【ガンホーツアー2025】全国6都市にて開催！「ガンホーツアー2025」が2025年8月16日（土）よりスタート！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ガンホーツアー2025」を全国6都市で開催

https://event.gungho.jp/tour/2025/

大人気オフラインイベント「ガンホーツアー2025」が、いよいよ今週末2025年8月16日（土）よりスタートします。今年のツアーはアリオ札幌（北海道札幌市）を皮切りに、全国6都市を巡り、参加費無料でご来場の皆様に最高の体験をお届けします。

イベントのメインは、今年もeスポーツ『パズドラ』の熱いバトル。会場では、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA（全国eスポーツ選手権） パズドラ部門」のブロック代表予選と1DAYトーナメント「パズドラ プレミアシリーズ2025」の2つの大会が開催されます。

「全国eスポーツ選手権 パズドラ部門」のブロック代表予選では先日行われたオンライン予選を勝ち抜いた全国の代表選手たちが、11月に滋賀県で開催される本戦への切符をかけて激突します。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA パズドラ部門」ロゴ「パズドラ プレミアシリーズ2025」ロゴ

「パズドラ プレミアシリーズ2025」ではプロ選手による「MASTERS」とオープン大会「CHALLENGERS」の2つの部門で、一日限りの熱戦が繰り広げられます。「CHALLENGERS」は小学生以上の一般の方ならどなたでも参加でき、優勝すると賞金10万円の他、ゲーム内称号「優勝」や「パズドラ CHAMPIONS FINAL」へ出場するためのポイント、副賞を贈呈します

また、今年の大会は以下の皆さまにご協賛・ご協力いただいています。

・明治 アーモンドチョコレート

・ヨネックス

・ROUND1

（順不同、敬称略）

「明治 アーモンドチョコレート」ロゴ「ヨネックス」ロゴ「ROUND1」ロゴ

ご来場の皆様には、先着で、『パズル＆ドラゴンズ』『パズドラバトル』と連動するモンスターメモリーカードやオリジナルグッズをプレゼントいたします。最初の会場となる北海道会場で配布するモンスターメモリーカードは「護霊筆の玄武・メイメイ」です。

その他、最新グッズの販売やシリーズ最新作『パズドラゼロ』を巨大モニタで体験できるコーナーなどをご用意。大きなリアルガチャドラと写真が撮れたり、モンスター図鑑をイメージしたフォトスポットなども登場します。

さらに、北海道会場では「パズドラ公式放送～ガンホーツアー2025～」をステージイベントにて実施。ライブ配信いたします。どんな最新情報が飛び出すのか、こちらもどうぞお見逃しなく。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l4S0qwxIrQA ]

【URL】https://youtu.be/l4S0qwxIrQA

ガンホーツアー2025概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1970_1_568c91585c37a23461f380cbba634f25.jpg?v=202508130327 ]＜北海道会場詳細＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1970_2_29120b40bcbf6e0b82109bfd2e0370c2.jpg?v=202508130327 ]

各種詳細は特設サイトをご確認ください。この他、最新情報は随時更新いたします。

「ガンホーツアー2025」にどうぞご期待ください。

※各種プレゼントは、数に限りがございます。

※オリジナルグッズは、数に限りがあるため、イベント終了前に販売終了となる場合がございます。

※状況により、入場時に整理券を配布する場合がございます。

『パズドラ』とは

スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含む幅広いコンテンツの総称です。

『パズドラ』ロゴ

また『パズドラ』はJESU認定のeスポーツタイトルです。プロ認定権利が与えられる大会や、認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な大会などが開催されています。

