川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムは、2025年9月3日（水）に開館14周年を迎えます。

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム開館14周年ロゴ

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム（神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1、https://fujiko-museum.com/ ）は、2025年9月3日（水）に、開館14周年を迎えます。

それを記念し、1階「ミュージアムショップ」や3階「ミュージアムカフェ」では、開館14周年の記念アイテムやメニューが登場いたします。

そして、2階「みんなのひろば」で大人気のカプセルトイに、新作が登場いたします。3階「ミュージアムカフェ」の人気メニュー4品がミニチュアチャームになりました。

さらに、9/3（水）、9/4（木）、9/5（金）の3日間限定で、ご来館いただいたお客様に、開館14周年ロゴのオジナルステッカーをプレゼントいたします。

※おひとりにつき1枚、なくなり次第、配布を終了いたします。

みなさまのご来館をお待ちしております。

■ 1階「ミュージアムショップ」

▼ 8/30（土）発売

14周年ピンズ

14周年ピンズ

価格：770円

ひょっこり顔を出すベレー帽姿のドラえもんがキュートな、14周年ピンズです。

14周年デニムドラえもん

14周年デニムドラえもんぬいぐるみ

価格：2,750円

今年はシンプルなライトグレー！

首輪やしっぽは黒で統一し、上品な印象に仕上げました。

▼ 9/13（土）発売

14周年デニムコインケース

14周年デニムコインケース

価格：1,980円

ドラえもんの刺繍がかわいい丸型のコインケース。「14周年デニムドラえもん」と同じ生地を使用しています。小物入れにもぴったり！

■ 3階「ミュージアムカフェ」

▼ 8/27（水）提供開始

ドラえもんブルーバーガー

ドラえもんブルーバーガー

価格：1,970円

ドラえもんをイメージした青いバンズのハンバーガーは、パティやトマト、レタスに加え、目玉焼きも入ってボリューム満点！

フライドポテト、野菜、ブルーハワイ味のヨーグルトがついた、豪華なランチプレートです。

14周年ケーキ

14周年ケーキ

価格：1,500円

ベレー帽姿のドラえもんをかたどった、なめらか食感のチーズケーキ。ジューシーなフルーツやママレードソースのトッピングが華やかです♪

ラテアートドリンク

定番のラテアートドリンク（各700円）に、期間限定で開館14周年記念のラテアートが仲間入り！※絵柄は選べません。テーブルにきてからのお楽しみです。

■ 2階「みんなのひろば」

▼ 8/27（水）発売

2階「みんなのひろば」のカプセルトイ

2階「みんなのひろば」で大人気！

ミュージアムオリジナルのカプセルトイに新作が登場します！

3階「ミュージアムカフェ」の人気メニュー4品がミニチュアチャームになりました！

カフェ ミニチュアチャーム 1回 400円

ミュージアムオリジナルカプセルトイミュージアムカフェメニュー

「畑のレストラン ジャイアンとカツ丼」「ドラえもんじゃカレー」「フレンチトーストdeアンキパン」「ドラえもんブルー」がラインナップ！

ドラミちゃんモチーフのカプセルに入っています。どれが出るかは、カプセルを開けてからのお楽しみです！

■ 1階「受付」

9/3（水）、9/4（木）、9/5（金）の3日間限定！

ご来館いただいたお客様に、開館14周年ロゴの

オジナルステッカーをプレゼント！

※おひとりにつき1枚、なくなり次第配布終了。

※画像はすべてイメージです。

※価格はすべて税込です。

■ 施設概要

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム ロゴ

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

〒214-0023 神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1

開館時間：10：00～18：00

休館日：火曜日、年末年始 ※臨時休館、火曜特別開館あり

料金：

大人・大学生 1,000円 中学・高校生 700円 子ども(4歳以上) 500円 ※3歳以下無料

※入館は日時指定による事前予約制です。

※入館チケットは、ミュージアム公式サイト内のチケット販売ページより購入いただけます。

藤子・F・不二雄は、読んだ人の心まで笑顔にする、そんな「まんが」を、自身の居住地でもあった川崎市多摩区で、長きに渡り描き続けました。そして、藤子・F・不二雄が思い描いた「夢、希望、友情、勇気、大いなる好奇心、人を愛する優しい気持ち」を、今に、そして未来へ伝え続けるために、当ミュージアムは2011年9月3日、この地に誕生しました。そこには、あたたかみのある笑いが溢れ、子どもたちのありふれた日常と、こだわり続けた「SF-すこしふしぎ-」がいつも存在しています。

1F「展示室I」では、世代を超えて心を動かす藤子・F・不二雄作品の数々を、まんが原画の展示を中心にご紹介。コミックスのカバーなどのために描きおろされたカラー原画や貴重な資料なども展示。また、色彩豊かなカラー原画の特集や1話分のお話をほぼ丸ごと原画でお楽しみいただけるコーナーなどがあります。

2F「展示室II」では、『藤子・F・不二雄が描く チチンプイ！科学と魔法のまんが展』を開催中。

「科学」や「魔法」をモチーフに描かれた作品を紹介し、藤子・F・不二雄先生ならではの夢のかなえ方を読み解きます。『ドラえもん』の未来のひみつ道具、『チンプイ』に登場するマール星の科法、『ジャングル黒べえ』で使われる魔法など・・・。藤子・F・不二雄先生だからこそ描くことのできた「科学」と「魔法」の作品世界をお楽しみください。後期の開催期間：10/26（日）まで

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム公式サイト： https://fujiko-museum.com/

ミュージアムに関するお問い合わせ先：0570-055-245

(C)Fujiko-Pro