本酒カクテルなど、お酒の初心者から上級者まで楽しめる多彩なラインアップをご用意します。会場内には、個性豊かな9つのBARが登場し、味わいだけでなく、酒造りの背景にある技と想いを伝える場として、日本酒文化の奥深さをご提案します。
【お酒】ビギナー
ジャージーヨーグルトと日本酒をブレンドしたものなど、蔵元発のリキュールを！
［BAR ヨー子］〈山形・楯の川酒造〉【左から】・BAR ヨー子 ハイボールゆず（350ml）3,630円、（1杯）550円・ヨー子（720ml）2,530円、（1杯）550円・BAR ヨー子 ネーブルオレンジサワー（720ml）2,750円、（1杯）550円・BAR ヨー子 スモモモ（720ml）2,035 円、（1杯）550円
【日本酒の新感覚】
日本酒を使った、見た目もおしゃれなカクテル！
［日本酒カクテル BAR Bar Around The World×&-so-on］MIO ROUTE（1杯）1,100円〈各日50杯限り〉（澪スパークリング、乳酸菌、白ワイン、薔薇レモン）
【色でも楽しむ日本酒】
色に酔いしれる新感覚な飲み比べ！
［バイヤーズ BAR］【左から】・〈静岡・縄時食品〉青いお酒 清藍（500ml）2,580円・〈和歌山・平和酒造〉赤紀土（720ml）1,650円・〈鳥取・上代〉源流どぶろく 上代（720ml）2,200円 3色飲み比べセット 770円
【ぺアリングメニュー】お酒好きも苦手な方も楽しめるアテが勢揃い！
和と中の美学が織りなす至福のマリアージュ！
【イートイン】〈中華旬彩 森本〉四川風よだれ鶏定食（1人前）1,600円
※小鉢の内容が変更となる場合がございます。
美味しいお酒と、厳選のアテを一緒に！実演販売も実施し、会場で出来立てを楽しめます！
【左】〈フジチク〉ふじ馬刺し贅沢4種盛り（1セット）5,400円〈10セット限り〉
【中央】[実演]〈ハマヤ〉龍馬の土佐巻き（1本）1,581円
【右】［実演］〈グリルサーカス〉若鶏の半身揚げ（1 本）1,512円
【お酒ビギナー】ビギナーの方におすすめしたい、アレンジを楽しむお酒やスウィーツが登場！
日本酒カクテルの素。紅茶を入れてノンアルフレーバーティーとしても楽しめる！
〈新潟・FARM8〉 日本酒カクテルの素 「ぽんしゅグリア」各種 各580円
地域の素材から生まれたフルーティーで甘口なリキュールも。
【左】〈栃木・外池酒造店〉ぶどうすぎるお酒（720ml)1,650 円
【中央】〈福島・曙酒造〉Snowdrop プレーン火入（720ml)2,325 円〈72本限り〉
【右】〈和歌山・平和酒造〉鶴梅 夏蜜柑（720ml)1,595 円
人気の銘柄をソフトクリームで楽しむ獺祭ソフト
［獺祭のBAR］
【左】〈山口・獺祭〉獺祭BLUE 23 from NY（720ml）13,343円、（1杯）1,100円
【右】［初登場］〈ショコラティエ パレドオール〉 ソフトパレドオール 獺祭 990円
【日本酒の新感覚】お酒の可能性を広げる、新たな日本酒との出会い
ケーキや和菓子とのペアリングで新たな日本酒の魅力を発見
【左】［ルシェルシェBAR］〈パティスリー ルシェルシェ〉白雪姫×基峰鶴（1セット）1,320円 【右】［慎太郎's BAR］〈乃し梅本舗 佐藤屋〉クコと杏子の水無月「草」× 東の麓「山の形」（1 セット）880 円
蔵元発！ クラフトビールやスピリッツも登場
【左】〈和歌山・平和酒店〉 平和クラフト 山椒ゴールデンエール（330ml）495円
【右】〈山口・獺祭〉 獺祭の香りを封じ込めた焼酎（720ml）4,180 円
【色でも楽しむ日本酒】熟成や酵母の違いを味わい、BARでの会話でさらに深まる日本酒愛
どぶろく醸造所が併設された立ち飲み処［BAR スタンドうつつよ］
［初登場］〈大阪どぶろく醸造所〉
【左】うつつよのどぶろく 生（500ml）2,750円、（1杯）660円
【右】うつつよのどぶろく 火入れ（500ml）2,750円、（1杯）660円
【下】煮穴子ときゅうりのざくざく（1 皿）660円
長期熟成酒を厳選した日本唯一の古酒ブランド［BAR 古昔の美酒］
［初登場］〈兵庫・日本の古酒蔵〉
【右】古昔の美酒 INISHIE GOLD（375ml）9,900円（1杯）880円
限定のおつまみや蔵元との酒談議が楽しめる［日本酒うさぎ］
〈静岡・英君酒造〉
【中央】英君ミスチェリー（1杯）660円
【右】日替りゲスト蔵の2種飲み比べ＆特製おつまみ盛りセット 2,200円
【トークショー＆体験イベント】
【シャンプーハットてつじ氏トークショー】
日本酒を自分でプロデュースするほどお酒好き。 てつじさん作、非売品の日本酒テイスティングも。
■日時：9月5日(金)午後1時～
■定員：50名様(着席) ※事前予約優先制
■ご予約期間：8月21日(木)午前10時からイベント2日前の午後11時59分まで
ご予約はこちら :
https://takashimaya-osaka.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=411&x=1755062970
【太田和彦氏トークショー】
居酒屋探訪家、太田和彦氏によるほろ酔いトークショー。太田氏デザインの酒器の販売も。
■日時：9月3日(水)・4日(木) 各日午後1時～
■定員：50名様(着席) ※事前予約優先制
■ご予約期間：8月21日(木)午前10時から各イベント2日前の午後11時59分まで
ご予約はこちら :
https://takashimaya-osaka.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=410&x=1755063007
【〈マイサケワールド〉 オリジナル日本酒ブレンド体験】
6種類の日本酒を自分好みにブレンドし、 世界に一つだけの「オリジナル・ブレンド日本酒（マイサケ）」をお作りいただけます。
※6種類の日本酒を試飲後、ブレンド体験を 2 回。
■日時：9月3日(水)～7日(日)
各日午前11時～正午、午後1時30分～2時30分、
午後4時～5時、午後6時30分～7時30分
■定員：各回8名様
■参加費：5,500円 ※事前予約優先制
■ご予約期間：8月6日(水)午前10時から各イベント2日前の午後11時59分まで
ご予約はこちら :
https://takashimaya-osaka.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=409&x=1755063178
