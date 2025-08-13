H2Oリテイリングにおけるデータ活用によるDX化支援の実施

嘉穂無線ホールディングス株式会社

株式会社カホエンタープライズ（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：光嶋章、以下「カホエンタープライズ」）は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：荒木直也、以下「H2O リテイリング」）における、ビジュアル分析プラットフォーム「Tableau」（以下、「Tableau」）を活用したデータ利活用の取り組みを支援致しました。

「H2O リテイリング」における導入背景

H2O リテイリングは、阪急百貨店や阪神百貨店を運営する百貨店事業をはじめ、阪急オアシス・イズミヤ・関西スーパーなどを運営する食品事業、ショッピングセンターの運営、ビルメンテナンスの提供、商業施設の開発・運営・管理を行う商業施設事業、コンビニエンスストアの運営、コスメ・家具・ペット用品の販売事業などを統括する持株会社です。

H2O リテイリングでは、2030年の長期事業構想の実現に向けてIT・デジタル基盤の整備・強化、そして事業各社がその基盤を利活用し事業拡大を推進しています。

特に、「自社データの整備・拡充」を重要な柱とし、データ基盤の整備、自社データの活用強化、さらにはデータ分析の高度化に向けた取り組みを進めています。

データ活用の強化・高度化を推進していくにあたり、H2O リテイリングではデータを扱える人材を増やしていき、全社的にデータドリブン文化の醸成を加速させていきたいが、社内のノウハウだけではスキル向上に時間がかかります。

そこで、データ利活用を推進するパートナーとして、ホームセンター「グッデイ」で培った実績や、小売業務への深い理解を基にしたTableauを活用したデータ可視化・分析の実践的ノウハウが評価され、当社を選定いただきました。

当社では、H2O リテイリング内におけるデータ利活用の課題解決や、取り組みの促進を支援しております。

カホエンタープライズの取り組み

今回、下記の取り組みについて支援致しました。

・Tableauを用いたダッシュボード画面の構築

・Tableau操作トレーニング

・伴走型レクチャー

Tableauを活用したダッシュボード構築支援として、社内データと外部データを組み合わせた商圏分析ダッシュボードや、グッデイで構築したダッシュボードを参考に、H2O リテイリング向けの店舗ダッシュボードを構築しました。この対応により、従来Excelで手作業で行っていた集計業務を自動化しました。

さらに、H2O リテイリング内でTableauの利活用を促進するため、Tableauの操作トレーニングなどの教育支援を複数回実施。トレーニング後は、H2O リテイリングのデータ活用担当者が主体となり、設定したテーマに基づいてTableauダッシュボードを構築し、その過程で生じた技術的な疑問や改善点について当社が伴走型レクチャーを通じてアドバイスを行い、Tableau操作知識・スキルの向上を支援しました。

今後の予定

H2O リテイリングにおけるデータ利活用のさらなる推進に向け、社内外のデータを活用したTableau

ダッシュボードの構築・改修支援に加え、社内人材の育成（Tableau操作トレーニング／DX人材育成）

や伴走支援、データ基盤の技術サポートおよび運用設計支援まで、ホームセンター「GooDay」で培っ

た知見を基に総合的な支援を提供する予定です。

会社概要

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社について

会社名： エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

所在地： 大阪府大阪市北区角田町8番7号

代表者： 代表取締役社長 荒木直也

事業内容： 百貨店、食品、商業施設などの統括

HPアドレス ：https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/index.html

株式会社カホエンタープライズについて

カホエンタープライズは、グループ会社である株式会社グッデイ（ホームセンター「グッデイ」運営）のDX推進メンバーを中核として設立された企業です。グッデイにおける先進的なDX実践を通じて蓄積した豊富なナレッジと高度な専門性を強みとしています。

グッデイで培ったデータ活用をはじめとする多様なDX化の実績と専門知識を基盤に、データ分析基盤の構築・運用からTableauライセンス販売、ダッシュボード構築、操作トレーニング及び伴走支援による定着化まで、企業のデータ活用をワンストップでサポートしております。さらに、Google Workspaceの導入・活用支援、クラウド型データ分析サービス（KOX）の提供、DX人材育成支援を通じて、企業のDX化を総合的に支援いたします。

会 社 名 : 株式会社カホエンタープライズ

所 在 地 ： 福岡県福岡市博多区中洲中島町2番3号 福岡フジランドビル2階

代 表 者 ： 代表取締役社長 光嶋章

事業内容：

１. データ活用に関する支援

・Tableauライセンス販売

・Tableauダッシュボード画面構築支援

・データ分析基盤（データウェアハウス）構築及び運用支援

・Tableau操作トレーニング

・Tableau内製化に向けた伴走支援

２. Google Workspace導入・活用支援

・Google Workspaceライセンス販売

・Google Workspace導入支援

・Google Workspace操作トレーニング

３. クラウド型分析サービス（KOX）の提供

４. DX人材育成支援

HPアドレス：https://kaho-enterprise.co.jp/

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

嘉穂無線ホールディングス株式会社は、株式会社グッデイ（ホームセンターグッデイの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／SaaSサービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社（電子パーツ販売）・株式会社遊舎工房（自作キーボード製造・販売）の各事業会社を統括運営するホールディングカンパニーです。

会 社 名： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代 表 者： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所 在 地： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立： 1950年2月

資 本 金： 1 億円

事業内容 ：１.子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業 ２.不動産事業

HPアドレス：https://kahomusen-holdings.co.jp/