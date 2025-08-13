神戸港の花火と夜景を、音楽とグルメで彩る屋外DJイベント「WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI Vol.3」を8月15日（金）に開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、朝夕は海風が涼しく心地いいTOTTEIのサマープロモーション「TOTTEI COOL SUMMER BREEZE 2025」の一環で、8月15日（金）にTOTTEI WEST CORRIDOR（Infosys GATE前）にて、DJナイト「WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI Vol.3」を開催します。

“Summer Sunset Chillout theme night”をテーマに、「House」「Disco」「Soul」ジャンルから夏らしいクラブミュージックをDJ KenNYstyleがミックスし、花火の瞬間はもちろん、花火が打ち上がる前のワクワクした雰囲気や花火が終わった後の余韻を、神戸港の夜景と共に演出します。

楽しい時間のお供には、TOTTEI内のレストランやTOTTEI Breweryで販売する多彩な銘柄のビールやお酒、テイクアウトグルメをお楽しみください。花火鑑賞エリアとしては、DJイベントが行われるWEST CORRIDORに加えて、TOTTEI PARK、緑の丘も花火の眺めが抜群のロケーションです。

8月15日（金）はTOTTEIで、音楽とともに特別な花火体験をお楽しみください。

【WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI Vol.3 開催概要】

日 程： 8月15日（金）18:30～20:00（予定）

※DJイベントは9月～11月の第3金曜の夜にも開催予定です。

場 所： TOTTEI WEST CORRIDOR（Infosys GATE前）

参加費： 観覧無料

出 演： DJ KenNYstyle（Instagram(https://www.instagram.com/kensuke_kennystyle/)）

TOTTEIからの神戸港ウィークエンド花火の眺め

バラエティ豊かなテイクアウトグルメが充実！

TOTTEI PARK「緑の丘」からの花火TOTTEI WEST CORRIDORからの花火

アリーナ内のレストランには、イートインはもちろん、イベントと共にお楽しみいただけるお酒やテイクアウトグルメが充実しています。TOTTEI内のカウンター席やオープンテラス席、緑の丘の上で気軽に、TOTTEIグルメと神戸港の夜景・花火をご堪能ください。

【テイクアウトグルメ参画店舗】

※ラストオーダーの時間は店舗により異なります。イベント中や花火前の購入をおススメします。

＜アリーナ１F＞

KOBE NOOK CAT.（カレー）、神戸 南京町 皇蘭 （中華）、坂の上のとり ～ごはん＆グリル～（大人の定食屋）、KOBE Bay Catch （海鮮レストラン）、神戸イタリアン WABISABI VERDE（イタリアン）、淡路屋のおもうつぼ（蕎麦とめし処）、ユーハイム本店別館 （カフェ）

＜アリーナ２F＞

TOTTEI STAND BUOY（カフェ＆バー）、NO.13 （カフェ）、神戸 サクレフルール （ステーキビストロ）

各店舗情報はこちら https://www.totteikobe.jp/food_shop

テイクアウト紹介特集はこちら https://www.totteikobe.jp/news/article/9087