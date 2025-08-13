元リクルート 金井氏が企業のTVCMを直接レビュー!REVISIO、事業成長を加速させるクリエイティブコンサルティングを3社限定の特別価格で提供

REVISIO株式会社

視聴者の「注視（アテンション）」を計測・分析する「注視データ」で企業のマーケティングを支援するREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、REVISIOアドバイザーである金井統氏（株式会社NexGen 代表取締役CEO / 元リクルート マーケティング責任者）をエキスパートとして招聘し、TVCMのクリエイティブを事業課題と紐づけてレビューする特別キャンペーンを、3社様限定の特別価格で実施します。

本キャンペーンのイメージ画像

■キャンペーン提供の背景

スマートフォンの普及によりテレビの視聴環境が変化する中でも、TVCMは依然として高いリーチ力を誇る広告媒体です。しかし、多くの企業が「オリエンテーションの要件に対し、クリエイティブ表現が効果的だったか曖昧」「クリエイティブ制作に再現性を持たせるのが難しい」といった課題を抱えています。

本キャンペーンでは、リクルートの事業成長を牽引したマーケティングのエキスパートである金井氏ををはじめ、各分野の専門家が、企業のオリエンテーション要件と事業全体の課題を照らし合わせ、クリエイティブが本来の目的を果たし、事業成果へどう貢献したかを客観的にレビューします。さらに、REVISIOが保有する独自の注視データを用いた定量的な分析もあわせてご提供します。

■キャンペーン概要

過去に出稿されたTVCMについて、以下の内容を含む振り返りレビューとディスカッションのセッションを提供します。企業の状況に合わせ、オリエンテーション資料の作成支援から要件定義のレビューや出稿後の振り返りまで、最適なパッケージをご提案します。

キャンペーンの概要

戦略に照らし合わせたオリエン要件定義のレビュー：

事業課題やマーケティング戦略が、CMの要件定義やオリエン資料に齟齬なく落とし込まれているか、クリエイティブの方向性と戦略の整合性を検証します。

絵コンテ構成レビュー：

設定されたコミュニケーション目標を達成するため、意図したメッセージが視聴者に効果的に伝わる論理構造になっているか、絵コンテ段階でクリエイティブの構成を精査します。

クリエイティブ表現レビュー：

演出コンテや実写素材をもとに、カットごとの演出や表現が、視聴者の注視を実際に獲得できるかをデータに基づき評価します。クリエイティブの有効性を最大化するための改善点を、放映前に抽出します。

出稿後パフォーマンスレビュー：

TVCM放映後の視聴データを分析し、クリエイティブのパフォーマンスを定量的に評価します。その結果から得られた示唆や改善点を、次期クリエイティブ戦略へと繋がる資産としてフィードバックします。

対象： 広告出稿をご検討中の事業会社様

社数： 3社限定

費用： お問い合わせください

お申し込み方法： 下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします

https://revisio.co.jp/creativereview_202508_bvwer

■本キャンペーンで実現できること

TVCM制作の根幹となる「オリエンテーション資料」の策定から、実際の「絵コンテ」「演出コンテ」、そしてTVCM放映後の効果検証まで、エキスパートによるレビューを実施します。このレビューにREVISIOが持つ独自の「注視データ」を掛け合わせることで、データに基づいた論理的な改善サイクルを構築します。これにより、以下のような成果を実現します。

＜期待できる成果＞

- 事業成果に直結する、戦略的なTVCMクリエイティブの創出- クリエイティブ制作プロセスの可視化と、社内への知見蓄積- REVISIOの注視データを活用した、客観的で効果的なPDCAサイクルの実現- マーケティングROI（投資対効果）の最大化

■本キャンペーンをおすすめしたい企業様

TVCMの効果最大化を目指す上で、定期的なクリエイティブレビューは不可欠です。

特に、以下のような課題やニーズをお持ちの企業様に、本キャンペーンは大きな価値を提供できると考えております。

- キャンペーン毎にTVCMを企画・出稿し、その効果を最大化したい企業様- 年間で一定規模以上の広告投資を行い、データに基づいた効果検証と予算の最適化を目指す企業様- 現在のクリエイティブ評価方法に課題を感じ、より客観的で定量的な指標を取り入れたい企業様- クリエイティブのPDCAサイクルを感覚論ではなく、事業成果に直結するデータドリブンなプロセスに進化させたい企業様- 広告会社とのパートナーシップをさらに強化し、共通の指標と言語でクリエイティブ戦略を推進したい企業様

■REVISIOとレビューを実施するエキスパートのご紹介

本キャンペーンでは、日本のマーケティング業界をリードしてきた金井氏をはじめとしたエキスパートが企業のTVCMを直接レビューいたします。

金井 統(かない おさむ)氏のプロフィール

新卒でNTTドコモに入社。端末のマーケティングを経験した後、iモードでビジネス展開をする会社へのコンサルティングに従事。

その後、リクルートへ転職。マーケティング室のVP（ヴァイスプレジデント）として、横断の人材育成・知見流通とHR領域のマーケティング責任者を担当。HR領域におけるToC及びToB双方のプロダクト横断での事業・マーケティング戦略、ブランディングからdirectADやSEO等のネットマーケティング、CRMに至るまで統合的なマーケティング戦略を推進。

2025年6月末で退職し、リクルート流のマーケティングを起点に、事業戦略から実行組織の設計・育成まで、一貫して伴走支援する共創型パートナー、株式会社NexGenを創業。

■REVISIOの注視データによるTVCMの振り返り

レビューでは、REVISIOが独自に取得する「誰が、いつを、何を見たか」が可視化される”アテンション（注視）”データも活用して提供いたします。

専門家の知見に客観的な注視データを掛け合わせることで、クリエイティブのどの部分が本当に視聴者を引きつけたのか、あるいは離脱を招いたのかを正確に分析します。次のクリエイティブ改善に繋がる、具体的かつ実践的なインサイトをご提供します。

REVISIO Oneによるデータ提供のイメージ

REVISIO株式会社

https://revisio.co.jp/

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel（担当直通） 050-5897-4931

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯、地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。