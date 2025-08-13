力強さと自由を纏う。 存在感際立つ新作レオパードシリーズ - 3アイテム登場
Deus Ex Machina デウス エクス マキナ新作
【デウス エクス マキナ新作 】
リサイクルナイロンを使用したウィンドストッパージャケット、
リバーシブルハット、5パネルキャップの3アイテムがラインナップ。数量限定商品につき、デウス直営店および正規取扱店でぜひお早めにチェックしてください。新作アイテムは こちら(https://jp.deuscustoms.com/collections/new-arrival)
Zanzibar Windstopper Raspberry
Zanzibar Windstopper Wave Ride Blue
ザンジバル ウィンドストッパー
色:ラズベリー /ウェーブ ライド ブルー 2色展開
サイズ : S- XL - 4サイズ展開
サステナブル素材に映えるラズベリーピンクとターコイズブルー。街で差をつける一着を。
Cruze Reversible Bucket Raspberry
Cruze Reversible Bucket Anthracite
Cruze Reversible Bucket Raspberry
Cruze Reversible Bucket Anthracite
クルーズ リバーシブル バケット
色：ラズベリー + アンスラサイト / リバーシブル
サイズ S-M / L- XL - 2サイズ展開
ひとつで広がる、着こなしの景色。
Clement 5 Panel Cap Wave Ride Blue
Clement 5 Panel Cap Hunter Green
Clement 5 Panel Cap Anthracite
Clement 5 Panel Cap Wave Ride Blue
Clement 5 Panel Cap Hunter Green
Clement 5 Panel Cap Anthracite
クレメント 5 パネル キャップ
色: ウェーブ ライド ブルー / ハンターグリーン / アンスラサイト 3色展開
サイズ : ワンサイズ / アジャスター付き
シーンを選ばずどこへでも連れていけるキャップ。
デウス直営店 :
https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list
【Deus Ex Machina デウス エクス マキナ 公式 アカウント】
・ Online Store https://jp.deuscustoms.com/
・ Deus Japan Instagram @deusexmachina.jp https://www.instagram.com/deusexmachina.jp/ ;;
・ Deus Cafe Instagram @deuscafe_tokyo https://www.instagram.com/deuscafe_tokyo/
・ LINE @deus_ex_machina https://lin.ee/KfSOR0M
・ X @deus_japan https://twitter.com/deus_japan
ABOUT
ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。
Deus Ex Machina デウス エクス マキナ新作