力強さと自由を纏う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存在感際立つ新作レオパードシリーズ - 3アイテム登場

リサイクルナイロンを使用したウィンドストッパージャケット、


リバーシブルハット、5パネルキャップの3アイテムがラインナップ。数量限定商品につき、デウス直営店および正規取扱店でぜひお早めにチェックしてください。新作アイテムは こちら(https://jp.deuscustoms.com/collections/new-arrival)




Zanzibar Windstopper　Raspberry



Zanzibar Windstopper　Wave Ride Blue

ザンジバル ウィンドストッパー
色:ラズベリー /ウェーブ ライド ブルー 2色展開


サイズ : S- XL - 4サイズ展開



サステナブル素材に映えるラズベリーピンクとターコイズブルー。街で差をつける一着を。


　




クルーズ リバーシブル バケット
色：ラズベリー + アンスラサイト / リバーシブル


サイズ S-M / L- XL - 2サイズ展開


ひとつで広がる、着こなしの景色。




クレメント 5 パネル キャップ
色: ウェーブ ライド ブルー / ハンターグリーン / アンスラサイト 　3色展開


サイズ : ワンサイズ / アジャスター付き


シーンを選ばずどこへでも連れていけるキャップ。



ABOUT


ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。　　　　　　　　　　 　　　


　　　



Deus Ex Machina デウス エクス マキナ新作