川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムは、2025年9月3日（水）に開館14周年を迎えます。
開館14周年ロゴ
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム（神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1、https://fujiko-museum.com/ ）は、2025年9月3日（水）に、開館14周年を迎えます。
それを記念し、1階「ミュージアムショップ」や3階「ミュージアムカフェ」では、開館14周年の記念アイテムやメニューが登場いたします。
そして、2階「みんなのひろば」で大人気のカプセルトイに、新作が登場いたします。3階「ミュージアムカフェ」の人気メニュー4品がミニチュアチャームになりました。
さらに、9/3（水）、9/4（木）、9/5（金）の3日間限定で、ご来館いただいたお客様に、開館14周年ロゴのオジナルステッカーをプレゼントいたします。
※おひとりにつき1枚、なくなり次第、配布を終了いたします。
みなさまのご来館をお待ちしております。
■ 1階「ミュージアムショップ」
▼ 8/30（土）発売
14周年ピンズ
価格：770円
ひょっこり顔を出すベレー帽姿のドラえもんがキュートな、14周年ピンズです。
14周年デニムドラえもん
価格：2,750円
今年はシンプルなライトグレー！
首輪やしっぽは黒で統一し、上品な印象に仕上げました。
▼ 9/13（土）発売
14周年デニムコインケース
価格：1,980円
ドラえもんの刺繍がかわいい丸型のコインケース。「14周年デニムドラえもん」と同じ生地を使用しています。小物入れにもぴったり！
■ 3階「ミュージアムカフェ」
▼ 8/27（水）提供開始
ドラえもんブルーバーガー
価格：1,970円
ドラえもんをイメージした青いバンズのハンバーガーは、パティやトマト、レタスに加え、目玉焼きも入ってボリューム満点！
フライドポテト、野菜、ブルーハワイ味のヨーグルトがついた、豪華なランチプレートです。
14周年ケーキ
価格：1,500円
ベレー帽姿のドラえもんをかたどった、なめらか食感のチーズケーキ。ジューシーなフルーツやママレードソースのトッピングが華やかです♪
ラテアートドリンク
定番のラテアートドリンク（各700円）に、期間限定で開館14周年記念のラテアートが仲間入り！※絵柄は選べません。テーブルにきてからのお楽しみです。
■ 2階「みんなのひろば」
▼ 8/27（水）発売
2階「みんなのひろば」のカプセルトイ
2階「みんなのひろば」で大人気！
ミュージアムオリジナルのカプセルトイに新作が登場します！
3階「ミュージアムカフェ」の人気メニュー4品がミニチュアチャームになりました！
カフェ ミニチュアチャーム 1回 400円
ミュージアムオリジナルカプセルトイ
ミュージアムカフェメニュー
「畑のレストラン ジャイアンとカツ丼」「ドラえもんじゃカレー」「フレンチトーストdeアンキパン」「ドラえもんブルー」がラインナップ！
ドラミちゃんモチーフのカプセルに入っています。どれが出るかは、カプセルを開けてからのお楽しみです！
■ 1階「受付」
9/3（水）、9/4（木）、9/5（金）の3日間限定！
ご来館いただいたお客様に、開館14周年ロゴの
オジナルステッカーをプレゼント！
※画像はすべてイメージです。
※価格はすべて税込です。
■ 施設概要
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム ロゴ
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム
〒214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1
開館時間：10：00～18：00
休館日：火曜日、年末年始 ※臨時休館、火曜特別開館あり
料金：
大人・大学生 1,000円 中学・高校生 700円 子ども(4歳以上) 500円 ※3歳以下無料
※入館は日時指定による事前予約制です。
※入館チケットは、ミュージアム公式サイト内のチケット販売ページより購入いただけます。
藤子・F・不二雄は、読んだ人の心まで笑顔にする、そんな「まんが」を、自身の居住地でもあった川崎市多摩区で、長きに渡り描き続けました。そして、藤子・F・不二雄が思い描いた「夢、希望、友情、勇気、大いなる好奇心、人を愛する優しい気持ち」を、今に、そして未来へ伝え続けるために、当ミュージアムは2011年9月3日、この地に誕生しました。そこには、あたたかみのある笑いが溢れ、子どもたちのありふれた日常と、こだわり続けた「SF-すこしふしぎ-」がいつも存在しています。
1F「展示室I」では、世代を超えて心を動かす藤子・F・不二雄作品の数々を、まんが原画の展示を中心にご紹介。コミックスのカバーなどのために描きおろされたカラー原画や貴重な資料なども展示。また、色彩豊かなカラー原画の特集や1話分のお話をほぼ丸ごと原画でお楽しみいただけるコーナーなどがあります。
2F「展示室II」では、『藤子・F・不二雄が描く チチンプイ！科学と魔法のまんが展』を開催中。
「科学」や「魔法」をモチーフに描かれた作品を紹介し、藤子・F・不二雄先生ならではの夢のかなえ方を読み解きます。『ドラえもん』の未来のひみつ道具、『チンプイ』に登場するマール星の科法、『ジャングル黒べえ』で使われる魔法など・・・。藤子・F・不二雄先生だからこそ描くことのできた「科学」と「魔法」の作品世界をお楽しみください。後期の開催期間：10/26（日）まで
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム公式サイト： https://fujiko-museum.com/
ミュージアムに関するお問い合わせ先：0570-055-245
(C)Fujiko-Pro